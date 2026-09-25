स्टेज पर प्रोफेसर ने छात्र का कॉलर पकड़ा, VIDEO वायरल, अब ABVP का प्रदर्शन, 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी बनी

अहमदाबाद की निरमा यूनिवर्सिटी में आयोजित एक छात्र कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो में यूनिवर्सिटी के EC विभाग के HOD और प्रोफेसर एचके पटेल एक छात्र को स्टेज पर बुलाते और उसका कॉलर पकड़ते दिखाई दे रहे हैं. यह मामला यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के छात्रों की ओर से आयोजित टेक्नोफोरा कार्यक्रम का है. कार्यक्रम में कॉमेडी और स्टैंडअप शो चल रहा था. इसी दौरान छात्र की तरफ से फिल्म गोलमाल-3 से जुड़ा एक डायलॉग बोला था. इसके बाद माहौल बदल गया और प्रोफेसर ने छात्र को स्टेज पर बुला लिया. वायरल वीडियो में प्रोफेसर छात्र से सवाल करते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद वह छात्र का कॉलर पकड़ लेते हैं और उसे चेतावनी देते हैं.

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घटना से जुड़े बैकग्राउंड के मुताबिक, कार्यक्रम में कॉमेडियन रजत सूद प्रस्तुति दे रहे थे. इसी दौरान एक छात्र ने फिल्मी अंदाज में कमेंट किया था. वायरल वीडियो में छात्र की ओर से कही गई लाइन सुनाई देती है, जिसमें वह कहता है, ए जल्दी कर, पनवेल निकलना है. बताया गया कि छात्र के इस कमेंट के बाद स्टेज पर मौजूद EC विभाग के HOD और प्रोफेसर एच.के. पटेल नाराज हो गए. वीडियो में प्रोफेसर की तरफ से छात्र को जवाब देते हुए कहा जाता है, तो निकल ले भाई. इसके बाद छात्र को स्टेज पर बुलाया गया. छात्र के स्टेज पर पहुंचने के बाद प्रोफेसर ने उससे पूछा, क्या प्रॉब्लम है. इसके बाद वायरल वीडियो में प्रोफेसर को छात्र का कॉलर पकड़ते हुए देखा जा सकता है.

छात्र ने कहा था, 'ए जल्दी कर, पनवेल निकलना है'

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वायरल वीडियो में प्रोफेसर छात्र को यूनिवर्सिटी के फैकल्टी सदस्यों का अपमान नहीं करने की चेतावनी देते दिखाई और सुनाई दे रहे हैं. वीडियो में प्रोफेसर अंग्रेजी में छात्र से कहते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस के किसी भी फैकल्टी सदस्य का अपमान करने की हिम्मत दोबारा न करे और ऐसा होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कार्यक्रम में मौजूद अन्य छात्रों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन से बना लिया. यही वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हुई. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में छात्र के कमेंट से पहले कार्यक्रम में क्या हुआ था और उस कमेंट का पूरा संदर्भ क्या था, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.

वीडियो वायरल होने के बाद ABVP ने निरमा यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन किया. ABVP कार्यकर्ताओं ने छात्र का कॉलर पकड़ने वाले प्रोफेसर और EC विभाग के HOD एच.के. पटेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. ABVP के शहर महामंत्री प्रियम भाटिया ने मामले को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन से कार्रवाई की मांग की. ABVP का कहना है कि छात्र को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और स्टेज पर इस तरह कॉलर पकड़ना उचित नहीं था. ABVP की ओर से यह भी कहा गया कि इस घटना का छात्र की मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है. संगठन ने मांग की कि मामले की जांच की जाए और जिम्मेदार प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई हो.

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विवाद बढ़ने के बाद निरमा यूनिवर्सिटी ने मामले की जांच के लिए तीन सीनियर डायरेक्टर की कमेटी गठित की है. यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ. आर.एन. पटेल ने बताया कि कमेटी पूरी घटना की जांच करेगी और तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. वीसी के मुताबिक, घटना के बाद सोमवार को ही प्रोफेसर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और माफी मांग ली थी. दूसरी ओर छात्र ने भी कार्यक्रम के दौरान अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है. इसके बावजूद छात्र संगठनों की ओर से घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है. अब जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.

पहले यूनिवर्सिटी के अधिकारी ने जानकारी से किया था इनकार

इस मामले को लेकर आजतक संवाददाता ने यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार जी. रामचंद्रन नायर से भी संपर्क किया था. उन्होंने कहा था कि उन्हें इस मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं है. हालांकि, बाद में यूनिवर्सिटी की ओर से जांच कमेटी बनाए जाने की जानकारी सामने आई. सूत्रों के मुताबिक, प्रोफेसर और छात्र के बीच मामले को सुलझाने की कोशिश भी की गई थी. फिलहाल वायरल वीडियो में स्टैंडअप कार्यक्रम के दौरान छात्र की टिप्पणी, उसे स्टेज पर बुलाया जाना, प्रोफेसर द्वारा कॉलर पकड़ा जाना और छात्र को दी गई चेतावनी का घटनाक्रम दिखाई दे रहा है.

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निरमा यूनिवर्सिटी ने तीन सीनियर डायरेक्टर की कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. कमेटी को तीन दिन में रिपोर्ट सौंपनी है. इस बीच ABVP की ओर से प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है. वहीं यूनिवर्सिटी का कहना है कि प्रोफेसर अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांग चुके हैं और छात्र ने भी अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है. अब जांच कमेटी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि कार्यक्रम के दौरान हुई पूरी घटना को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का अगला कदम क्या होगा.





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