आधी रात वॉशरूम जाने के लिए जलाई लाइट, सीढ़ियों पर बैठा मिला 10 फीट लंबा अजगर... घर में मच गया हड़कंप

राजस्थान के अलवर शहर में शनिवार देर रात एक घर में विशालकाय अजगर घुस आया. रात करीब 12 बजे मकान मालिक वॉशरूम जाने के लिए उठे. जैसे ही उन्होंने घर की लाइट जलाई, उनकी नजर सीढ़ियों पर रेंग रहे एक विशाल अजगर पर पड़ गई. करीब 10 फीट लंबे अजगर को घर के अंदर देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए.

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यह मामला अलवर शहर के वार्ड नंबर 32 का है. शनिवार देर रात मकान मालिक की नींद खुली. वह वॉशरूम जाने के लिए उठे. घर में अंधेरा था. उन्होंने लाइट जलाई. और जैसे ही उनकी नजर सीढ़ियों की तरफ गई, उनके होश उड़ गए.

घर की सीढ़ियों पर एक विशालकाय अजगर मौजूद था. अजगर करीब 10 फीट लंबा था. घर के अंदर इतने बड़े सांप को देखकर परिवार के लोगों में दहशत फैल गई. इसके बाद किसी ने यह सोचने की कोशिश नहीं की कि अजगर घर में आया कैसे.

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मामले की सूचना चंद्रकांत शर्मा ने रेस्क्यू टीम को दी. जानकारी मिलते ही एक एनजीओ की रेस्क्यू टीम रात करीब 12 बजे मौके पर पहुंची. टीम ने घर की सीढ़ियों पर मौजूद अजगर को सावधानी से पकड़ने का काम शुरू किया. इस दौरान इलाके के लोगों को भी खबर लग गई. अजगर करीब 10 फीट लंबा था. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

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रेस्क्यू टीम के सदस्य के मुताबिक, पकड़ा गया अजगर करीब 10 फीट लंबा और लगभग 15 किलो वजनी था. टीम के अनुसार, अजगर शांत स्वभाव का जीव होता है. हालांकि खतरा महसूस होने पर वह खुद का बचाव कर सकता है और किसी जीव या व्यक्ति को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ सकता है. सावधानी के साथ टीम ने अजगर को पकड़ लिया. इसके बाद उसे शहर से दूर एक सुरक्षित जंगल क्षेत्र में ले जाया गया और वहां छोड़ दिया गया.

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