Mahindra SUV के दीवाने हुए लोग... रिकॉर्ड तोड़ हो रही कंपनी की बिक्री

महिंद्रा के पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे, तो आपको सिर्फ एसयूवी नजर आएंगी. छोटी हो या बड़ी, इलेक्ट्रिक हो या फिर ICE (इंटरनल कंबशन इंजन) महिंद्रा के पोर्टफोलियो में आपको सिर्फ एसयूवी ही दिखेंगी. लोगों को महिंद्रा की ये स्ट्रैटजी पसंद भी आ रही है. सेल्स के आंकड़े तो यही दिखाते हैं.

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कैलेंडर ईयर 2026 की बात करें, तो पिछले 9 महीनों में महिंद्रा ने 5 लाख से ज्यादा एसयूवीज को बेच दिया है. जनवरी से सितंबर 2026 के बीच महिंद्रा ने कुल 5,41,942 एसयूवीज को बेचा है, जिसमें 50,835 इलेक्ट्रिक ओरिजिन कारें हैं. ईयर-ऑन-ईयर कंपनी की ग्रोथ 21 परसेंट की है.

रिकॉर्ड तोड़ बिक रहीं महिंद्रा एसयूवीज

पिछले साल जनवरी से सितंबर के बीच कंपनी ने 446,697 कारें बेची थीं. वहीं 2025 में कंपनी ने कुल 6,25,603 यूनिट्स को बेचा था. इस साल कंपनी पिछले साल की रिकॉर्ड सेल्स से सिर्फ 83,662 यूनिट्स ही पीछे है. ये पहला मौका था जब महिंद्रा ने 6 लाख की सेल्स का आंकड़ा पार किया था.

अभी चौथी तिमाही की शुरुआत हुई है और संभव है कि कंपनी इस बार सेल्स के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना दे. कंपनी इस बार 7.25 लाख का आंकड़ा पार कर सकती है. ये पहली बार होगा जब कंपनी 7 लाख यूनिट्स की सेल्स का आंकड़ा पार करेगी.

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सितंबर महीने की बात करें, तो कंपनी ने 64,092 यूनिट्स बेची हैं. पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की ग्रोथ 14 परसेंट की है. ये कैलेंडर ईयर 2026 की अब तक की सबसे ज्यादा सेल्स है. वहीं अक्टूबर 2025 (71,624 यूनिट्स) के बाद ये कंपनी की सबसे ज्यादा सेल्स वाला दूसरा महीना है.

2026 में बनेगा नया रिकॉर्ड

कैलेंडर ईयर 2026 की बात करें, तो साल की पहली तिमाही (जनवरी से मार्च) बेस्ट रही है. इन तीन महीनों में कंपनी ने 183,800 यूनिट्स को बेचा है. वहीं दूसरी तिमाही में कंपनी ने 174,745 यूनिट्स और तीसरी तिमाही में 183,397 यूनिट्स बेची हैं. चौथी तिमाही की बात करें, तो ये त्योहारों से भरा हुआ है. इस क्वार्टर दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार हैं.

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इसके अलावा ईयर-एंड का भी बहुत से लोग इंतजार करते हैं. क्योंकि उन्हें कुछ स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स की उम्मीद होती है. इन सभी मौकों को देखते हुए ये तो साफ है कि 2026 कंपनी के लिए अब तक की बेस्ट सेल लेकर आया है. इस साल महिंद्रा की अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री होगी. 2026 में कारें लगातार महंगी हुई हैं. कंपनी ने कई बार अपनी गाड़ियों की कीमतों बढ़ाया है.

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