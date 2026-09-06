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IND vs PAK: 'पाकिस्तान ही जीतेगा एशिया कप', शर्मनाक हार के बाद कोच का अजीब दावा, बीच टूर्नामेंट में ये क्या कह दिया?

भारत के खिलाफ एक बार फिर पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. एशिया कप के एक अहम मुकाबले में पाकिस्तान को भारत के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

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पाकिस्तानी कोच का अजीब बयान. (PHOTO: REUTERS)
पाकिस्तानी कोच का अजीब बयान. (PHOTO: REUTERS)

भारत के खिलाफ पाकिस्तान को शनिवार के दिन विमेंस एशिया कप में बड़ी हार का सामना करना पड़ा. भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त देकर एशिया कप में जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है.

इतनी बड़ी हार झेलने के बाद पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच वहाब रियाज ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जिसने फैन्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद कोच ने एक बड़ा दावा कर दिया है. 

पिछले मैच में टीम के महज 55 रनों पर ढेर हो जाने के बावजूद रियाज ने दावा किया कि इस एशिया कप को जीतने की सबसे प्रबल दावेदार उनकी टीम ही है. उन्होंने खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि आने वाले मुकाबलों में पाकिस्तान के खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन करेंगे. 

भारत ने पाक को 7 विकेट से हराया

दुबई में खेले गए एक अहम मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. पाकिस्तान की टीम 18.1 ओवर में सिर्फ 55 रन बनाकर सिमट गई, जो महिला टी20 इंटरनेशनल में उनका सबसे शर्मनाक स्कोर है. जवाब में भारतीय टीम ने महज 8.4 ओवरों में 3 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया.

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कोच का हैरान करने वाला बयान

इतनी करारी हार के बाद वहाब रियाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए. उन्होंने इस दौरान कुछ ऐसा कहा कि सबको हैरान कर दिया. कोच रियाज ने कहा कि मेरा अब भी मानना है कि इस एशिया कप की ट्रॉफी उठाने के लिए पाकिस्तान ही सबसे बेहतरीन टीम है, क्योंकि यहां के हालात हमारे खेल के बिल्कुल अनुकूल हैं.

ताश के पत्तों की तरह ढही टीम

मैच की शुरुआत में पाकिस्तान की टीम बिना कोई विकेट खोए 27 रन बनाकर ठीक स्थिति में दिख रही थी. लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तानी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. भारत की तरफ से श्री चरणी ने 3 विकेट चटकाए, जबकि दीप्ति शर्मा और प्रेमा रावत ने 2-2 विकेट झटके.

56 रनों के बेहद आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने बिना कोई वक्त गंवाए हमला बोला और 68 गेंदें बाकी रहते ही 7 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज कर ली. इस जीत के साथ भारत ने अपनी ग्रुप में बढ़त और मजबूत कर ली है, 

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