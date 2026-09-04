Maruti Ertiga की बढ़ी टेंशन... CNG अवतार में आई ये 7-सीटर कार

किआ (KIA Motors) अपनी पॉपुलर एमपीवी कारेन्स और कारेन्स क्लैविस (Carens Clavis) को सीएनजी (CNG) अवतार में लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने किआ सोरेंटो (Kia Sorento) की लॉन्चिंग के वक्त इन कारों को अनवील किया है. दोनों ही एमपीवीज जल्द ही फैक्टरी फिटेड सीएनजी अवतार में आने वाली हैं.

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फैक्टरी फिटेड सीएनजी किट के साथ किआ की इन दोनों एमपीवीज में 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा. कार के बूट में 60 लीटर का सीएनजी टैंक मिलेगा. किआ ने काफी पहले सीएनजी मार्केट में एंट्री के संकेत दिए थे. इस अनवील के साथ कंपनी ने आधिकारिक रूप से इस सेगमेंट में एंट्री कर ली है.

किआ कारेन्स सीएनजी और कारेन्स क्लैविस सीएनजी की कीमतों का ऐलान नहीं हुआ है. त्योहारों से पहले कंपनी इस कार को लॉन्च कर सकती है. कंपनी ने सीएनजी वेरिएंट की आधिकारिक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये कार सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है.

क्या होगा कार में खास?

सीएनजी वेरिएंट्स में दोनों कारों में 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो 93 एचपी की पावर और 123 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. पेट्रोल वर्जन के मुकाबले ये 22 एचपी कम पावर और 21 एनएम कम टॉर्क प्रोड्यूस करेगी. किआ ने कार की फ्यूल एफिशिएंसी का खुलासा नहीं किया है.

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कयास हैं कि ये कार 22 से 25 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज ऑफर करेगी. कंपनी का कहना है कि इंजन को इस तरह से कैलिब्रेट किया गया है जिससे परफॉर्मेंस पर कोई प्रभाव ना पड़े. 60 लीटर के सीएनजी टैंक को कार में बूट फ्लोर के नीचे रखा गया है. इसकी वजह से बूट स्पेस कम होगा.

कार में पहले 216 लीटर का बूट स्पेस मिलता था, जो सीएनजी टैंक के बाद कम होकर 116 लीटर का हो जाएगा. किआ ने सस्पेंशन को रिट्यून किया है और फ्रंट डिस्क ब्रेक को अपग्रेड किया है. इसके साथ ही कार में अंडरबॉडी स्पेयर व्हील भी मिलेगा.

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सीएनजी का विकल्प कार के कारेन्स क्लैविस के एचटीई और एचटीई (ओ) वेरिएंट में मिलेगा. वहीं पुरानी कारेन्स में सीएनजी का विकल्प सिर्फ प्रीमियम वेरिएंट में मिलेगा. दोनों ही एमपीवीज में 16 इंच के पहिये मिलेंगे. ध्यान रखें कारेन्स में सीएनजी का विकल्प आता था, लेकिन ये कंपनी फिट ना होकर डीलर फिटमेंट होता था. इस कार का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी अर्टिगा और XL6 से होगा.

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