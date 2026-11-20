दिल्ली में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह एक और सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने की साजिश रची गई थी. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया. साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने एक लाइव ऑपरेशन चलाकर हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है.

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शुरुआती जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के तार लॉरेंस बिश्नोई और वांटेड गैंगस्टर राशिद केबलवाला के गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं.

पुलिस के मुताबिक आरोपी निजामुद्दीन इलाके में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या करने पहुंचे थे. इस वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सेमी-ऑटोमैटिक हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास 5 सेमी ऑटोमैटिक पिस्तौल और 11 लाइव गोलियां बरामद की गई हैं.

आरोप है कि राशिद केबलवाला ने आरोपियों को एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को खत्म करने का निर्देश दिया था. इस शख्स ने दावा किया कि यह काम लॉरेंस बिश्नोई ने उसे दिया है.

आरोपियों के मोबाइल फोन की शुरुआती जांच में ऐसे वीडियो मिले हैं, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई और राशिद केबलवाला के प्रति वफादारी जताते हुए लोगों को धमकी दी गई है.

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आरोप है कि संदिग्ध गैंग हैंडलर्स के साथ बातचीत करने के लिए 'ज़ंगी' एप और एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन का इस्तेमाल करते थे.

एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की शिकायत पर लॉरेंस बिश्नोई-राशिद केबलवाला क्राइम सिंडिकेट के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया है.

दिल्ली पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्यादा जानकारी देगी.

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