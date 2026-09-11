65KM का माइलेज, स्पोर्टी लुक... लॉन्च हुई नई HERO Glamour X

हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर बाइक ग्लैमर को अपडेट किया है. कंपनी ने हीरो ग्लैमर एक्स 125 (Hero Glamour X 125) को एबीएस के साथ लॉन्च किया है. ये बाइक अब सिंगल चैनल एबीएस और इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आएगी.

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कंपनी का दावा है कि ये 125 सीसी सेगमेंट की पहली बाइक है, जो सिंगल चैनल एबीएस और आईबीएस के साथ आती है. नया फीचर हार्ड ब्रेकिंग के दौरान फ्रंट व्हील्स को लॉक होने से रोकता है. वहीं इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम फ्रंट और रियर ब्रेक्स को साथ जोड़कर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को बेहतर करता है.

कितनी है कीमत?

हीरो मोटोकॉर्प ने ग्लैमर एक्स 125 एबीएस को 1.01 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. ड्रम ब्रेक्स वाली स्टैंडर्ड ग्लैमर एक्स की कीमत 88,517 रुपये एक्स शोरूम नई दिल्ली है. ग्लैमर एक्स में पैनिक ब्रेक अलर्ट और हजार्ड लैम्प जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा बाइक में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है.

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क्या है बाइक में खास?

हीरो ग्लैमर एक्स में 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 11.4 बीएचपी की पावर और 10.5 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है. ये बाइक तीन राइडिंग मोड्स- ईको, रोड और पावर में आती है. इसमें क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर मिलता है, जो इस सेगमेंट में पहली बार किसी बाइक में आया है.

बाइक में टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है. इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल और एसएमएस अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा स्क्रीन पर गियर शिफ्ट एडवाइजरी, डिस्टेंस टू एम्प्टी और रियल टाइम माइलेज इंडीकेटर मिलता है.

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अन्य फीचर्स की बात करें, तो ये बाइक फुल एलईडी लाइटिंग, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और डुअल अंडर सीट मोबाइल स्टोरेज के साथ आती है. ग्लैमर एक्स एबीएस को चार कलर ऑप्शन- गन मेटल ग्रे, मैट एक्सिस ग्रे, ब्लैक पर्ल रेड और ब्लैक टील ब्लू में खरीदा जा सकता है. इस बाइक का क्लेम्ड माइलेज 65 किलोमीटर प्रति लीटर का है.

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