देश के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को एक मैसेज भेज रहा है, अगर आपका भी इस बैंक में अकाउंट है, तो ये मैसेज जरूर आया होगा. 1 जनवरी 2027 से बैंक एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है. जिसकी जानकारी से अभी बैंक अपने ग्राहकों को दे रहा है.

और पढ़ें

ग्राहकों को मिले मैसेज के मुताबिक 1 जनवरी 2027 से HDFC बैंक ₹500 तक की राशि वाले UPI ट्रांजेक्शन के लिए SMS अलर्ट भेजना बंद कर देगा. हालांकि, बैंक ने साफ किया है कि सभी UPI लेनदेन के लिए ई-मेल अलर्ट की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी.

बैंक ने ग्राहकों को मैसेज के जरिये बताया है कि ये नया नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा. इसके बाद ₹500 तक के UPI ट्रांजेक्शन पर मोबाइल पर SMS अलर्ट नहीं आएगा. यानी अभी जो आपको यूपीआई के जरिये 500 रुपये तक के भी सभी ट्रांजेक्शन डिटेल्स मैसेज के जरिये मिल रहे हैं, चाहे आप 10 कुरकुरे लें या 50 रुपये की सब्जी, बैंक हर ट्रांजेक्शन का मैसेज के जरिये अपडेट कर रहा है.

नियम के मुताबिक 1 जनवरी से केवल 500 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन डिटेल बैंक ग्राहकों को भेजेगा. इस बीच बैंक का कहना है कि 1 जनवरी से SMS सेवा बंद होने के बावजूद UPI लेनदेन से जुड़े ई-मेल अलर्ट ग्राहकों को मिलते रहेंगे.

Advertisement

ई-मेल अपडेट करने का लिंक

मैसेज के साथ ग्राहकों को अपना ई-मेल पता अपडेट करने के लिए बैंक ने एक लिंक भी साझा किया गया है, ताकि उन्हें नियमित रूप से ई-मेल सूचनाएं मिल सकें.

ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर

बता दें, डिजिटल भुगतान के दौर में रोजमर्रा के छोटे खर्चों जैसे चाय, किराना, परिवहन या अन्य सामान्य भुगतानों के लिए UPI का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है. ऐसे में ₹500 तक के लेनदेन पर SMS अलर्ट बंद होने से उन ग्राहकों को अपने खर्चों का हिसाब रखने के लिए ई-मेल नोटिफिकेशन या संबंधित UPI ऐप और बैंक स्टेटमेंट पर अधिक निर्भर रहना होगा, जो तुरंत SMS के जरिए हर लेनदेन की पुष्टि देखते हैं.

HDFC बैंक का ये नया बदलाव 1 जनवरी 2027 से ₹500 तक के UPI लेनदेन के SMS अलर्ट बंद होने और ई-मेल अलर्ट जारी रहने की सूचना देता है, जिससे ग्राहकों को अपने लेनदेन ट्रैक करने के तरीके और ई-मेल विवरण को लेकर पहले से सजग रहने की आवश्यकता है.



---- समाप्त ----