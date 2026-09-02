scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Janmashtami 2026 Decoration Ideas: बिना 1 भी रुपया फालतू खर्च किए जन्माष्टमी के लिए 7 आसान तरीकों से सजाएं घर, कान्हा जी हो जाएंगे खुश!

Janmashtami 2026 Decoration Ideas: जन्माष्टमी पर कान्हा जी के स्वागत के लिए घर को खूबसूरत और फेस्टिव लुक देना है तो आपको महंगे डेकोरेशन आइटम खरीदने की जरूरत नहीं है. फूल, मोरपंख, तोरण, फेयरी लाइट्स और घर में मौजूद सजावटी सामान की मदद से आप पूजा की जगह या घर के किसी छोटे से कोने को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं. जानिए जन्माष्टमी पर कम खर्च में कान्हा जी के लिए सुंदर पूजा कॉर्नर और घर सजाने के आसान डेकोरेशन आइडिया.

Advertisement
X
जन्माष्टमी पर मोरपंख और फूलों से घर को सजाया जा सकता है. (Photo: ITG)
जन्माष्टमी पर मोरपंख और फूलों से घर को सजाया जा सकता है. (Photo: ITG)

Janmashtami 2026 Decoration Ideas: रक्षाबंधन का त्योहार पूरी धूमधाम से मनाने के बाद अब लोग जन्माष्टमी की तैयारियों में जुट गए हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जन्माष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था. इसलिए हर साल पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी को कान्हा जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. सभी लोग कान्हा जी का स्वागत करने के लिए अपना घर खूबसूरत तरीके से सजाते हैं. हालांकि, घर सजाने के लिए अक्सर लोगों का खूब खर्चा हो जाता है. अगर आप भी हर बार बाजार से चीजें खरीदकर घर को सजाते हैं, तो इस बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है.

कान्हा जी का स्वागत करना है तो घर को सजाने के लिए बहुत ज्यादा सामान खरीदने की जरूरत नहीं है. घर का एक छोटा सा कोना, पूजा की जगह या दरवाजे के आसपास की जगह भी थोड़ी सी सजावट से बेहद खूबसूरत लग सकती है. रंग-बिरंगे फूल, मोरपंख, लाइट्स और एक सुंदर तोरण जैसी छोटी-छोटी चीजें पूरे माहौल को जन्माष्टमी वाला फील दे सकती हैं. अगर इस बार आप भी लड्डू गोपाल के लिए घर में एक प्यारा सा पूजा का कोना तैयार करने की सोच रहे हैं, तो कुछ आसान डेकोरेशन आइडिया आपके काम आ सकते हैं. खास बात ये है कि इन्हें छोटे घर या फ्लैट में भी आसानी से अपनाया जा सकता है.

1. पूजा की जगह को दें कान्हा जी वाला लुक
जन्माष्टमी पर सबसे ज्यादा ध्यान पूजा की जगह या उस कोने पर रहता है, जहां लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं. ऐसे में पूरे घर को सजाने के बजाय सिर्फ इसी जगह को फोकस पॉइंट बनाएं. लड्डू गोपाल की मूर्ति के आसपास छोटे-छोटे खिलौने, फूल और मोरपंख लगाए जा सकते हैं.

अगर आपके पास पहले से छोटे सजावटी सामान रखे हैं, तो उन्हें भी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे बिना ज्यादा खर्च किए पूजा का कोना सुंदर दिखने लगेगा.

2. दरवाजे पर लगाएं खूबसूरत तोरण
घर में त्योहार वाला माहौल लाने का सबसे आसान तरीका दरवाजे पर तोरण लगाना है. ट्रेडिशनल तोरण या फूलों वाला बंदनवार मेन गेट को तुरंत फेस्टिव लुक दे सकता है. आप चाहें तो बाजार से तैयार तोरण ले सकते हैं या गेंदे के फूल और पत्तियों से खुद भी सजा सकते हैं. अगर घर में ज्यादा जगह नहीं है, तब भी सिर्फ दरवाजे की सजावट से ही काफी फर्क नजर आएगा.

सम्बंधित ख़बरें

Ambani Ladies Dance
'कौन कहते हैं भगवान आते नहीं' पर जब साथ झूमीं अंबानी लेडीज, VIDEO
Brass Cleaning Easy Tricks
पीतल के पुराने-गंदे पूजा वाले बर्तन चमकेंगे नए जैसे, ऐसे करें साफ
how to clean water stains from bathroom mirror
बाथरूम के शीशे पर जम गई खारे पानी की परत? बिना खरोंच ऐसे करें साफ
Homemade Turmeric Powder
बाजार की मिलावटी हल्दी छोड़िए, घर पर बनाएं 100% शुद्ध हल्दी पाउडर
How To Make Food Crispy In Less Oil (Photo: ITG)
बिना ज्यादा तेल के क्रिस्पी हो जाएगा खाना! ये ट्रिक्स आएंगी काम

3. मोरपंख से सजाएं कान्हा जी का कोना
भगवान कृष्ण को सजाने में मोरपंख का खास महत्व माना जाता है. इसलिए जन्माष्टमी के डेकोर में मोरपंख को शामिल करना एक अच्छा आइडिया है. इसे लड्डू गोपाल के झूले के पास, पूजा की जगह की दीवार पर या दरवाजे के आसपास लगाया जा सकता है. कुछ मोरपंख को फूलों और लाइट्स के साथ सजाने पर पूजा कॉर्नर और भी खूबसूरत लग सकता है.

