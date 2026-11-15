Ola के बुरे दिन! ₹362 करोड़ का घाटा, 39% गिरी कमाई, अब बंद होंगे कंपनी के स्टोर

ओला इलेक्ट्रिक ने जब भारतीय बाजार में एंट्री की थी, तो तेवर किसी क्रांति से कम नहीं थे. पेट्रोल दोपहिया वाहनों को विदाई देने के लिए कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने 'EndICEAge' कैंपेन तक चला दिया. संदेश साफ था. अब पेट्रोल का जमाना गया, इलेक्ट्रिक का दौर आया. शुरुआत में स्कूटर खूब बिके और दावे भी खूब हुए. लेकिन वक्त बदला तो कहानी भी बदल गई.

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ओला की बिक्री लगातार गिर रही है. कमाई पर दबाव है और घाटे का बोझ भी बरकरार है. ऐसे में कंपनी ने अब अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया है. अब कंपनी के अपने स्टोर बंद होंगे और बिक्री की कमान डीलरशिप संभालेंगी. Q2 FY27 के नतीजे बताते हैं कि ओला के लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली है. जिस कंपनी को पेट्रोल स्कूटर का विकल्प बनना था, अब वह अपनी ही बिक्री को रफ्तार देने में जुटी है. कमाई 39 फीसदी लुढ़क गई है. घाटा कम जरूर हुआ है, मगर मुनाफे का नामोनिशान नहीं है.

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कंपनी का कहना है कि उसके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों की कमी नहीं है, बल्कि मांग के मुकाबले प्रोडक्शन बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. कंपनी के फाउंडर और CEO भाविश अग्रवाल ने दावा किया है कि Ola Electric फिलहाल जितने इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही है, उतने ही बिक रहे हैं. ऐसे में कंपनी अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और सप्लाई चेन को मजबूत करने में जुटी है.

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Ola Electric ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) के नतीजे जारी किए. इन नतीजों में कंपनी का घाटा कम हुआ है, लेकिन कमाई में गिरावट और बढ़ते कारोबारी दबाव ने कई सवाल भी खड़े किए हैं.

शेयरहोल्डर्स को लिखे पत्र में भाविश अग्रवाल ने बताया कि कंपनी का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है. अगस्त 2026 में ओला इलेक्ट्रिक ने 9,235 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया था, जो अक्टूबर में बढ़कर 14,092 यूनिट्स हो गया. कंपनी का टार्गेट दिसंबर तक हर महीने 25,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने का है. इसके लिए सप्लाई चेन को तेजी से मजबूत किया जा रहा है.

अक्टूबर सेल्स चार्ट पर OLA इलेक्ट्रिक नीचे गिरकर पांचवे पायदान पर आ गया है. Photo: ITG

अपने स्टोर बंद कर डीलरशिप नेटवर्क पर भरोसा

Ola Electric ने अपने कारोबार के तरीके में भी बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने अपने डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) स्टोर नेटवर्क के जरिए नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है. अब कंपनी थर्ड-पार्टी डीलरशिप के जरिए बिक्री बढ़ाने पर ध्यान दे रही है. इसके तहत ज्यादातर कंपनी के अपने स्टोर 2026 के अंत तक बंद कर दिए जाएंगे.



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कंपनी ने इस नई रणनीति का ऐलान अगस्त 2026 में किया था और सितंबर की शुरुआत में पहली डीलरशिप ने काम करना शुरू कर दिया था. 8 नवंबर तक ओला इलेक्ट्रिक के देशभर में 255 डीलर थे, जो कुल 319 स्टोर चला रहे थे. कंपनी की योजना इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक अपने नेटवर्क को बढ़ाकर 700 लोकेशन तक पहुंचाने की है.

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भाविश अग्रवाल के मुताबिक, इस बदलाव से कंपनी के ऑपरेशनल खर्च में और कमी आएगी. Q2 FY27 में कंपनी का ऑपरेशनल खर्च घटकर 369 करोड़ रुपये रह गया, जो पहली तिमाही में 390 करोड़ रुपये था. डीलरशिप मॉडल अपनाने से कंपनी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी कम होगी.

घाटा घटा, लेकिन रेवेन्यू में बड़ी गिरावट

ओला इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल रिजल्ट पर नजर डालें तो कंपनी के लिए कुछ मोर्चों पर राहत जरूर है. Q2 FY27 में कंपनी का नेट लॉस घटकर 362 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही यानी Q2 FY26 में यह 418 करोड़ रुपये था. हालांकि, कंपनी की कमाई में गिरावट अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है. दूसरी तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू घटकर 421 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल इसी समय के दौरान कंपनी ने 690 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया था. वहीं, EBITDA लॉस बढ़कर 218 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 203 करोड़ रुपये था.

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