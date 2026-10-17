scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लोगों को पसंद आई देसी SUV... THAR को दी पटखनी, 253% बढ़ी सेल्स

महिंद्रा के पोर्टफोलियो में ऐसी देसी एसयूवी है, जिसकी भारत के ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त मांग है. हम बात कर रहे हैं महिंद्रा बोलेरो की, जो 10 लाख रुपये के बजट में आने वाली एक पावरफुल कार है. इस कार ने सेल्स के मामले में महिंद्रा की थार को पीछे कर दिया है. यानी सितंबर महीने में महिंद्रा ने थार और थार रॉक्स से ज्यादा बोलेरो को बेचा है.

Advertisement
X
Mahindra Thar की सेल्स सितंबर महीने में गिरी है. (Photo: ITG)
Mahindra Thar की सेल्स सितंबर महीने में गिरी है. (Photo: ITG)

महिंद्रा का पोर्टफोलियो एसयूवीज से भरा हुआ है. कंपनी के पोर्टफोलियो में आपको तमाम सेगमेंट की एसयूवी मिल जाएंगी. हालांकि, ब्रांड की कुछ लोगों की जेहन में एक अलग जगह बना लेती हैं. ऐसी ही एक कार महिंद्रा थार (Mahindra Thar) है, जो थार ओजी और थार रॉक्स दो रूपों में आती है. हालांकि, इस एसयूवी को महिंद्रा की ही एक देसी कार ने पीछे कर दिया है. 

यहां हम महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero) की बात कर रहे हैं, जिसने सितंबर महीने में सेल्स के मामले में इस कार को पीछे कर दिया है. ईयर-ऑन-ईयर महिंद्रा की इस देसी एसयूवी की सेल्स में 253 परसेंट का उछाल आया है. सितंबर महीने में बोलेरो की 9,710 यूनिट्स डिस्पैच हुई हैं. 

253% की है ग्रोथ

वहीं थार और थार रॉक्स की कंबाइन्ड सेल्स 9,008 यूनिट्स तक ही पहुंची है. यानी बोलेरो की 702 यूनिट इस महीने ज्यादा बिकी हैं. पिछले साल सितंबर की बात करें, तो महिंद्रा की इस कार की सिर्फ 2,747 यूनिट्स बिकी थीं. यानी बोलेरो ने 9,710 यूनिट्स की सेल्स तक पहुंचकर 253 परसेंट की ग्रोथ हासिल की है. 

सम्बंधित ख़बरें

Mahindra XUV 7XO crash test
64Kmph की रफ्तार से टकराई XUV 7XO, ऐसा हुआ हाल, देखें VIDEO
Mahindra XEV 9S
Mahindra ने पलट दिया खेल... पंच को पछाड़ ये कार बनी टॉप सेलर
Mahindra XUV 3XO RevX Edge
Mahindra ने चल दिया दांव... लॉन्च की नई SUV, इतने रुपये है कीमत
Hyundai Tucson 2027
TATA-Mahindra लगेंगी फीकी, Hyundai ने उतारी धांसू कार
Mahindra Vision T
Mahindra की बड़ी तैयारी, इलेक्ट्रिक अवातर में आ रही THAR

अगर आपको ये किसी कमबैक जैसा लग रहा है, तो नहीं 2026 में बोलेरो की सेल्स ऐसी ही रही है. इस कार की लगभग 9 हजार यूनिट्स हर महीने कंपनी बेच रही थी. लेकिन अगस्त में इसकी सेल्स गिरकर 8159 यूनिट्स पर पहुंच गई थी. सितंबर में कार में सेल्स वापस पटरी पर आ गई है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Mahindra SUV के दीवाने हुए लोग... रिकॉर्ड तोड़ हो रही कंपनी की बिक्री

लोगों को क्यों पसंद है ये कार

बोलेरो की इस दीवानगी एक वजह उसकी कीमत और भारतीय कंज्यूमर्स का उस पर भरोसा है. ये एसयूवी 8.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आती है. इस कीमत पर लोगों को रियर व्हील ड्राइव, लैडर ऑन फ्रेम, 7-सीटर डीजल कार मिलती है. इस कीमत पर आपको ऐसी कोई दूसरी कार नहीं मिलेगी. 

ऐसे में वे लोग जो 13 से 20 लाख रुपये खर्च किए बिना एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं, जो अच्छी ड्यूरेबिलिटी और सिंपल मशीन हो, तो वे बोलेरो को चुनते हैं. लेटेस्ट अपडेट के साथ महिंद्रा ने इस कार की उन कमियों को भी पूरा कर लिया, जिससे लोग दूर भागते थे. 

यह भी पढ़ें: Mahindra ने पलट दिया खेल... TATA PUNCH को पछाड़ ये कार बनी टॉप सेलर

इसके टॉप वेरिएंट में 7-इंच टचस्क्रीन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, पावर विंडो, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग, एलॉय व्हील्स और दूसरे फीचर्स मिलते हैं. एसयूवी में 1.5 लीटर का थ्री-सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो 75 एचपी की पावर और 210 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. रियर व्हील ड्राइव के साथ ये कार 16 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम्ड माइलेज भी ऑफर करती है.

Advertisement

वैसे थार की बात करें, तो सितंबर इस कार के लिए एक कमजोर महीना रहा है. ईयर-ऑन-ईयर इस कार की सेल्स में 24 परसेंट की कमी आई है. मंथ-ऑन-मंथ भी इस कार की सेल्स 11 परसेंट कम हुई है. अगस्त में महिंद्रा की इस कार की 10 हजार से ज्यादा यूनिट्स बिकी थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Weekend Trips from Delhi: दिल्ली से कुछ ही दूरी पर हैं ये 5 खूबसूरत जगहें, मिलेगा घूमने-खाने का मजा |
    Ramayana New Glimpse: सीता की तलवारबाजी, रावण का शिव तांडव... 'रामायण' की सामने आई नई झलक |
    98 साल के लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी,अपोलो अस्पताल में भर्ती |
    Anil Kumble Birthday: एक पारी में 10 विकेट, टेस्ट में 619 शिकार... ऐसा रहा 'जंबो' का सफर |
    रास्ता खाली कराने को लेकर बवाल, फिर भिड़ गए दो पक्ष... गाजियाबाद में पिता-पुत्र घायल, 3 हिरासत में |
    मिस्टरबीस्ट की दौलत कितनी? जानें 6 अमीर Gen Z सितारों की संपत्ति |
    रुबियो-जयशंकर की मीटिंग कहां? सर्जियो गोर के ऐलान पर उबल पड़ी कांग्रेस... पूछा- क्या US तय करेगा भारत की विदेश नीति? |
    $110 के पास ब्रेंट क्रूड... हरकत में आया अमेरिका, दाम घटाने के लिए खोला इमरजेंसी रिजर्व |
    मेला घूमने मौसी के गांव आया था 18 साल का लड़का... बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भून दिया |
    'बॉलीवुड के नाम पर मुंबई आया था', 26/11 केस को लेकर उज्ज्वल निकम का खुलासा, कसाब ने दी थी दलील
    Advertisement