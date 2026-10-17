scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दशहरे से पहले HERO का धमाका, लॉन्च की दो धांसू बाइक, इतनी है कीमत

हीरो मोटोकॉर्प ने एक्सट्रीम 160आर 4वी और एक्सट्रीम 250आर के अपडेटेड वर्जन को पेश कर दिया है. ये बाइक्स नए फीचर्स के साथ आती हैं. एक्सट्रीम 160आर 4वी में तीन राइडिंग मोड्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. वहीं अपडेटेड एक्सट्रीम 250आर में क्विक शिफ्टर, टीपीएम और एफएसडी रियर सस्पेंशन जैसे फीचर्स मिलते हैं. आइए जानते हैं डिटेल्स.

Advertisement
X
Hero Xtreme 160R 4V और Xtreme 250R का अपडेटेड वर्जन कंपनी ने लॉन्च कर दिया है. (Photo: Instagram/ Hero MotoCorp)
Hero Xtreme 160R 4V और Xtreme 250R का अपडेटेड वर्जन कंपनी ने लॉन्च कर दिया है. (Photo: Instagram/ Hero MotoCorp)

हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार में अपनी दो बाइक्स को अपडेट कर दिया है. हम बात कर रहे हैं हीरो एक्सट्रीम 160आर 4वी (Xtreme 160R 4V) और एक्सट्रीम 250आर (Xtreme 250R) की, जिन्हें कंपनी ने नए फीचर्स के साथ मार्केट में उतारा है. दोनों ही मोटरसाइकिल में राइड बाय वायर थ्रोटल कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और टीएफटी डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं. 

वहीं एक्सट्रीम 160 आर 4वी में नया बॉडीवर्क और एडिशनल सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं. वहीं दूसरी तरफ 250आर की बात करें, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज को अपडेट किया गया है और रिवाइज्ड रियर सस्पेंशन मिलता है. आइए जानते हैं इन बाइक्स की खास बातें. 

क्या है बाइक्स में खास?

हीरो एक्सट्रीम 160 आर 4वी (Xtreme 160R 4V) को कंपनी ने पहली बार 2023 में लॉन्च किया था. इस बाइक में हीरो की साइबरशार्प स्टाइलिंग और रिशेप्ड बॉडी पैनल दिया गया है. बाइक में एलईडी हेडलैम्प, एंबिएंट लाइट सेंसर, प्रोजेक्टर हाई बीम और एच शेप्ड डीआरएल और एच शेप्ड एलईडी टेल लैम्प मिलता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Hero Glamour X 125 ABS
65KM का माइलेज, स्पोर्टी लुक... लॉन्च हुई नई HERO बाइक
Hero Splendor XTEC 2-0
31 दिनों में 5.68 लाख...HERO की इन बाइक्स की सबसे ज्यादा मांग
Honda NX 200
टू-व्हीलर मार्केट में बड़ा उलटफेर... टॉप पर पहुंची ये कंपनी
Hero MotoCorp Impulse
Honda से अलगाव के बाद हुई थी लॉन्च, फिर आ रही धांसू HERO बाइक
Hero Xtreme 125R
HERO की बड़ी तैयारी, ला रहा जबरदस्त माइलेज वाली स्पोर्टी बाइक

ये बाइक रेड और ब्लैक फ्रंट व्हील रिम फिनिश में मिलेगी. इसमें 163 सीसी का ऑयल कूल्ड फोर वॉल्व इंजन मिलता है, जो 16.9 एचपी की पावर और 14.6 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है. हीरो की मानें, तो ये कार 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 4.4 सेकंड में पकड़ लेती है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: देखता रह गया HERO... जमकर बिका ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, 8 लाख लोगों ने खरीदा

मोटरसाइकिल में टीएफटी डिस्प्ले मिलता है, जो गियर पोजिशन, शिफ्ट एडवाइस, क्रूज कंट्रोल स्टेटस और फ्यूल की जानकारी मिलती है. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी गई है, जिसकी मदद से टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और स्मार्टफोन नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं. 

कितनी है कीमत?

वहीं एक्सट्रीम 250आर की बात करें, तो इसमें 250सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है. ये इंजन 29.6 एचपी की पावर और 25.3 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये बाइक सिर्फ 3.2 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है. ये बाइक कार्बन रेड, कार्बन वॉइट और कार्बन ब्लैक कलर में आएगी. 

यह भी पढ़ें: 65KM का माइलेज, स्पोर्टी लुक... लॉन्च हुई नई HERO Glamour X

इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और बाइक की डिलीवरी 1 नवंबर से शुरू होगी. इन दोनों बाइक्स की बात करें, तो हीरो एक्सट्रीम 160आर 4वी की कीमत 1.27 लाख रुपये एक्स शोरूम है. वहीं एक्सट्रीम 250आर की कीमत 1.98 लाख रुपये एक्स शोरूम है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका-ईरान में बढ़ा टकराव, देखें US Top-10 |
    Navratri Saptami 2026: क्या 17-18 अक्टूबर दोनों दिन सप्तमी है? अष्टमी-नवमी की तिथि भी जानें |
    'बहुत याद आती है', दिवंगत पत्नी स्मिता पाटिल की याद में राज बब्बर का पोस्ट, हुए इमोशनल |
    हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़... एक ही दिन में तीन प्रदेशों में लगे भूकंप के झटके |
    तीन साल पहले भी हुआ था विमान हादसा, जानिए अजित पवार के प्लेन क्रैश से क्या है लिंक, AAIB की रिपोर्ट |
    How to save money: 5 महंगी आदतें, जिनसे छुटकारा पाना चाहती है Gen Z! |
    भारत-वेस्टइंडीज निर्णायक टी20 से पहले वैभव सूर्यवंशी की स्टोरी ने बढ़ाई चर्चा |
    Meghalaya Whistling Village: भारत का अनोखा गांव, जहां लोग नाम से नहीं बल्कि सीटी बजाकर बुलाते हैं एक-दूसरे को |
    अभिजीत दिपके की आज कोर्ट में पेशी, लीगल टीम मंदिर मार्ग थाने पहुंची |
    'सही मतदाताओं का वोट छीन रहा SIR', DMK ने की CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग
    Advertisement