सिंगल चार्ज में 1080KM, बढ़ेगी महिंद्रा-टाटा की टेंशन... आ रही नई BYD

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ रही है. लेकिन इसके बीच एक और सेगमेंट पर कंपनियों ने फोकस करना शुरू कर दिया है. हम बात कर रहे हैं प्लग-इन हाइब्रिड सेगमेंट की. बीवाईडी (BYD) ने इस सेगमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है. अभी तक कंपनी ने भारत में सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च किया है.

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अब कंपनी एक हाइब्रिड कार को लाने वाली है. हाल में ही बीवाईडी सील यू प्लग-इन हाइब्रिड (BYD Seal U Plug-in Hybrid SUV) को भारत में टेस्ट करते हुए देखा गया है. ये इस साल दूसरा मौका है, जब इस कार को भारत में टेस्ट करते हुए स्पॉट किया गया है.

कयास हैं कि ये बीवाईडी की भारत में पहली प्लग-इन हाइब्रिड कार हो सकती है. सील यू साइज में महिंद्रा एक्सईवी 9ई जितनी है. कार की लंबाई 4775 एमएम, चौड़ाई 1890 एमएम और ऊंचाई 1670 एमएम है. इसका व्हीलबेस 2765 एमएम है. कुछ मार्केट में ये कार सीलॉयन 6 के नाम से भी आती है.

इंजन और बैटरी दोनों मिलेगा

बीवाईडी की इस कार में डीएम-आई सुपर टेक्नोलॉजी मिलेगी. ये कंपनी का अपना प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम है. इसमें 1.5 लीटर का डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा. इसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर, एक स्टार्टर जनरेटर और एक बैटरी पैक होगा. इंटरनेशन मार्केट में ये कार फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव फीचर के साथ आती है.

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ये कार 323 एचपी तक की पावर और 550 एनएम तक का टॉर्क ऑफर करती है. सील यू प्लगइन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक अवतार में 126 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर करती है. इसमें 18.3kWh की बैटरी मिलती है जो 35 मिनट में 30 से 80 परसेंट चार्ज हो जाती है. हाइब्रिड सिस्टम की कंबाइन्ड रेंज 1080 किलोमीटर की है. वैसे भारत में लॉन्च से पहले इसे रिइंजीनियर किया जाएगा, जिससे बेहतर रेंज और पावर मिलेगी.

क्यों खास है ये कार?

डीएम-आई सिस्टम इलेक्ट्रिक फर्स्ट अप्रोच पर फोकस करता है. यही वजह है कि कार ज्यादातर वक्त इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती है. पेट्रोल इंजन एक जनरेटर की तरह काम करता है, जिसका मकसद बैटरी को चार्ज करना होता है. केवल हाई पावर लोड्स के वक्त पेट्रोल इंजन सीधे पहियों को पावर भेजना शुरू करता है. हाइब्रिड सिस्टम खुद ही ईवी और हाइब्रिड मोड में स्विच होता है.

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भारतीय इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में टाटा और महिंद्रा का दबदबा है. ऐसे में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कारों के बढ़ने से इन दोनों ही कंपनियों के लिए चुनौती बढ़ सकती है. बीवाईडी सील यू इतना बड़ खतरा नहीं है. क्योंकि ये कार भारत में लोकली तैयारी नहीं होगी, तो इसकी कीमत ज्यादा होगी. कंपनी इसे 45 से 50 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च कर सकती है.

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