scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत में हो रही नई कार कंपनी की एंट्री... इस तारीख को लॉन्च होगी पहली गाड़ी

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक नया प्लेयर एंट्री कर रहा है. हम बात कर रहे हैं बीवाईडी के लग्जरी ब्रांड डेंजा की, जो 13 नवंबर को अपनी पहली कार लॉन्च कर सकता है. कंपनी ने भारत में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है और लगातार कुछ ना कुछ अपडेट डाल रहा है. कंपनी की पहली कार एक एमपीवी हो सकती है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Advertisement
X
Denza D9 भारतीय बाजार में कंपनी की पहली कार हो सकती है. (Photo: Denza.com)
Denza D9 भारतीय बाजार में कंपनी की पहली कार हो सकती है. (Photo: Denza.com)

भारतीय बाजार में एक नए कार ब्रांड की एंट्री होने वाली है. हम बात कर रहे हैं डेंजा (Denza) की, जो बीवाईडी (BYD) का लग्जरी कार ब्रांड है. भारतीय बाजार में इस कार की एंट्री की तारीख 13 नवंबर तय की गई है. बीवाईडी ब्रांड के लेटेस्ट प्रोडक्ट के साथ रिटेल स्ट्रैटजी की जानकारी लॉन्च डेट को ही देगी. 

डेंजा भारतीय बाजार में बीवाईडी की कारों से ऊपर वाले बजट में एंट्री करेगी. अपने पहले प्रोडक्ट के रूप में कंपनी डेंजा डी9 (Denza D9) एमपीवी को लॉन्च कर सकती है. इस कार का सीधा मुकाबला एमजी एम9 और किआ कार्निवल जैसी कारों से होगा. .

हालांकि, डेंजा डी9 का मुकाबला टोयोटा वेलफायर, लेक्सस एलएम और यहां तक की मर्सिडीज बेंज वी-क्लास से भी होगा. इस तरह की कारों की मांग बढ़ रही है. खासकर फिल्म जगत से जुड़े लोग इस तरह की कारों को खरीदना पसंद कर रहे हैं. आइए जानते हैं डेंजा डी9 में क्या कुछ खास मिल सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

BYD Sealion 7
520KM रेंज, 8 लाख रुपये सस्ती, लॉन्च हुई दमदार BYD SUV
BYD SEAL U
सिंगल चार्ज में 1200KM, BYD ला रही भारत में पहली हाइब्रिड कार
BYD Dolphin G DM-I
1000Km रेंज, पेट्रोल पर भी चलेगी EV, BYD ने उतारी दमदार कार
BYD DM-i Super Plug-In Hybrid EV
EV, हाइब्रिड और पेट्रोल का कॉम्बो! BYD ला रही 1000KM रेंज वाली कार
BYD Seal U
महिंद्रा-टाटा की बढ़ेगी टेंशन, आ रही 1080KM रेंज वाली नई BYD

क्या होगा कार में खास? 

डेंजा डी9 एक इलेक्ट्रिक लग्जरी एमपीवी है, जो 7-सीटर अवतार में आएगी. इसमें थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, प्रीमियम साउंड सिस्टम, फुल लेदर अपहोल्स्ट्री, पैनोरोमिक सनरूफ, वेंटिलेशन और हीटिंग फंक्शन वाली इलेक्ट्रिकी एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: BYD Sealion 7: एक-दो नहीं पूरे 11 एयरबैग! 567KM रेंज वाली धांसू इलेक्ट्रिक कार लॉन्च

कार में 2 + 2 + 3 सीटिंग लेआउट मिलेगा. डेंजा डी9 में सेकंड रो कैप्टन सीट्स, ओटमैन सीट्स, ADAS और दूसरे फीचर्स मिलेंगे. भारत में कंपनी इस कार को 103 kWh की बैटरी पैक के साथ लॉन्च कर सकती है. कार में फ्रंट माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगा, जो 313 एचपी की पावर और 360 एनएम का टॉर्क ऑफर करेगा. 

इसकी क्लेम्ड रेंज 520 किलोमीटर की है. डेंजा इस कार को कंपटीटिव प्राइस पर लॉन्च कर सकती है. इसके अलावा डेंजा एक और प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है जो परफॉर्मेंस फोकस्ड कार होगी. डेंजा जेड9 जीटी (Denza Z9 GT) ब्रांड का दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: 520KM रेंज, 8 लाख रुपये सस्ती, BYD SUV का खास वेरिएंट लॉन्च

ये कार एग्रेसिव लुक्स और 122.5 kWh की बैटरी के साथ आएगी. इसमें तीन इलेक्ट्रिक मोटर मिलेंगे, जिनकी कंबाइन्ड पावर 1,156 एचपी की होगी और 1,210 एनएम का टॉर्क मिलेगा. इसकी क्लेम्ड रेंज 600 किलोमीटर होगी. ये कार सिर्फ 2.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दुनिया के 75% GDP तक पहुंच बनाने की तैयारी, पीयूष गोयल ने बताया भारत का प्लान |
    8000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 5G सपोर्ट, ये हैं 5 खास स्मार्टफोन, इतनी है कीमत |
    IND A vs NZ A: केएल राहुल-यशस्वी जायसवाल फ्लॉप, साई सुदर्शन भी नहीं दिला सके सहारा... न्यूजीलैंड के सामने ढेर हुई टीम इंडिया |
    Nellikai Rasam Recipe: आंवले का अचार-मुरब्बा छोड़ें, इस बार बनाएं टेस्टी रसम, आसान है रेसिपी |
    घर से निकली BTech स्टूडेंट... टूट पड़ा पड़ोसी का जर्मन शेफर्ड, सीसीटीवी में कैद हुई फरीदाबाद की घटना |
    Sharad Purnima 2026: 30 साल बाद शरद पूर्णिमा पर दुर्लभ संयोग, 3 शुभ योग में चमकेगी किस्मत! |
    बल्लेबाजी ने बचाई लाज, लेकिन गेंदबाज कब तक लेंगे उधार की जीत? |
    LIVE मैच में खिलाड़ी ने पार की सारी हदें, विरोधी की टांग पर मारी लातें, मैदान पर हुआ बवाल, देखें VIDEO |
    श्रद्धा-रश्मि की जेल में छूटी लग्जरी लाइफ, करवट बदलते बीती पहली रात... खाना भी नहीं आया पसंद |
    सोशल मीडिया से ब्रेक के बाद अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट, बोले- अभी और आराम की जरूरत
    Advertisement