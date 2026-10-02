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असम को 'गोल्डन गर्ल' पर गर्व है... CM हिमंता ने लवलीना को किया फोन

एशियन गेम्स की 75kg बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लवलीना बोरगोहेन को फोन कर बधाई दी. उन्होंने असम की इस मुक्केबाज को 'गोल्डन गर्ल' बताया और कहा कि उनकी जीत पर पूरा असम और देश गर्व महसूस कर रहा है.

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लवलीना बोरगोहेन, सीएम हिमंत सरमा. (Photo- ITG)
लवलीना बोरगोहेन, सीएम हिमंत सरमा. (Photo- ITG)

एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने फोन कर बधाई दी. 75 किलो बॉक्सिंग कैटेगरी के फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जियी को 5-0 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया. इसके साथ ही वह एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर बन गईं. उनसे पहले यह उपलब्धि मैरी कॉम ने हासिल की थी.

लवलीना के गोल्ड जीतने के बाद CM हिमंत ने फोन पर उन्हें असम की जनता की ओर से शुभकामनाएं दीं. खास बात यह है कि जीत के दिन ही लवलीना का जन्मदिन भी है. हिमंत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने लवलीना से फोन पर बात की और उन्हें जन्मदिन के साथ-साथ एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने की बधाई दी. उन्होंने कहा कि लवलीना काफी खुश हैं और उनकी इस कामयाबी से पूरा असम भी बेहद खुश है.

यह भी पढ़ें: 'बर्थडे गर्ल' लवलीना बोरगोहेन के दनदनाते मुक्के, चीनी बॉक्सर ढेर, भारत को म‍िल गया GOLD

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‘गोल्डन गर्ल’ को CM ने दी बधाई

इससे पहले गोल्ड जीतने पर हिमंत बिस्वा सरमा ने लवलीना को असम की ‘गोल्डन गर्ल’ बताते हुए बधाई दी थी. उन्होंने कहा कि जन्मदिन पर देश के लिए सबसे बड़ा सम्मान जीतने से बड़ा कोई और तोहफा नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि लवलीना पर उन्हें गर्व है और पूरा देश उनकी इस उपलब्धि का जश्न मना रहा है.

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असम की बेटी ने रचा नया इतिहास

लवलीना असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं. टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकीं लवलीना ने इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल हासिल किए हैं. एशियन गेम्स का गोल्ड उनके अंतरराष्ट्रीय करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है.

यह भी पढ़ें: 'रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा क्यों कर रही थी?' PM मोदी ने बॉक्सर लवलीना से पूछा सवाल, भारत के नक्शे से जुड़ा था मामला

लवलीना की इस कामयाबी से असम को एक बार फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में बड़ी पहचान मिली है. हिमंत सरमा ने कहा कि लवलीना के गुवाहाटी लौटने के बाद वह उनसे मुलाकात करेंगे, ताकि वह इस बड़ी जीत का जश्न मना सकें.

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