Advertisement

4. खाली दीवार को बनाएं जन्माष्टमी का बैकड्रॉप
अगर घर में कोई खाली दीवार है, तो उसे जन्माष्टमी के लिए खास फोटो या पूजा कॉर्नर में बदला जा सकता है. इसके लिए कृष्ण-यशोदा थीम वाला बैकड्रॉप लगाया जा सकता है. इसके आसपास फूलों की लड़ियां, छोटी लाइट्स या मोरपंख लगाकर इसे और सुंदर बनाया जा सकता है. अगर घर में बच्चे या मेहमान आने वाले हैं, तो यही जगह फोटो खिंचवाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है.

5. बच्चों के लिए बनाएं छोटा सा फोटो कॉर्नर
जन्माष्टमी सिर्फ पूजा का त्योहार नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी खूब मस्ती का मौका होता है. घर में छोटा सा फोटो कॉर्नर बनाकर इसमें कृष्ण से जुड़े प्रॉप्स, मुकुट, बांसुरी या मोरपंख जैसी चीजें रख सकते हैं. बच्चे इनका इस्तेमाल करके फोटो खिंचवा सकते हैं. इससे सजावट के साथ-साथ घर में एक मजेदार एक्टिविटी भी हो जाएगी.

6. फूल और लाइट्स से बढ़ाएं रौनक
अगर आप ज्यादा सामान नहीं खरीदना चाहते, तो घर में मौजूद फूलों और फेयरी लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. गेंदे के फूलों की लड़ियां, दीये और हल्की रोशनी पूजा की जगह को बेहद प्यारा बना सकती है. आप किसी रंगीन दुपट्टे या कपड़े को भी बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके ऊपर फूल और लाइट्स लगाकर कुछ ही मिनट में सुंदर बैकड्रॉप तैयार हो जाएगा.

Advertisement

7. पूरी जगह भरने की जरूरत नहीं
जन्माष्टमी पर घर सजाते समय सबसे जरूरी बात ये है कि हर कोने को डेकोरेशन से भरने की जरूरत नहीं है. एक खूबसूरत फोकल पॉइंट बनाना ज्यादा अच्छा लगेगा. लड्डू गोपाल की पूजा की जगह को सेंटर में रखें और उसके आसपास तोरण, फूल, मोरपंख और लाइट्स जैसी चीजों को बैलेंस करके लगाएं. इससे सजावट न तो बहुत भरी-भरी लगेगी और न ही फीकी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अनुष्का शर्मा-विराट कोहली ने भारत छोड़कर क्यों लंदन में बसाया घर? माधुरी दीक्षित के पति ने खोला सीक्रेट, बोले- दोनों बच्चे... |
    'क्या मैं आपके साथ कार में बैठ सकता हूं', राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO और PM मोदी की वो बातचीत |
    राम मंदिर के पहले CEO बने रि. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र, ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी खास भूमिका |
    4 करोड़ का चेक, खाते में 10 हजार भी नहीं... राम मंदिर ट्रस्ट के सामने आया चौंकाने वाला मामला |
    एविएशन सेक्टर में बड़े सुधार की तैयारी, हाई-लेवल बैठक में NOC प्रक्रिया आसान बनाने के लिए 15 दिन की टाइमलाइन तय |
    झगड़ा खत्म हुआ ही था कि बच्चा जोर से चिल्लाया, पढ़िए Viral चुटकुले और मजे लीजिए! |
    न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से पहले BCCI का मास्टरस्ट्रोक, इंडिया ए खेलेगी न्यूजीलैंड में 3 मुकाबले, शेड्यूल जारी |
    राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, चंपत राय की जगह गोविंद देव गिरि बने महासचिव, पहले थे कोषाध्यक्ष |
    Homemade Room Freshener: बड़े काम की है दालचीनी, जायफल मिलाकर बनाएं 100% नेचुरल रूम फ्रेशनर, महक उठेगा घर का कोना-कोना |
    लड़के से लड़की बनीं अनाया बांगड़, पूल किनारे दिखाई बोल्डनेस, मोनोकनी में फ्लॉन्ट किया फिगर
    Advertisement