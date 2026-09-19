TATA का धमाका, लॉन्च की SIERRA Legend, इतने रुपये रखी कीमत

टाटा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी के नए अवतार को लॉन्च कर दिया है. हम बात कर रहे हैं टाटा सिएरा की, जिसकी लेजेंड रेंज (Tata Sierra Legend) कंपनी ने लॉन्च की है. लेजेंड सीरीज में टाटा ने कुल 18 सिएरा के मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है. ये सभी मॉडल 5- ट्रिम (वेरिएंट्स) पर बेस्ड हैं.
कंपनी ने स्मार्ट प्लस एल, प्योर एल, प्योर एल (ओ), प्योर प्लस एल और एडवेंजर प्लस एल को लॉन्च किया है. ये सभी वेरिएंट्स सिएरा के मौजूदा लोअर और मिड-स्पेक्स ट्रिम पर बेस्ड हैं, जिनके साथ एल सेफेक्स को जोड़ा गया है. कार के पावरट्रेन और इक्विपमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आइए जानते हैं नई सिएरा लेजेंड की डिटेल्स.
सिएरा लेजेंड सीरीज स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले 50 हजार रुपये से 70 हजार रुपये ज्यादा कीमत पर आती है. यानी लेजेंड वेरिएंट जिस ट्रिम पर बेस्ड है, उसके मुकाबले ये कार 50 हजार से 70 हजार रुपये ज्यादा कीमत पर आती है. लेजेंड सीरीज की कीमत 11.99 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. वहीं टॉप मॉडल की कीमत 18.99 लाख रुपये एक्स शोरूम है.
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|Petrol MT
|Petrol DCT
|Diesel MT
|Diesel AT
|Turbo-petrol AT
|Smart+ L
|11.99
|-
|13.49
|-
|-
|Pure L
|13.79
|14.99
|15.24
|-
|-
|Pure L(O)
|14.29
|15.59
|15.74
|16.99
|-
|Pure+ L
|14.99
|16.29
|16.44
|17.74
|-
|Adventure+ L
|16.99
|18.29
|18.19
|19.49
|18.99
*कीमत लाख एक्स शोरूम में...
टाटा सिएरा की लेजेंड सीरीज में कंपनी ने फील-गुड फीचर्स पर फोकस किया है, जो पहले सिर्फ हायर-स्पेक्स वाले सिएरा ट्रिम में मिलते थे. यानी कंपनी ने प्रीमियम फीचर्स को अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर एडजस्ट किया है. लेजेंड सीरीज की Sierra Pure+ L वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट मिलती है.
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पहले ये दोनों फीचर्स कार के सेकंड टॉप ट्रिम अकंपलीश्ड में मिलते थे. इसके अलावा कार में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मैन्युअल बॉस मोड, थाई स्पोर्ट एक्सटेंडर और फुल लेदरेट फिनिश के साथ इंटीरियर आता है. वहीं कार के सबसे सस्ते वेरिएंट में लेदरेट सीट्स और इंटीरियर मिलता है.
इसके अलावा व्हील कवर, ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और रूफ रेल्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो स्मार्ट प्लस में नहीं आते हैं. वहीं प्योर एल वेरिएंट में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस ऐपल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो, रियर कैमरा, 8 स्पीकर साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, टीपीएमएस, रियर वाइपर-वॉशर, 17 इंच के एलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.