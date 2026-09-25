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Jawed Habib Hair Fall Control Tips: कंघी करते ही टूटते हैं ढेरों बाल...सता रहा गंजेपन का डर? आज ही अपनाएं जावेद हबीब की बताई ये 5 आदतें, बालों का झड़ना होगा कम

Jawed Habib Hair Fall Control Tips: लगातार टूटते बालों से परेशान हैं? मशहूर हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने 5 आसान तरीके बताए हैं, जो बालों का झड़ना रोकने में आपकी मदद कर सकते हैं. खास बात ये है कि ये तरीके अपनाने के लिए आपको कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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जावेद हबीब कहते हैं कि बालों को कंघी करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है. (Photo: ITG)
जावेद हबीब कहते हैं कि बालों को कंघी करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है. (Photo: ITG)

Jawed Habib Hair Fall Control Tips: बालों में कंघी करते ही अगर टूटे हुए बालों का गुच्छा देखकर टेंशन होने लगती है. अगर आपके बाल लगातार इसी तरह से टूट रहे हैं, तो अपने आपको अकेला ना समझें. आजकल बदलती लाइफस्टाइल, धूल-मिट्टी, पसीना और बालों की ठीक से देखभाल न करने की वजह से हेयर फॉल की शिकायत हर दूसरा व्यक्ति कर रहा है. बालों को मजबूत और हेल्दी रखने के लिए लोग महंगे शैंपू, सीरम और तेल तक आजमाते हैं, लेकिन कई बार समस्या किसी महंगे प्रोडक्ट की नहीं, बल्कि बालों को धोने और उनकी केयर करने के तरीके में होती है.

मशहूर हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब भी बालों की देखभाल में सबसे ज्यादा जोर स्कैल्प और बालों की सही सफाई पर देते हैं. उनका बताया प्री-कंडीशनिंग तरीका भी हेयर केयर रूटीन में शामिल किया जा सकता है. आइए जानते हैं हेयरफॉल रोकने के वो आसान तरीके, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना मुश्किल नहीं है. जावेद हबीब की मानें तो ये तरीके बालों का झड़ना रोकने में मददगार भी होते हैं.

1. शैंपू से पहले करें प्री-कंडीशनिंग: बालों को सीधे शैंपू करने की बजाय पहले उनकी लंबाई पर थोड़ा तेल लगाने का तरीका अपनाया जा सकता है. इसके लिए बालों को हल्का गीला करें और फिर सिर्फ बालों की लंबाई पर तेल लगाएं. स्कैल्प पर लगाने से बचें. तेल लगाते समय स्कैल्प को नाखूनों से रगड़ने या जोर-जोर से मसाज करने से बचें. खासकर अगर बाल पहले से कमजोर हैं, तो बहुत ज्यादा रगड़ने से बाल टूट सकते हैं.

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2. लंबे बाल हैं तो कंघी का तरीका बदलें: कंघी करने का तरीका भी बहुत जरूरी है. अगर आपके बाल लंबे हैं और तेल लगाने के बाद उलझ जाते हैं, तो उन्हें धीरे-धीरे सुलझाया जा सकता है. कंघी करते समय बालों को खींचने की बजाय हल्के हाथों से नीचे की तरफ सुलझाएं. जोर लगाकर उलझे बालों को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो बाल और ज्यादा टूटते हैं.

गीले और कमजोर बालों को जोर से खींचना या बार-बार कंघी करना बालों के टूटने की समस्या बढ़ा सकता है. इसलिए बालों को संभालते वक्त जल्दबाजी न करें.

3. तेल को घंटों लगाए रखना जरूरी नहीं: अक्सर लोगों को लगता है कि बालों में तेल जितनी देर रहेगा, उतना ही फायदा होगा. लेकिन जावेद हबीब के बताए तरीके में तेल लगाने के बाद इसे करीब 5-10 मिनट तक बालों पर रहने दिया जाता है और फिर बाल धोए जा सकते हैं. यानी तेल लगाने के लिए घंटों इंतजार करना जरूरी नहीं है. आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसे हेयर वॉश से पहले रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं.

4. बालों की सफाई को नजरअंदाज न करें: हेयर केयर में सबसे जरूरी चीजों में बालों और स्कैल्प को साफ रखना शामिल है. पसीना, धूल, गंदगी और प्रोडक्ट बिल्डअप लंबे समय तक जमा रहने पर बालों और स्कैल्प से जुड़ी परेशानियां बढ़ा सकते हैं. इसलिए अपने बालों के हिसाब से नियमित रूप से उन्हें साफ करें. बाल धोने के लिए शैंपू इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आप अपने बालों को धोने के लिए देसी तरीका अपनाना चाहते हैं, तो शिकाकाई इस्तेमाल कर सकते हैं.  

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5. एक दिन का नहीं, रेगुलर रूटीन का रखें ध्यान: बालों की सेहत सुधारने के लिए किसी एक नुस्खे को एक-दो बार आजमाना काफी नहीं होता. हेयर केयर में नियमितता सबसे ज्यादा मायने रखती है. बालों को सही तरीके से धोना, जरूरत के मुताबिक साफ रखना और उन्हें संभालते समय ज्यादा खींचने से बचना रोज की आदत में शामिल करें.

अगर आप लगातार अपने बालों की देखभाल करेंगे, तो टूटने और डैंड्रफ जैसी कुछ आम समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है.

हर हेयर फॉल का कारण सिर्फ गलत हेयर केयर नहीं
ये समझना भी जरूरी है कि बाल झड़ने के पीछे सिर्फ गंदे बाल या गलत शैंपू, तेल ही जिम्मेदार नहीं होते. स्ट्रेस, हार्मोनल बदलाव, पोषण की कमी, कुछ दवाएं और कई अन्य कारणों से भी हेयर फॉल हो सकता है. अगर बाल अचानक बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं, सिर में पैच बन रहे हैं या लंबे समय से हेयर फॉल जारी है, तो घरेलू उपायों पर निर्भर रहने की बजाय डॉक्टर या योग्य हेयर एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर है.

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