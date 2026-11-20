आज देवउठनी एकादशी है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर शुभ-मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है. आमतौर पर घरों में लोग शाम के वक्त ही देव जगाने की परंपरा निभाते हैं. लेकिन इस काम के लिए आपको आज बहुत मुश्किल से शुभ घड़ी मिलेगी, क्योंकि देवउठनी एकादशी पर आज भद्रा का साया रहने वाला है. हिंदू पंचांग के अनुसार, 20 नवंबर को भद्रा पृथ्वी लोक पर भी रहेगी.

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देवउठनी एकादशी 2026 तिथि

पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 07.15 बजे से लेकर 21 नवंबर को सुबह 06.31 बजे तक रहेगी. उदयकाल तिथि के आधार पर देवउठनी एकादशी 20 नवंबर दिन शुक्रवार को ही मान्य है.

भद्रा काल कब से कब तक रहेगी?

हिंदू पंचांग के अनुसार, 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन भद्रा का साया शाम 7 बजे से लेकर 21 नवंबर को अगले दिन सुबह 6 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. चूंकि इस दिन चंद्रमा मीन राशि में बैठा है, इसलिए भद्रा का साया पृथ्वी लोक पर है. चंद्रमा जब कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है, तभी भद्रा धरती पर लगती है.

पूजा और देव को जगाने का मुहूर्त क्या है?

देवउठी एकादशी पर तीन शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं. पहला अभीजीत मुहूर्त, दूसरा विजय मुहूर्त और तीसरा संध्याकाल में गोधूलि मुहूर्त. अभिजीत और विजय मुहूर्त पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान आदि के लिए शुभ रहने वाले हैं. जबकि भगवान को जगाने के लिए गोधूलि मुहूर्त शुभ रहेगा. इस मुहूर्त में विष्णु को जगाकर उनकी विधिवत पूजा-अर्चना करनी चाहिए.

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अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:45 से दोपहर 12:28 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53 से 2:35 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:26 से 5:52 बजे तक

देवउठनी एकादशी से गूंजेंगी शहनाइयां

सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु के जागरण का पर्व माना जाता है. मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं. उनके इस विश्रामकाल को चातुर्मास कहा जाता है. इस दौरान विवाह और अन्य शुभ संस्कारों पर विराम लग जाता है.

कार्तिक शुक्ल एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के साथ चातुर्मास का समापन होता है. इसके बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक आयोजन फिर से शुरू हो जाते हैं. इसी वजह से देवउठनी एकादशी को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है.

देवउठनी एकादशी पर कैसे करें विष्णु पूजन?

देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने का विधान है. श्रद्धालु सुबह उठकर स्नान करें और पूजा स्थल को स्वच्छ बनाएं. इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को साफ करके उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और फूलों से पूजा स्थल सजाएं. भगवान विष्णु को गंगाजल से स्नान कराकर तिलक लगाएं और पुष्प अर्पित करें.



पूजा में पीले फूलों का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है. इसके बाद मौसमी फल और अन्य प्रसाद भगवान को चढ़ाएं. भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें. पूजा के दौरान दीपक जलाकर शंख और घंटी बजाएं. भगवान विष्णु के जागरण की प्रार्थना करते हुए भजन-कीर्तन करें. अंत में परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करें.

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