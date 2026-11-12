₹18,000 करोड़ का निवेश और 12 हजार नौकरियां! KIA ने भारत के लिए खोला खजाना

भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में Kia अब अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है. कंपनी ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 2 अरब डॉलर यानी लगभग 18,000 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया है. इस रकम से आंध्र प्रदेश में Kia का दूसरा कार प्लांट तैयार किया जाएगा. खास बात यह है कि इस नए प्लांट में पेट्रोल-डीजल इंजन वाली कारों के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बनाई जाएंगी.

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किआ इंडिया द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, 2030 की शुरुआत में यहां प्रोडक्शन शुरू किए जाने की योजना है. इससे न सिर्फ Kia की भारत में कार बनाने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि करीब 12 हजार लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे.

Kia India ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत कंपनी राज्य में अपना दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी. यह प्रोजेक्ट कुल 465 एकड़ जमीन पर डेवलप किया जाएगा. इसमें Kia के प्लांट के साथ उसके सप्लायर पार्टनर्स के लिए भी जमीन शामिल होगी. इस पूरे प्रोजेक्ट पर Kia और उसके सप्लायर पार्टनर्स मिलकर 2 अरब डॉलर का निवेश करेंगे. कंपनी के मुताबिक, इस नई फैक्ट्री से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 12,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

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किआ इंडिया के एमडी और CEO ग्वांगगू ली का कहना है इससे एक्सपोर्ट बिजनेस को भी फायदा मिलेगा. Photo: ITG



Kia India के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ग्वांगगू ली (Gwanggu Lee) ने कहा कि "दूसरा प्लांट कंपनी को ग्राहकों की मांग के हिसाब से तेजी से प्रोडक्शन करने में मदद करेगा. इससे अलग-अलग पावरट्रेन वाली नई गाड़ियों को बाजार में उतारने के लिए भी कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी." उन्होंने कहा कि "भारत Kia की लांग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा है."

हर साल बनेंगी 2 लाख कारें

Kia के नए प्लांट में सालाना 2 लाख गाड़ियां बनाने की क्षमता होगी. कंपनी की योजना यहां 2030 की शुरुआत में प्रोडक्शन शुरू करने की है. इस प्लांट में पेट्रोल और डीजल इंजन वाली ICE कारों के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) भी तैयार किए जाएंगे. मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहां स्टैम्पिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग और असेंबली जैसी सभी जरूरी फेसिलटी को डेवलप किया जाएगा. इससे Kia को अलग-अलग तरह की गाड़ियों का प्रोडक्शन एक ही जगह करने में मदद मिलेगी.

फिलहाल Kia का भारत में एकमात्र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मौजूद है. इस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी सालाना 4.3 लाख गाड़ियों की है. यहां कंपनी अपनी मशहूर गाड़ियां जैसे किआ सेल्टॉस, साइरोस, कारेंस, कारेंस क्लाविस, कार्निवाल, सॉनेट और सोरेंटो जैसे मॉडल तैयार करती है.



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Kia के नए प्लांट में सालाना 2 लाख गाड़ियां बनाने की क्षमता होगी. Photo: ITG

इन गाड़ियों को अलग-अलग पावरट्रेन विकल्पों के साथ बनाया जाता है. अब दूसरे प्लांट की 2 लाख यूनिट की क्षमता जुड़ने के बाद भारत में Kia की कुल सालाना मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 6 लाख यूनिट से ज्यादा हो जाएगी. कंपनी के मुताबिक, दोनों प्लांट और सप्लायर पार्टनर्स के निवेश को मिलाकर भारत में उसका कुल निवेश 5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा.

मौजूदा प्लांट में 24 हजार से ज्यादा कर्मचारी

अनंतपुर स्थित Kia का मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 945 एकड़ में फैला हुआ है. यहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुल 24,237 कर्मचारी काम करते हैं. अब दूसरे प्लांट के आने से आंध्र प्रदेश में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क और बड़ा होगा. साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. कंपनी का मानना है कि नई फैक्ट्री से उसे भारतीय बाजार में ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा नए मॉडल लॉन्च करने और ICE व EV दोनों तरह की गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ाने में भी आसानी होगी.

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