हाइवे पर शेरनी और दो शावकों ने जमाया डेरा! मवेशी का किया था शिकार... ट्रैफिक में फंसे रहे लोग

गुजरात के अमरेली जिले में देर रात एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर हाइवे पर चल रहे वाहनों के पहिए थम गए. सावरकुंडला-राजुला स्टेट हाईवे पर आंबरडी गांव के पास एक शेरनी अपने दो शावकों के साथ पहुंच गई. शेरनी और उसके दोनों शावकों ने सड़क किनारे मवेशी का शिकार कर लिया. इसके बाद शेरनी और दोनों शावक वहीं बैठ गए.

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मामला गुजरात के अमरेली जिले का है. जगह है सावरकुंडला-राजुला स्टेट हाइवे. आंबरडी गांव के पास देर रात एक शेरनी अपने दो शावकों के साथ पहुंची. सड़क किनारे घूम रहे एक मवेशी पर शेरनी की नजर पड़ी. शिकार हुआ. और शिकार के बाद शेरनी और शावक वहीं बैठ गए. उधर हाइवे से गुजरने वाले लोगों की हालत खराब हो गई.

गाड़ियां रुक गईं. वाहन चालक दूर-दूर खड़े होकर नजारा देखने लगे. कुछ लोगों ने शायद सोचा कि हॉर्न बजाकर या किसी तरह इन्हें सड़क से हटाया जा सकता है. लेकिन सामने कोई आवारा पशु नहीं था, जिसे हॉर्न सुनाकर भगा दिया जाए.

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सामने शेरनी थी. और साथ में उसके बच्चे भी. तो जाहिर है कि लोगों ने दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझा. देखते ही देखते हाइवे पर ट्रैफिक रुक गया और जाम जैसी स्थिति बन गई. लोग अपनी गाड़ियों में बैठे रहे और दूर से इस पूरे नजारे को देखते रहे. कुछ लोगों ने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया.

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आखिरकार इसकी सूचना वन विभाग को दी गई. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद अधिकारियों ने सावधानी से स्थिति को संभाला. शिकार को सड़क के किनारे हटाया गया, ताकि हाइवे पर यातायात दोबारा शुरू कराया जा सके.

वन विभाग के आरएफओ भरत चांदु ने बताया कि एक शेरनी अपने दो शावकों के साथ इलाके में आई थी. शेरनी ने एक पशु का शिकार किया था. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शिकार को सड़क से हटाया और इसके बाद वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू कराई गई.

शेरनी और उसके दोनों शावकों की सुरक्षा भी जरूरी थी. इसलिए वन विभाग के कर्मचारी पूरी रात मौके पर तैनात रहे और इलाके की निगरानी करते रहे. अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अमरेली और गिर के आसपास के इलाकों में शेरों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है. यहां अक्सर पहले भी शेर देखे जाते रहे हैं.

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(रिपोर्ट: फारुक भाई दादामीया सैय्यद कादरी)