उत्तर प्रदेश के शामली जिले में बाबरी थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी निवासी साजिद के मकान में भीषण आग लग गई. घर में रखे गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद हुए जोरदार धमाके के कारण यह भयानक हादसा हुआ. इस दौरान कमरे में सो रही साजिद की पत्नी साजिदा (31) और उनकी दो बेटियां अदन (13) व माहिरा (11) आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गईं. जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया, जबकि घर का सारा सामान जलकर राख हो गया. बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी साजिद चाह कर भी फौरन मदद नहीं कर पाए और ना ही आस-पड़ोस का कोई व्यक्ति सहायता कर सका.

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आधी रात को धमाके से दहला पूरा गांव

बुधवार देर रात करीब साढ़े 12 बजे साजिद अपने परिवार के साथ मकान में गहरी नींद में सो रहे थे. तभी अचानक घर के अंदर रखे गैस सिलेंडर में आग भड़क उठी. इससे पहले कि परिवार के लोग कुछ समझ पाते या बाहर निकल पाते, सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हो गया. धमाके के साथ आग की लपटों ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया.

दमकल और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से बुझाई आग

सिलेंडर फटने की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके की ओर दौड़े. ग्रामीणों ने तत्काल बाबरी थाना पुलिस को इस घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस बल और दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद मकान में लगी भीषण आग पर काबू पाया.

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अस्पताल में डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित किया

आग बुझाने के बाद गंभीर रूप से झुलसी साजिदा और उनकी दोनों बेटियों अदन व माहिरा को एंबुलेंस की मदद से शामली के जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया. दूसरी ओर, घर में रखा सारा घरेलू सामान, कपड़े और अन्य जरूरी वस्तुएं पूरी तरह जलकर राख हो गईं.

तीन मौतों से गांव में पसरा मातम

एक ही परिवार की तीन जिंदगियां खत्म होने की खबर फैलते ही पूरे गांव खेड़ी में शोक की लहर दौड़ गई. गुरुवार तड़के से ही साजिद के घर पर ग्रामीणों और रिश्तेदारों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई. मां और दोनों बेटियों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा है.

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