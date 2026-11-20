बॉलीवुड फिल्म 'रामायण' रिलीज होने के बाद केरल का जटायु अर्थ सेंटर एक बार फिर चर्चा में है. फिल्म में रावण और जटायु के बीच हुए युद्ध के चित्रण के बाद इस जगह को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केरल के कोल्लम जिले में स्थित इस जटायु अर्थ सेंटर का दौरा कर सकते हैं. केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने इस दौरे की संभावना जताई है.

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सुरेश गोपी ने बताया कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहले जटायु अर्थ सेंटर पहुंचेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की संभावना है. केंद्रीय मंत्री ने दो दिन पहले इस सेंटर के निर्माता राजीव आंचल से मुलाकात की थी. उन्होंने दिल्ली बिएनाले में जटायु की मौजूदगी को लेकर भी दिलचस्पी दिखाई थी. इस प्रस्ताव की जानकारी प्रधानमंत्री को भी दी गई है.

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पहाड़ी पर बनी है जटायु की विशाल मूर्ति

कोल्लम जिले के चदयामंगलम में स्थित जटायु की विशाल मूर्ति एक पहाड़ी पर बनाई गई है. यह मूर्ति जमीन पर गिरे हुए गिद्ध के आकार में है और रामायण में रावण के साथ जटायु के युद्ध के बाद की घटना को दर्शाती है.

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रामायण के अनुसार, जब रावण सीता का अपहरण कर ले जा रहा था, तब जटायु ने उसे रोकने और सीता को बचाने की कोशिश की थी. इस दौरान रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे और वह घायल होकर जमीन पर गिर गया था.

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2004 में मंजूर हुआ था प्रोजेक्ट

जटायु अर्थ सेंटर को जटायु नेचर पार्क के नाम से भी जाना जाता है. यह एक इको-टूरिज्म प्रोजेक्ट है, जिसे फिल्म निर्माता और मूर्तिकार राजीव आंचल ने तैयार किया है. इस परियोजना को साल 2004 में मंजूरी मिली थी. फिल्म 'रामायण' के बाद जटायु की कहानी और यहां बनी विशाल मूर्ति को लेकर लोगों की दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ गई है.

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