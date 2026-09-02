Janmashtami 2026 Decoration Ideas: बिना 1 भी रुपया फालतू खर्च किए जन्माष्टमी के लिए 7 आसान तरीकों से सजाएं घर, कान्हा जी हो जाएंगे खुश!

Janmashtami 2026 Decoration Ideas: रक्षाबंधन का त्योहार पूरी धूमधाम से मनाने के बाद अब लोग जन्माष्टमी की तैयारियों में जुट गए हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जन्माष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था. इसलिए हर साल पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी को कान्हा जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. सभी लोग कान्हा जी का स्वागत करने के लिए अपना घर खूबसूरत तरीके से सजाते हैं. हालांकि, घर सजाने के लिए अक्सर लोगों का खूब खर्चा हो जाता है. अगर आप भी हर बार बाजार से चीजें खरीदकर घर को सजाते हैं, तो इस बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है.



कान्हा जी का स्वागत करना है तो घर को सजाने के लिए बहुत ज्यादा सामान खरीदने की जरूरत नहीं है. घर का एक छोटा सा कोना, पूजा की जगह या दरवाजे के आसपास की जगह भी थोड़ी सी सजावट से बेहद खूबसूरत लग सकती है. रंग-बिरंगे फूल, मोरपंख, लाइट्स और एक सुंदर तोरण जैसी छोटी-छोटी चीजें पूरे माहौल को जन्माष्टमी वाला फील दे सकती हैं. अगर इस बार आप भी लड्डू गोपाल के लिए घर में एक प्यारा सा पूजा का कोना तैयार करने की सोच रहे हैं, तो कुछ आसान डेकोरेशन आइडिया आपके काम आ सकते हैं. खास बात ये है कि इन्हें छोटे घर या फ्लैट में भी आसानी से अपनाया जा सकता है.



1. पूजा की जगह को दें कान्हा जी वाला लुक

जन्माष्टमी पर सबसे ज्यादा ध्यान पूजा की जगह या उस कोने पर रहता है, जहां लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं. ऐसे में पूरे घर को सजाने के बजाय सिर्फ इसी जगह को फोकस पॉइंट बनाएं. लड्डू गोपाल की मूर्ति के आसपास छोटे-छोटे खिलौने, फूल और मोरपंख लगाए जा सकते हैं.

और पढ़ें

अगर आपके पास पहले से छोटे सजावटी सामान रखे हैं, तो उन्हें भी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे बिना ज्यादा खर्च किए पूजा का कोना सुंदर दिखने लगेगा.

2. दरवाजे पर लगाएं खूबसूरत तोरण

घर में त्योहार वाला माहौल लाने का सबसे आसान तरीका दरवाजे पर तोरण लगाना है. ट्रेडिशनल तोरण या फूलों वाला बंदनवार मेन गेट को तुरंत फेस्टिव लुक दे सकता है. आप चाहें तो बाजार से तैयार तोरण ले सकते हैं या गेंदे के फूल और पत्तियों से खुद भी सजा सकते हैं. अगर घर में ज्यादा जगह नहीं है, तब भी सिर्फ दरवाजे की सजावट से ही काफी फर्क नजर आएगा.

3. मोरपंख से सजाएं कान्हा जी का कोना

भगवान कृष्ण को सजाने में मोरपंख का खास महत्व माना जाता है. इसलिए जन्माष्टमी के डेकोर में मोरपंख को शामिल करना एक अच्छा आइडिया है. इसे लड्डू गोपाल के झूले के पास, पूजा की जगह की दीवार पर या दरवाजे के आसपास लगाया जा सकता है. कुछ मोरपंख को फूलों और लाइट्स के साथ सजाने पर पूजा कॉर्नर और भी खूबसूरत लग सकता है.

Advertisement

4. खाली दीवार को बनाएं जन्माष्टमी का बैकड्रॉप

अगर घर में कोई खाली दीवार है, तो उसे जन्माष्टमी के लिए खास फोटो या पूजा कॉर्नर में बदला जा सकता है. इसके लिए कृष्ण-यशोदा थीम वाला बैकड्रॉप लगाया जा सकता है. इसके आसपास फूलों की लड़ियां, छोटी लाइट्स या मोरपंख लगाकर इसे और सुंदर बनाया जा सकता है. अगर घर में बच्चे या मेहमान आने वाले हैं, तो यही जगह फोटो खिंचवाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है.

5. बच्चों के लिए बनाएं छोटा सा फोटो कॉर्नर

जन्माष्टमी सिर्फ पूजा का त्योहार नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी खूब मस्ती का मौका होता है. घर में छोटा सा फोटो कॉर्नर बनाकर इसमें कृष्ण से जुड़े प्रॉप्स, मुकुट, बांसुरी या मोरपंख जैसी चीजें रख सकते हैं. बच्चे इनका इस्तेमाल करके फोटो खिंचवा सकते हैं. इससे सजावट के साथ-साथ घर में एक मजेदार एक्टिविटी भी हो जाएगी.

6. फूल और लाइट्स से बढ़ाएं रौनक

अगर आप ज्यादा सामान नहीं खरीदना चाहते, तो घर में मौजूद फूलों और फेयरी लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. गेंदे के फूलों की लड़ियां, दीये और हल्की रोशनी पूजा की जगह को बेहद प्यारा बना सकती है. आप किसी रंगीन दुपट्टे या कपड़े को भी बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके ऊपर फूल और लाइट्स लगाकर कुछ ही मिनट में सुंदर बैकड्रॉप तैयार हो जाएगा.

Advertisement

7. पूरी जगह भरने की जरूरत नहीं

जन्माष्टमी पर घर सजाते समय सबसे जरूरी बात ये है कि हर कोने को डेकोरेशन से भरने की जरूरत नहीं है. एक खूबसूरत फोकल पॉइंट बनाना ज्यादा अच्छा लगेगा. लड्डू गोपाल की पूजा की जगह को सेंटर में रखें और उसके आसपास तोरण, फूल, मोरपंख और लाइट्स जैसी चीजों को बैलेंस करके लगाएं. इससे सजावट न तो बहुत भरी-भरी लगेगी और न ही फीकी.

---- समाप्त ----