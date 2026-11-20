Dev Uthani Ekadashi 2026: आज यानी 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है. हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है. मान्यता है कि चार महीने तक योगनिद्रा में रहने के बाद भगवान विष्णु इसी दिन जागते हैं. उनके जागने के साथ ही शादी-विवाह और दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है.

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इस मौके पर घरों और मंदिरों में भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. उन्हें नींद से जगाने के लिए पारंपरिक गीत गाने की भी परंपरा है. कई जगहों पर महिलाएं भजन और मंगल गीत गाकर भगवान विष्णु का स्वागत करती हैं. ऐसे में अगर आप भी देवउठनी एकादशी पर घर में पूजा कर रहे हैं, तो ये खास गीत गा सकते हैं.

उठो देव बैठो देव, हाथ-पांव फटकारो देव

उठो देव बैठो देव, हाथ-पांव फटकारो देव

उंगलियां चटकाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव

गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीजों का भोग लगाओ देव.

उठो देव बैठो देव, उठो देव, बैठो देव

देव उठेंगे कातक मास, नयी टोकरी, नयी कपास

ज़ारे मूसे गोवल जा, गोवल जाके, दाब कटा

दाब कटाके, बोण बटा, बोण बटाके, खाट बुना

खाट बुनाके, दोवन दे, दोवन देके दरी बिछा

दरी बिछाके लोट लगा, लोट लगाके मोटों हो, झोटो हो

गोरी गाय, कपला गाय, जाको दूध, महापन होए,

सहापन होए.

जितनी अम्बर, तारिइयो

इतनी या घर गावनियो

जितने जंगल सीख सलाई

इतनी या घर बहुअन आई

जितने जंगल हीसा रोड़े

जितने जंगल झाऊ झुंड

इतने या घर जन्मो पूत

ओले कोले, धरे चपेटा

ओले कोले, धरे अनार

ओले कोले, धरे मंजीरा

उठो देव बैठो देव

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उठो देव, बैठो देव-गीत के बोल

उठो देव बैठो देव - पाटकली चटकाओ देव

आषाढ़ में सोए देव - कार्तिक में जागो देव

कोरा कलशा मीठा पानी - उठो देव पियो पानी

हाथ पैर फटकारो देव - आंगुलिया चटकाओ देव

कुंवारों के ब्याह कराओ देव-ब्याह के गौने कराओ

तुम पर फूल चढ़ाए देव-घीका दीया जलाये देव

आओ देव पधारो देव-तुमको हम मनाएं देव

चूल्हा पीछे पांच पछीटे सासू जी बलदाऊ जी धारे रे बेटा

ओने कोने झांझ मंजीरा - सहोदर किशन जी तुम्हारे वीरा

ओने कोने रखे अनार ये है किशन जी तुम्हारे व्यार

ओने कोने लटकी चाबी सहोदरा ये है तुम्हारी भाभी

जितनी खूंटी टांगो सूट - उतने इस घर जन्मे पूत

जितनी इस घर सीक सलाई-उतनी इस घर बहुएं आईं

जितनी इस घर ईंट और रोडे उत‌ने इस घर हाथी-घोड़े

गन्ने का भोग लगाओ देव सिंघाड़े का भोग लगाओ देव

बेर का भोग लगाओ देव गाजर का भोग लगाओ देव

गाजर का भोग लगाओं देव

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