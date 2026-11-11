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पुलिस ने रोका तो 73 चालान मिले पेंडिंग, दो Bikes पर 2.78 लाख रुपये जुर्माना बकाया; गुरुग्राम में चेकिंग के दौरान खुलासा

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने 73 पेंडिंग चालान और 2.78 लाख रुपये जुर्माने वाली दो मोटरसाइकिलें जब्त कीं. इनमें बिना हेलमेट और इंश्योरेंस के वाहन चलाने के मामले शामिल हैं.

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एक बाइक पर 44 तो दूसरी पर 29 चालान.(Photo: Representative)
एक बाइक पर 44 तो दूसरी पर 29 चालान.(Photo: Representative)

हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. रूटीन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने दो मोटरसाइकिलें जब्त कीं. जांच में इन दोनों पर कुल 73 चालान पेंडिंग मिले. इनका कुल जुर्माना 2 लाख 78 हजार रुपये है.

पुलिस के मुताबिक, एक बाइक पर 44 चालान और दूसरी पर 29 चालान बकाया थे. दोनों वाहनों के चालकों के पास जरूरी दस्तावेज भी नहीं थे.

एक बाइक पर 1.77 लाख रुपये का जुर्माना

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वजीराबाद चौक के जोनल अधिकारी ASI युद्धवीर के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस की टीम रूटीन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान टीम ने दो मोटरसाइकिलों को रोककर उनके दस्तावेजों और चालानों की जांच की.

जांच में पहली बाइक पर 44 चालान मिले. इनका कुल जुर्माना 1 लाख 77 हजार 500 रुपये था. वहीं, दूसरी मोटरसाइकिल पर 29 चालान पेंडिंग थे.इन पर 1 लाख 500 रुपये का जुर्माना बकाया था. इस तरह दोनों बाइक पर कुल 73 चालान और 2 लाख 78 हजार रुपये का जुर्माना मिला.

बिना हेलमेट और इंश्योरेंस के चलाने के चालान

ट्रैफिक पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, ज्यादातर चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने, वैध इंश्योरेंस नहीं होने और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना वाहन चलाने से जुड़े थे.

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चालक जांच के दौरान जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा सके.इसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रावधानों के तहत दोनों मोटरसाइकिलें जब्त कर लीं.

ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस ने लोगों से हेलमेट पहनने और वाहन के जरूरी दस्तावेज साथ रखने की अपील की है.

पुलिस के मुताबिक, हर वाहन के पास वैध इंश्योरेंस, PUC सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेज होने चाहिए.

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