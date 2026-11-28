हुंडई भारतीय बाजार के लिए कई प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है. ये गाड़ियां जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होंगी. कंपनी के पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक एसयूवी से लेकर 7-सीटर कार तक कई प्रोडक्ट्स शामिल हैं. 2030 के अंत तक कंपनी ने सभी प्रोडक्ट्स को भारत में लॉन्च करने वाली है.

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इस लिस्ट में एक बड़ी एसयूवी भी शामिल है, जो 7-सीटर अवतार में आएगी. इस एसयूवी का प्लान कंपनी ने सितंबर 2024 में रिवील किया था. हाल में ही कार को टेस्ट करते हुए पाया गया है. कोरिया में इसे दोबारा टेस्ट करते हुए देखा गया है. आइए जानते हैं क्या होगा हुंडई नई 7-सीटर में खास.

डिजाइन और फीचर्स

नई गाड़ियों के लिए हुंडई ने आर्ट ऑफ स्टील डिजाइन अप्रोच को फॉलो करना शुरू कर दिया है. लेकिन अपकमिंग 7-सीटर का डिजाइन अलग है. ये कार राउंड डिजाइन एलिमेंट्स को फॉलो करती है. यानी इसमें ज्यादा शार्प फीचर्स नहीं दिखेंगे, जो ब्रांड की नई कारों में देखने को मिल रहा है.

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कंपनी ने इस डिजाइन को सेगमेंट अप्रोच देखते हुए चुना होगा. कंपनी ने अभी तक इस एसयूवी की कोई जानकारी साझा नहीं की है. रिपोर्ट्स की मानें, तो ये कार हुंडई अल्काजार से बड़ी और सैंटा फे से छोटी होगी. यानी इसकी लंबाई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और टाटा सफारी के आसपास होगी.

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माना जा रहा है कि इस एसयूवी का प्लेटफॉर्म किआ सोरेंटो वाला होगा. इसमें अपराइट फ्रंट फेस, क्लैमशेल बोनेट, फ्रंट पार्किंग सेंसर और एक प्रॉमिनेंट बंपर मिलेगा. साइड प्रोफाइल में सर्कुलर व्हील आर्च, बड़े एलॉय व्हील्स और फ्लैट बेल्टलाइन मिल सकती है.

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क्या है कंपनी की तैयारी?

भारत के लिए हुंडई ने ग्रैंड स्ट्रैटजी बनाई है, जिसमें उन सेगमेंट पर फोकस करना है जहां दूसरे ब्रांड्स का दबदबा है. कंपनी उन सेगमेंट्स पर नजर रख रही है जिनकी ग्रोथ की संभावना सबसे ज्यादा है. ये सभी पॉइंट्स इशारा कर रहे हैं हुंडई एक बड़ी 7-सीटर एसयूवी भारत में लॉन्च कर सकती है.

फिलहाल 4.5 लीटर के बड़ी एसयूवीज के सेगमेंट में महिंद्रा का दबदबा है. कंपनी की स्कॉर्पियो और एक्सयूवी 7एक्सओ का बोलबाला है. वहीं टाटा की भी इस सेगमेंट में हैरियर और सफारी मौजूद हैं. हाल में ही किआ सोरेंटो और एमजी हेक्टर टॉमाहॉक ने भी इस सेगमेंट में एंट्री की है.

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