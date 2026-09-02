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Mukesh Ambani's ₹10 power play: सिर्फ 10 रुपये में कोल्ड ड्रिंक, पानी-आइसक्रीम भी 10 में...अंबानी की कमाई का नया जुगाड़!

मुकेश अंबानी ने अब नए आइसक्रीम ब्रांड के साथ 10 रुपये के सेगमेंट में एंट्री ली है. इससे पहले, अंबानी पानी और कोल्‍ड ड्रिंक जैसी चीजें भी 10 रुपये में लॉन्‍च कर चुके हैं.

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रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी. (Photo: ITG)
रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी. (Photo: ITG)

भारत के सबसे अमीर व्‍यक्ति मुकेश अंबानी बिजनेस के लिए नई रणनीति बना रहे हैं और वे अब ऐसे उपभोक्‍ताओं पर बड़ा दांव लगा रहे हैं, जो कम कीमत वाले खाने-पीने की चीजें खरीदता है. अंबानी मिडिल क्‍लास कंज्‍यूमर को टारगेट करने के लिए कई ऐसे प्रोडक्‍ट्स लॉन्‍च कर चुके हैं, जो सिर्फ 10 रुपये में आ जाती हैं. 

कुछ समय पहले मुकेश अंबानी ने कैम्‍पा ब्रांड के तहत शीतल पेय जल को लॉन्‍च किया था, जिसकी कीमत सिर्फ 10 रुपये रखी थी. उनका ये आइडिया काफी हिट रहा था. इस रणनीत‍ि पर फोकस करते हुए अंबानी ने 10 रुपये की कीमत वाली आइसक्रीम के साथ आइसक्रीम के भीड़ भरे बाजार में प्रवेश किया है और एक बड़े कंज्‍यूमर को टारगेट करने की योजना बनाई है. 

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने बॉम्बे क्रीमरी नाम के साथ आइसक्रीम ब्रांड की शुरुआत की है. यह ब्रांड शुरुआत में पश्चिमी भारत में उपलब्ध होगा, जिसके बाद इसे पूरे देश में लॉन्च करने की योजना है. इससे रिलायंस को अमूल, मदर डेयरी, वाडिलाल और क्वालिटी वॉल्स जैसे स्थापित कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी. 

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₹10 की कीमत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाखों उपभोक्ता रोजमर्रा की छोटी-मोटी खरीदारी करते हैं. हालांकि, ये पहली बार नहीं है, जब मुकेश अंबानी 10 रुपये वाले ब्रांड के फेर में पड़े हैं. इससे पहले भी अंबानी ने कुछ ब्रांड को 10 रुपये के सेगमेंट में लॉन्‍च किया है. ऐसे में माना जा रहा है कि यह बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए अंबानी की नई रणनीति है. 

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जब 10 रुपये में लॉन्‍च किया था शीतल जल
रिलायंस द्वारा कैम्पा कोला के दोबारा शुरू करने के दौरान पानी और कोल्‍ड डिंग्‍स लॉन्‍च किया था. रिलायंस ने कोका-कोला और पेप्सिको के दबदबे वाले बाजार में 200 मिलीलीटर की बोतल के लिए ₹10 की कीमत के साथ एंट्री ली थी. इस रणनीति ने कैम्‍पा को मार्केट में मजबूती दी. 

द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस ने कहा कि कैम्पा ने वित्त वर्ष 2026 में 4,700 करोड़ रुपये से अधिक की नेट सेल की और प्रमुख बाजारों में दोहरे अंकों की बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा कार्बोनेटेड कोल्‍ड ड्रिंग्‍स का ब्रांड बन गया. बस इसी रणनीति पर मुकेश अंबानी ने आइसक्रीम का भी ब्रांड लॉन्‍च कर दिया है. 

कोला से घरेलू उत्‍पाद तक 
पानी और आइसक्रीम के अलावा, रिलांयस के पास कैम्‍पा कोला की ज्‍यादा कीमत वाले बोतल भी मार्केट में उपलब्‍ध हैं. कंपनी अपने एफएमसीजी ब्रांड के तहत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, खाद्य तेल, दालें, अनाज, पैकेज्ड फूड और अन्य घरेलू आवश्यक वस्तुओं समेत रोजमर्रा के उत्पाद बेचती है. 

जिस कारण रिलायंस का ये ब्रांड उपभोक्ता कारोबार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 में इस ब्रांड ने लगभग ₹2,600 करोड़ की बिक्री की. इसके साथ ही रिलायंस ने कैम्पा श्योर के माध्यम से पैकेटबंद पानी के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है और धीरे-धीरे करके बाकी सेगमेंट में भी विस्‍तार कर रही है. 

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