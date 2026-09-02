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हैदराबाद में AIMIM कार्यकर्ता की हत्या के पीछे अब काले जादू का एंगल... एक मौत के बाद बढ़ी थी दुश्मनी!

हैदराबाद के वट्टेपल्ली में AIMIM कार्यकर्ता मोहम्मद महबूब अली की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. अब पुलिस इस मामले में काले जादू के शक से जुड़ी पुरानी पारिवारिक रंजिश समेत कई एंगल को लेकर जांच कर रही है. पढ़े पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में AIMIM के एक स्थानीय कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है. लेकिन अब इस केस में काले जादू और पुरानी रंजिश का एंगल भी आ गया है. वट्टेपल्ली इलाके में रविवार रात 53 वर्षीय मोहम्मद महबूब अली पर छह लोगों ने अचानक हमला कर दिया था. हमलावर दो बाइक पर सवार होकर आए थे और उन्होंने महबूब अली पर चाकू से कई वार किए. गंभीर रूप से घायल महबूब अली को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

इस मामले में अब काले जादू के शक से जुड़ी पुरानी पारिवारिक रंजिश का एंगल सामने आया है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या महबूब अली की हत्या उनके दिवंगत साले खलील के परिवार से चली आ रही दुश्मनी का नतीजा थी. पुलिस के मुताबिक, खलील की करीब दो साल पहले किडनी की बीमारी से मौत हुई थी. इसके बाद उनके परिवार को शक था कि महबूब अली ने खलील पर काला जादू कराया था.

पुलिस शिकायत के मुताबिक, महबूब अली रविवार रात करीब 10 बजे अपने घर के पास स्थित अलमास होटल गए थे. वहां से खाना खरीदने के बाद वह पैदल अपने घर की तरफ लौट रहे थे. घर से करीब 100 मीटर पहले उनकी मुलाकात एक परिचित से हो गई और दोनों सड़क किनारे खड़े होकर बातचीत करने लगे. इसी दौरान दो बाइक पर सवार होकर छह लोग वहां पहुंचे और उन्होंने महबूब अली को घेर लिया.

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पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने बिना किसी तत्काल उकसावे के महबूब अली पर अचानक हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावरों ने चाकू से उन पर कई बार वार किए और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. हमले के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग घायल महबूब अली की मदद के लिए पहुंचे. इसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया.

राजेंद्रनगर के डीसीपी एस. श्रीनिवास के मुताबिक, महबूब अली को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया था. डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन चाकू के हमले में लगी गंभीर चोटों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया. पुलिस अधिकारी के अनुसार, रात करीब 10:45 बजे इलाज के दौरान महबूब अली की मौत हो गई. हत्या के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी.

वारदात के बाद AIMIM के नेताओं ने भी घटनास्थल का दौरा किया. AIMIM विधायक मिर्जा रियाज उल हसन एफेंडी और बहादुरपुरा विधायक मोहम्मद मुबीन मौके पर पहुंचे और हालात की जानकारी ली. MLC ने बताया कि महबूब अली उनकी पार्टी के वट्टेपल्ली इलाके के अध्यक्ष थे. उन्होंने कहा कि परिवार के लोग किसी परिचित व्यक्ति की भूमिका पर शक जता रहे हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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पुलिस ने इस मामले में सोमवार को दो नाबालिगों को पकड़ लिया. पुलिस का कहना है कि दोनों पर हमले में शामिल होने का आरोप है. हालांकि, इस मामले का मुख्य आरोपी मोहसिन और उसके कुछ अन्य साथी अभी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और वारदात से जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

जांच के दौरान पुलिस को मोहसिन और महबूब अली के परिवारों के बीच पुरानी रंजिश के बारे में जानकारी मिली. पुलिस के मुताबिक, मोहसिन महबूब अली के दिवंगत साले खलील का भतीजा है. खलील की करीब दो साल पहले किडनी की बीमारी से मौत हुई थी. खलील के परिवार को कथित तौर पर शक था कि उनकी बीमारी और मौत के पीछे महबूब अली की ओर से किया गया काला जादू जिम्मेदार था.

क्या काले जादू के शक में हुई हत्या?

अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इसी शक ने पुरानी पारिवारिक दुश्मनी को इतना बढ़ा दिया कि महबूब अली की हत्या की साजिश रची गई. फिलहाल काले जादू से जुड़े आरोपों की पुलिस जांच कर रही है और इसे हत्या की अंतिम वजह नहीं माना गया है. पुलिस हमले के पीछे किसी अन्य व्यक्तिगत या पारिवारिक विवाद की संभावना को भी खारिज नहीं कर रही है.

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महबूब अली फातिमा नगर, वट्टेपल्ली के रहने वाले थे. वह पहले डोसा स्टॉल चलाते थे और हाल ही में रियल एस्टेट के कारोबार में भी उतरे थे. पुलिस अब उनकी निजी और कारोबारी गतिविधियों के साथ-साथ परिवार से जुड़े विवादों की भी जानकारी जुटा रही है. फरार मुख्य आरोपी मोहसिन और अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद हत्या की पूरी वजह और हमले की साजिश को लेकर तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है.

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