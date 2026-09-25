कंपटीशन से 2.45 लाख रुपये सस्ती... TATA Aeris बेस मॉडल में क्या-क्या मिलेगा

टाटा कार्स (TATA Cars) ने अपनी नई और कॉम्पैक्ट सेडान को लॉन्च कर दिया है. हम बात कर रहे हैं टाटा एरिस (Tata Aeris) की, जो कंपनी की एक मात्र सेडान है. इस कार का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी डिजायर, हुंडई ऑरा और होंडा अमेज से होगा. हालांकि, कीमत के मामले में ये कार दूसरों से सस्ती है.

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साथ ही टाटा ने इस कार में कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स को जोड़ा है. ये कार सीएनजी में पैडल शिफ्टर के साथ आती है. ये फीचर टाटा की टियागो सीएनजी में भी मिलता है. अगर आप एरिस खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं कार के बेस वेरिएंट में क्या मिलेगा.

कितनी है कीमत?

TATA Aeris का बेस वेरिएंट यानी स्मार्ट, पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही विकल्पों में आता है. पेट्रोल मैन्युअल वेरिएंट की कीमत 5.29 लाख रुपये एक्स शोरूम है. जबकि सीएनजी मैन्युअल की कीमत 6.29 लाख रुपये है. बेस वेरिएंट में कंपनी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प नहीं देती है.

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ये अपने कंपटीशन की बाकी कारों के मुकाबले काफी सस्ती है. जहां हुंडई ऑरा की कीमत 6 लाख रुपये से शुरू होती है. यानी टाटा एरिस उससे 71 हजार रुपये कम में आती है. वहीं मारुति सुजुकी डिजायर के मुकाबले एरिस की कीमत 1 लाख रुपये कम है.

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ये कार 6.31 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर आती है. जबकि होंडा अमेज के मुकाबले इसकी कीमत 2.45 लाख रुपये कम है. होंडा अमेज के बेस वेरिएंट की कीमत 7.74 लाख रुपये एक्स शोरूम है. इन गाड़ियों के बेस वेरिएंट में क्या मिलता है इसकी हम किसी और आर्टिकल में चर्चा करेंगे.

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बेस वेरिएंट में क्या मिलेगा?

टाटा एरिस स्मार्ट में स्पोर्टलक्स स्टीयरिंग व्हील, प्रीमियम डुअल टोन इंटीरियर थीम, 12.7 सेमी का डिजिटल आईलैंड कल्स्टर, 14 इंच के स्टील व्हील्स, 6 एयरबैग, आइसोफिक्स, एबीएस, ईबीडी और सीएससी, हॉलो लाइटबार कनेक्टेड टेल लैम्प्स, फ्रंट सीट में थाई सपोर्ट, टिल्ट स्टीयरिंग, रियर सीट हेडरेस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, मैन्युअल एचवीएसी और सीट बेल्ड रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिलते हैं.

ये कार 1.2 लीटर के 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है. ये इंजन पेट्रोल पर 86 एचपी की पावर और 113 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. वहीं सीएनजी पर ये 75.5 पीएस की पावर और 96.5 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है.

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