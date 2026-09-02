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KBC 18: करीना को क्या बुलाएंगे अमिताभ? परिवार से निकला गहरा नाता, सवाल सुन सैफ के छूटे पसीने

अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी आगामी फिल्म 'हैवान' के प्रमोशन के लिए 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के सेट पर पहुंचे. दोनों सितारों ने अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत की और फिल्म से जुड़े मजेदार किस्से शेयर किए.

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करीना से अमिताभ का क्या रिश्ता? (Photo: Screengrab)
करीना से अमिताभ का क्या रिश्ता? (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड के दो सुपरस्टार्स अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी अपकमिंग फिल्म 'हैवान' के प्रमोशन के लिए 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के सेट पर पहुंचे, जिसका प्रोमो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. दोनों सितारों की ये जोड़ी 18 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर कर रही है, जिससे फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.

KBC सेट पर मस्ती और मजेदार पल
प्रोमो वीडियो में अक्षय कुमार और सैफ अली खान KBC के सेट पर शानदार एंट्री करते नजर आ रहे हैं. दोनों स्टार्स ने शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत की और फिल्म 'हैवान' को लेकर दिलचस्प किस्से शेयर किए. वीडियो में दोनों की ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री और मस्ती भरे पल साफ झलक रहे हैं, जो फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं.

एक मजेदार पल में अक्षय कुमार का बैलेंस बिगड़ गया था, लेकिन सैफ अली खान ने उन्हें संभाल लिया और गिरने से बचा लिया. ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और फैंस ने दोनों की दोस्ती की तारीफ की.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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अमिताभ ने किया खुलासा 
अमिताभ बच्चन ने हॉट सीट पर बैठे दोनों कलाकारों से काफी मस्ती-मजाक किया. उन्होंने सैफ अली खान को लेकर कहा- बहुत लोग नहीं जानते कि ये हमारे रिश्ते में हैं. राजकपूर जी की बेटी रितू जी के बेटे निखिल का ब्याह मेरी बेटी से हुआ है. तो अब मैं जानना चाहता हूं कि ये करीना को मैं कैसे बुलाऊं. करीना मुझे क्या बुलाएंगी. सैफ ने कहा कि शुक्र है कि ये सवाल नहीं है. सैफ की बात सुनकर अक्षय की हंसी छूट जाती है. 

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'हैवान' से पहले अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी को 2008 में रिलीज हुई फिल्म 'टशन' और 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' में देखा गया था. इस बार दोनों एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर में नजर आएंगे, जिसका निर्देशन प्रियदर्शन कर रहे हैं.

शो के प्रोमो ने फैन्स का ध्यान खींचा और अब लोग पूरा एपिसोड देखने के बेताब दिख रहे हैं. आप केबीसी देख रहे हैं ना?

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