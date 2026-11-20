लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. शादी समारोह से घर लौट रहे एक परिवार की कार आगे चल रहे डंपर और पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक के बीच बुरी तरह पिस गई. इस भीषण दुर्घटना में कार सवार 20 वर्षीय युवती समीक्षा सिंह की मौत हो गई, जबकि उसकी मां और तीन पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

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मृतका समीक्षा सिंह पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन योजना सेक्टर-6 निवासी वकील राजेश सिंह की इकलौती बेटी थी. हैदराबाद से एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मुंबई की एक निजी कंपनी में नौकरी कर रही थी और दिवाली की छुट्टियां मनाने घर आई हुई थी. गुरुवार रात समीक्षा अपनी मां गीता (50) और पड़ोसी शिखर (30), उनकी पत्नी सुकृति (40) व मां आशा (55) के साथ मोहनलालगंज स्थित शिवगढ़ रिसॉर्ट में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी.

पुलिस के मुताबिक, रात करीब साढ़े 11 से पौने 12 बजे के बीच सभी लोग कार से वापस घर लौट रहे थे. जैसे ही उनकी गाड़ी रायबरेली-लखनऊ रोड पर हरिकंशगढ़ी स्थित अल्ट्राटेक गिट्टी प्लांट के पास पहुंची, अचानक सामने आए एक डंपर को देखकर कार चला रहे शिखर नियंत्रण खो बैठे और कार डंपर के पिछले हिस्से में जा घुसी. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने भी कार को जोरदार टक्कर मार दी.

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दो भारी वाहनों के बीच फंसने के कारण कार के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे पांचों लोग बुरी तरह फंस गए. मौके पर जुटे राहगीरों ने किसी तरह कार के दरवाजे तोड़कर चालक शिखर, सुकृति, आशा और गीता को बाहर निकाला और एंबुलेंस से पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर-2 भिजवाया. हालांकि, कार के पिछले हिस्से में बुरी तरह दबी समीक्षा को बाहर निकालना लोगों के लिए संभव नहीं हो सका.

सूचना मिलते ही मोहनलालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कार सीएनजी से चलती थी, ऐसे में कटर या भारी औजारों के इस्तेमाल से सिलेंडर में ब्लास्ट होने का खतरा बना हुआ था. बेहद सावधानी बरतते हुए पुलिस ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद समीक्षा को बाहर निकाला और एहतियातन कार से सीएनजी सिलेंडर भी अलग किया. गंभीर हालत में समीक्षा को ट्रॉमा सेंटर-2 ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

डीसीपी के अनुसार, हादसे में घायल चारों लोगों का ट्रॉमा सेंटर-2 में इलाज चल रहा है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. दुर्घटना के बाद डंपर चालक अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक को कब्जे में ले लिया है. क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल करा दिया गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है और परिजनों की तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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