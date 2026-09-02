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भूल जाएंगे CRETA और SIERRA, हुंडई ला रही नई SUV, मिलेंगे दमदार फीचर्स

हुंडई भारतीय बाजार में एक नई कार लॉन्च करने वाली है. इस कार को लेकर कंपनी की तैयारियां तेज है. ब्रांड आने वाले दिनों में इसकी डिटेल्स रिवील कर सकता है. फिलहाल कार को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. ये कार दमदार फीचर्स के साथ क्रेटा वाले सेगमेंट में आएगी. कंपनी का टार्गेट कम कीमत में एक मिडसाइज एसयूवी ऑफर करने का है.

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Hyundai Bayon पर बेस्ड एसयूवी भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च हो सकती है. (Photo: Hyundai)
Hyundai Bayon पर बेस्ड एसयूवी भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च हो सकती है. (Photo: Hyundai)

मिडसाइज एसयूवी मार्केट में हुंडई क्रेटा का दबदबा है. लेकिन कंपनी एक और एसयूवी लाने की तैयारी में लगी हुई है. पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कंपनी एक छोटी एसयूवी लाएगी, जो टाटा नेक्सन और मारुति सुजुकी ब्रेजा से भिड़ेगी. लेटेस्ट लीक्स से पता चला है कि कंपनी मिडसाइज एसयूवी प्लान कर रही है. 

इस कार को कई बार टेस्ट करते हुए देखा गया है. त्योहारी सीजन से पहले कंपनी इस कार को लॉन्च कर सकती है. फिलहाल इस एसयूवी का एक क्लियर लुक सामने आया है. ये हुंडई के पोर्टफोलियो में क्रेटा से कम बजट में आएगी. हालांकि, ये साइज में 4 मीटर से बड़ी होने वाली है. 

ये कार ग्लोबल मार्केट में आने वाली बेऑन (Hyundai Bayon) पर बेस्ड होगी. भारतीय बाजार के लिए इस कार में कई बदलाव किए जाएंगे. ये बदलाव फीचर से लेकर कार के लुक्स तक हर जगह देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं नई हुंडई एसयूवी में क्या कुछ खास होने वाला है. 

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कैसा होगा कार का डिजाइन?

स्पाई शॉट्स में कार कैमोफ्लॉज से पूरी तरह से ढकी हुई है. लेकिन कार के ओवरऑल स्टांस को साफ देखा जा सकता है. ये कार एसयूवी से ज्यादा एक क्रॉसओवर जैसी दिख रही है. कुछ-कुछ आप इसे फ्रॉन्क्स जैसा समझ सकते हैं. फ्रंट एंड में स्प्लिट हेडलैम्प्स का सेटअप मिलेगा, जो पूरी चौड़ाई में फैले हुए एलईडी लाइट बार के साथ आएगी. 

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यह भी पढ़ें: Hyundai Creta को मिली हरी झंडी, पहले से बड़ी और दमदार होगी SUV

कार का फ्रंट लुक हुंडई वरना जैसा होगा, लेकिन थोड़े ऊंचे स्टांस के साथ. फ्रंट में दो पार्ट में बंटा हुआ एयर इनटेक मिलेगा, जिसके बीच में नंबर प्लेयर होल्डर मिलेगा. मिडसाइज एसयूवी में रेगुलर पुल टाइप डोर हैंडल, फंक्शनल रूफ रेल्स और फ्लेयर्ड व्हील आर्च मिलेंगे. यानी साइज से कार का डिजाइन कुछ-कुछ एक्स्टर जैसा होगा. 

इंटीरियर और इंजन 

रियर में पतली एलईडी लाइट बैंड मिलेगी, जो फ्रंट एलईडी सिग्नेचर जैसी होगी. टेलगेट के सेंटर पर बूट हैंडल दिया जा सकता है. इंटीरियर की बात करें, तो एसयूवी में हुंडई का ट्विन स्क्रीन सेटअप डैशबोर्ड पर मिल सकता है. इसमें 12.3 इंच का स्क्रीन मिलेगा. इसके अलावा डुअल टोन स्टीयरिंग व्हील मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: Maruti-Tata से टक्कर का प्लान तैयार... Hyundai लॉन्च करेगी 26 कारें

कार में हुंडई क्रेटा वाला ही 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, जो 115 एचपी की पावर जनरेट कर सकता है. इसके साथ 6 स्पीड मैन्युअल और सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा. कंपनी इस कार के साथ सीएनजी का विकल्प भी दे सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये हुंडई की पहली 4 मीटर से लंबी सीएनजी कार होगी.

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