एक मां के लिए अपनी संतान से बढ़कर शायद ही कुछ होता है. जिस बच्ची को उसने नौ महीने अपनी कोख में रखा, जिसके जन्म के बाद उसकी छोटी-छोटी उंगलियां थामकर भविष्य के सपने देखे, उसी को महज 20 दिन बाद खुद से दूर करने का फैसला करना पड़े तो उस मां की बेबसी का अंदाजा लगाना मुश्किल है.

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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां गरीबी और पारिवारिक परेशानियों से जूझ रही एक महिला अपनी नवजात बेटी को दूसरे परिवार को सौंपने के लिए नर्सिंग होम पहुंच गई. महिला का कहना था कि उसके पास पहले से चार बच्चे हैं. पति काम नहीं करता और शराब पीने का आदी है. घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह पांचों बच्चों का ठीक से पालन-पोषण कर सके. वह चाहती थी कि उसकी बेटी किसी ऐसे परिवार में पले-बढ़े, जहां उसे बेहतर जिंदगी मिल सके. हालांकि, नर्सिंग होम के डॉक्टर को मामला संदिग्ध लगा और उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दे दी.

मामला अलीगढ़ के जवां थाना क्षेत्र में सुमेरा झाल स्थित आदिल नर्सिंग होम का है. यहां पहुंची महिला की कहानी सुनकर पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट गई. शुरुआत में नवजात की खरीद-फरोख्त की आशंका जताई गई, लेकिन पूछताछ में महिला ने बच्ची को बेचने की बात से इनकार किया.

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पांच बच्चों की जिम्मेदारी, ऊपर से पति की बेरोजगारी

जाकिर नगर इलाके की रहने वाली सोनी के परिवार में पहले से दो बेटे और दो बेटियां हैं. करीब 20 दिन पहले उसने पांचवीं संतान के रूप में एक बेटी को जन्म दिया था. पांच बच्चों की जिम्मेदारी के बीच परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार खराब बनी हुई थी. महिला के मुताबिक, उसका पति कोई काम नहीं करता और ज्यादातर समय शराब के नशे में रहता है. घर चलाने से लेकर बच्चों की जरूरतें पूरी करने तक की परेशानी उसके सामने थी. बच्चों की पढ़ाई, खानपान और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसे जुटाना भी मुश्किल हो रहा था. पांचवीं संतान के जन्म के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गईं. ऐसे हालात में महिला को अपनी नवजात बेटी का भविष्य भी अंधकारमय नजर आने लगा. बताया जा रहा है कि किसी ने उसे सलाह दी थी कि वह बच्ची को ऐसे परिवार को सौंप दे, जो उसकी अच्छी तरह परवरिश कर सके. इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने बेटी को दूसरे परिवार को देने का फैसला किया. मां की इस कोशिश के पीछे क्या परिस्थितियां थीं, इसका पूरा पता जांच के बाद ही चलेगा, लेकिन घटना ने परिवार की आर्थिक बदहाली और सामाजिक परिस्थितियों पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.

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डॉक्टर को हुआ शक, फोन करके बुला ली पुलिस

जानकारी के मुताबिक, बुधवार को सोनी ने आदिल नर्सिंग होम के डॉक्टर रफीक से फोन पर संपर्क किया था. इसके अगले दिन गुरुवार को वह अपनी पड़ोसन रेशमा को साथ लेकर नवजात बच्ची के साथ नर्सिंग होम पहुंच गई. उस समय डॉक्टर वहां मौजूद नहीं थे. नर्सिंग होम में महिलाओं की ओर से बच्ची को किसी दूसरे परिवार को सौंपने की बात सामने आई तो मामला संदिग्ध लगा. डॉक्टर को आशंका हुई कि कहीं नवजात की खरीद-फरोख्त तो नहीं की जा रही है. उन्होंने बिना देर किए पुलिस को सूचना दे दी.सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को बच्ची समेत थाने ले आई. पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की. शुरुआत में बच्ची को बेचे जाने की आशंका के चलते मामले को गंभीरता से लिया गया.

मां बोली- बेचना नहीं चाहती, अच्छी परवरिश चाहती हूं

पुलिस पूछताछ में सोनी ने बच्ची को बेचने की आशंका से इनकार किया. उसका कहना था कि वह आर्थिक परेशानियों के कारण बच्ची की परवरिश करने में खुद को असमर्थ महसूस कर रही थी. वह चाहती थी कि बेटी किसी ऐसे परिवार में रहे, जहां उसे अच्छा खानपान, शिक्षा और बेहतर भविष्य मिल सके. महिला ने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए बताया कि पहले से चार बच्चों की जिम्मेदारी है. पति की बेरोजगारी और शराब की आदत ने परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ऐसे में वह अपनी नवजात बेटी के भविष्य को लेकर परेशान थी. पुलिस ने पूछताछ के दौरान महिला की पहचान और बच्ची की मां होने की पुष्टि भी की. फिलहाल मामले में बच्ची को किसी दूसरे परिवार को सौंपने के पीछे की पूरी परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है.

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डीएसपी पहुंचे थाने, पति की भी तलाश

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी सर्वम सिंह भी जवां पहुंचे. उन्होंने दोनों महिलाओं से पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली. पुलिस अब सोनी के पति की तलाश कर रही है, ताकि उससे भी पूछताछ की जा सके और परिवार की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके. महिला के पास मोबाइल फोन नहीं होने के कारण उसके पति से संपर्क करने में भी परेशानी सामने आई. पुलिस की ओर से दोनों महिलाओं से लिखित माफीनामा लेने की बात भी सामने आई है. हालांकि, इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल नवजात बच्ची की सुरक्षा और उसके भविष्य का है.

अब बाल कल्याण समिति रखेगी बच्ची पर नजर

पुलिस ने जिला बाल कल्याण समिति को पत्र भेजकर बच्ची की सुरक्षा और देखभाल की निगरानी सुनिश्चित कराने की तैयारी की है. समिति के माध्यम से यह देखा जाएगा कि नवजात को सुरक्षित वातावरण मिले और उसकी परवरिश को लेकर कोई जोखिम न रहे. कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी नवजात को दूसरे परिवार को सौंपना उचित नहीं है. ऐसे मामलों में बाल कल्याण समिति और संबंधित बाल संरक्षण तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. बच्ची के भविष्य को लेकर आगे की कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाएगी.

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