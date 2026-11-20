अक्टूबर 2026 भारतीय मास मार्केट कार ब्रांड्स के लिए अच्छा रहा है. हालांकि, ये सभी ब्रांड्स के लिए नहीं कहा जा सकता है. देश की टॉप 15 कार कंपनियों की बात करें, तो पिछले महीने के 31 दिनों में इन कंपनियों ने 5,24,226 यूनिट्स को बेचा है. पिछले साल अक्टूबर में इन कंपनियों ने 4,66,814 यूनिट्स को बेचा था.

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यानी ईयर-ऑन-ईयर इस सेगमेंट की ग्रोथ 12.3 परसेंट की हुई है. वहीं मंथ-ऑन-मंथ भी इस सेगमेंट ने ग्रोथ रजिस्टर की है. इन 15 कंपनियों ने सितंबर में 4,59,457 यूनिट्स को बेचा था. यानी सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में सेल्स 14.1 परसेंट बेहतर हुई है.

हालांकि, सभी कंपनियों की सेल्स बेहतर नहीं हुई है. 15 में से 6 कंपनियों की ग्रोथ नेगेटिव है, जबकि एक ब्रांड इस लिस्ट में नया है. सेगमेंट में मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा कार बेचने वाला ब्रांड है. वहीं जीप इस लिस्ट में सबसे नीचे है. आइए समझते हैं किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं.

किसने कितनी कारें बेचीं?

ऑटो पंडित्ज की रिपोर्ट के मुताबिक, मारुति सुजुकी ने अक्टूबर 2026 में 2,12,384 यूनिट्स को बेचा है. ईयर-ऑन-ईयर कंपनी ने 20.5 परसेंट की ग्रोथ हासिल की है. वहीं टाटा मोटर्स दूसरे नंबर पर है. कंपनी ने 73,894 यूनिट्स को बेचा है. पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले टाटा ने 20.9 परसेंट की ग्रोथ हासिल की है.

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महिंद्रा ने 2.4 परसेंट की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ के साथ 73,338 कारों को बेचा है. वहीं हुंडई ने 16.7 परसेंट की ग्रोथ के साथ 62,799 यूनिट्स को बेचा है. 5वें नंबर पर किआ मोटर है, जिसने 13.2 परसेंट की ग्रोथ के साथ 33,462 यूनिट्स को बेचा है. वहीं टोयोटा की सेल्स कम हुई है.

टॉप-5 के अलावा दूसरी कंपनियों का हाल

टोयोटा ने 29,521 यूनिट्स को बेचा है. ईयर-ऑन-ईयर ब्रांड की सेल्स में 26.7 परसेंट की कमी आई है. एमजी मोटर्स की बात करें, तो कंपनी ने 25.3 परसेंट की ग्रोथ के साथ 8,013 यूनिट्स को बेचा है. स्कोडा की बात करें, तो कंपनी की सेल्स में 5.4 परसेंट की कमी आई है.

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ब्रांड ने अक्टूबर 2026 में 7,805 यूनिट्स बेची हैं. वहीं होंडा ने 19 परसेंट ग्रोथ के साथ 7,609 कारों को बेचा है. रेनो की सेल्स में भी गिरावट आई है. कंपनी ने 4,577 यूनिट्स को अक्टूबर में बेचा है. निसान की बिक्री में 37.4 परसेंट की ग्रोथ है. कंपनी ने अक्टूबर में कुल 3,594 यूनिट्स को बेचा है.

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विनफास्ट इस लिस्ट में नई है. कंपनी ने 3,023 कारों को बेचा है. खास बात ये है कि विनफास्ट के पोर्टफोलियो में सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें आती हैं. फॉक्सवैगन की सेल्स 28 परसेंट गिरी है. कंपनी ने 2,913 यूनिट्स को बेचा है. वहीं सिट्रोएन ने 1,008 यूनिट्स को अक्टूबर में बेचा है. इस लिस्ट में सबसे कम बिक्री वाला ब्रांड जीप है, जिसकी सिर्फ 286 यूनिट्स ही अक्टूबर में बिकी हैं.

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