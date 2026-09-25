ऐसे किया प्यार का इजहार... पानी के अंदर शार्क टैंक में गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज

आमतौर पर लोग अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए रोमांटिक जगह चुनते हैं. लेकिन ब्रिटेन के जेम्स वॉल्श ने शादी के लिए ऐसा अंदाज चुना, जिसे उनकी गर्लफ्रेंड शायद ही कभी भूल पाएंगी. उन्होंने पानी के अंदर बीच घुटनों के बल बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड पेज कुक से शादी के लिए पूछा.
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन के बकिंघमशायर के रहने वाले जेम्स वॉल्श अपनी गर्लफ्रेंड पेज को एक खास सरप्राइज देना चाहते थे. पेज को शार्क बेहद पसंद हैं और वह लंबे समय से शार्क के साथ स्कूबा डाइविंग करना चाहती थीं. इसी वजह से जेम्स ने तय किया कि वह उन्हें वहीं प्रपोज करेंगे, जहां उनके आसपास उनकी पसंदीदा मछलियां होंगी.
जेम्स ने पहले स्केगनेस एक्वेरियम के स्टाफ से संपर्क किया और अपनी योजना बताई. एक्वेरियम के कर्मचारियों ने भी इस सरप्राइज को सफल बनाने में उनकी मदद की. प्रपोजल के लिए दोनों को बाकी डाइविंग ग्रुप से अलग कर दिया गया.
बाकी लोगों से अलग किया गया कपल
बीबीसी के मुताबिक, डाइविंग एक्सपीरियंस के दौरान जेम्स और पेज को बाकी ग्रुप से अलग किया गया.
इसके बाद एक शख्स चुपके से प्रपोजल वाला साइन लेकर वहां पहुंचा.पानी के अंदर जेम्स ने पेज के सामने शादी का प्रपोजल रखा. अचानक हुए इस प्रपोजल से पेज पूरी तरह शॉक हो गईं.उन्होंने प्रपोजल का जवाब हाथ से 'ओके' का इशारा करके दिया.
इसके बाद जेम्स और पेज ने वेटसूट पहना और स्कूबा गियर के साथ पानी के अंदर उतरे. वहां जेम्स ने एक खास साइन निकाला, जिस पर लिखा था- "Will you marry me?"
साइन देखते ही पेज हैरान रह गईं. उन्होंने कुछ पल के लिए अपना हाथ स्कूबा मास्क पर रखा और फिर 'OK' का इशारा कर जेम्स को हां कह दी. इसके बाद दोनों ने पानी के अंदर ही एक-दूसरे को गले लगाया.एक्वेरियम ने सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि टैंक के अंदर पेज और जेम्स की सगाई हुई है.
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पेज ने बताया कि यह उनकी जिंदगी का सबसे खास दिन था. उन्होंने कहा कि वह हमेशा से स्कूबा डाइविंग और शार्क के साथ तैरना चाहती थीं. प्रपोजल इतना बड़ा सरप्राइज था कि कुछ देर के लिए वह यह भी भूल गईं कि वह शार्क से भरे टैंक के अंदर हैं.स्केगनेस एक्वेरियम के जेमी एल्विज ने कहा कि शार्क के साथ डाइविंग अपने आप में रोमांच से भरा अनुभव है, लेकिन जेम्स ने उसी दौरान शादी का सवाल पूछकर इसे और यादगार बना दिया.