...तो ये होगी TATA की अगली कार, भूल जाएंगे Tiago, नए अवतार में होगी एंट्री

टाटा कर्व सीरीज एक्स के बाद अब कंपनी क्या लॉन्च करेगी. अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है, तो हमारे पास आपके लिए जवाब है. टाटा मोटर्स का अगला प्रोडक्ट एक सेडान कार होने वाली है. हम बात कर रहे हैं टाटा टिगोर फेसलिफ्ट की, जो टाटा की सबसे कम बिकने वाली कारों में से एक है.

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टाटा मोटर्स ने इस साल की शुरुआत में पंच का फेसलिफ्ट लॉन्च किया. इसके कुछ महीने बाद हमें टाटा टियागो फेसलिफ्ट मिली, जो लोगों को काफी पसंद आई. कयास हैं कि टाटा का अगला प्रोजेक्ट उनकी सेडान टिगोर है, जिसका फेसलिफ्ट जल्द ही एंट्री करने वाला है.

बड़े बदलाव के साथ इस सब-फोर मीटर सेडान को कंपनी इस साल के अंत तक लॉन्च कर सकती है. टाटा टिगोर फेसलिफ्ट में हमें बहुत कुछ नया दिखने वाला है. खासकर एक्सटीरियर में. कार के फ्रंट को पूरी तरह से नया किया जा सकता है. हेडलैम्प्स से लेकर ग्रिल और बंपर तक टाटा इस कार को नया लुक देने वाली है.

कैसा होगा कार का डिजाइन?

टाटा टिगोर में टियागो की तरह हमें फ्रंट देखने को मिल सकता है. इसमें पतले और एंगुलर हेडलैम्प्स मिलेंगे, जिससे ये कार ज्यादा एग्रेसिव और कॉन्फिडेंट दिखेगी. एक ग्लॉस ब्लैक प्लास्टिक पैनल दोनों हेडलैम्प्स के बीच में मिलेगा. बंपर के निचले हिस्से में A-शेप वाली काली सतह होगी, जिसके बीच में रेक्टेंगुलर ग्रिल और कोनों पर एलईडी फॉग लैंप होंगे.

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साइड लुक की बात करें, तो इसमें 15 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलेंगे. इसमें नए व्हील आर्च दिए जाएंगे. रियर साइड में रिडिजाइन टेल लैम्प्स मिलेंगे. इसमें एक लाल रंग का प्लास्टिक पैनल मिलेगा, जो लाइट बार की तरह दिखेगा. कुल मिलाकर ये डिजाइन कार को महंगी गाड़ियों जैसा लुक देगा.

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ICE (इंटरनल कंबशन इंजन) टियोर की तरह ही टिगोर इलेक्ट्रिक के डिजाइन में भी बदलाव होंगे. नई टिगोर में नया डैशबोर्ड मिलेगा, जो ज्यादा क्लिक लुक में आएगा. इसमें सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा. इसमें टू-स्पोक डिजाइन वाला नया स्टीयरिंग व्हील मिलेगा.

इंजन और पावर

नई टिगोर और टिगोर ईवी में किसी मैकेनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है. इसका मतलब है कि कार में 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 84 एचपी की पावर और 113 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करती है. इसके साथ 5 स्पीड मैन्युअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलेगा.

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कार के साथ सीएनजी का विकल्प भी मिलेगा. सीएनजी अवतार में ये कार 74 एचपी की पावर और 96.5 एनएम का टॉर्क मिलेगा. कार के इलेक्ट्रिक अवतार में 74 एचपी की पावर और 170 एनएम का टॉर्क मिलेगा. इसमें 26kWh की एलएफपी बैटरी मिल सकती है. ये कार सिंगल चार्ज में 315 किलोमीटर का सफर कर सकती है.

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