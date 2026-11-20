अमेरिका के बड़े बैंकों में शामिल JPMorgan Chase पर साइबर अटैक हुआ है. इस बार हैकर्स ने बैंक के साथ काम करने वाली थर्ड-पार्टी कंपनियों को निशाना बनाया. इस हमले में कुछ ग्राहकों का डेटा चोरी होने की बात सामने आई है. बैंक ने खुद इस साइबर अटैक की पुष्टि की है. हालांकि, राहत की बात यह है कि बैंकिंग सर्विस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है.

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JPMorgan ने 19 नवंबर को इस साइबर अटैक की जानकारी दी. बैंक के मुताबिक, हैकर्स ने उसके कुछ थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के सिस्टम में सेंध लगाई.

ये कंपनियां बैंक को अलग-अलग तरह की सर्विस देती हैं. शुरुआती जांच में पता चला है कि हैकर्स इन कंपनियों के पास मौजूद कुछ कस्टमर्स की जानकारी तक पहुंचने में कामयाब रहे.

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ग्राहकों का कौन-सा डेटा हुआ चोरी?

इस साइबर अटैक में कस्टमर्स के नाम और ईमेल एड्रेस जैसी जानकारी प्रभावित हुई है. बैंक ने अभी यह नहीं बताया है कि कुल कितने कस्टमर्स का डेटा चोरी हुआ है. साथ ही, बैंक ने यह भी साफ नहीं किया है कि किसी दूसरी तरह की संवेदनशील जानकारी तक हैकर्स की पहुंच हुई है या नहीं.

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बैंक का कहना है कि जिन कस्टमर्स की जानकारी प्रभावित हुई है, उनसे सीधे संपर्क किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर कस्टमर्स को क्रेडिट मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी. इससे ग्राहक अपनी क्रेडिट रिपोर्ट और उससे जुड़ी गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे.

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बैंक अकाउंट और पैसों पर कितना खतरा?

इस खबर के सामने आने के बाद कस्टमर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनके बैंक अकाउंट और पैसे सुरक्षित हैं? JPMorgan ने फिलहाल कहा है कि इस घटना का उसके बैंकिंग सिस्टम और रोजाना के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है. बैंक की सर्विस पहले की तरह काम कर रही हैं.

बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह घटना 16 नवंबर को सामने आई तकनीकी गड़बड़ी से अलग है. उस समय सॉफ्टवेयर में आई समस्या के कारण कुछ कस्टमर्स को ऑनलाइन बैंकिंग और ट्रांजैक्शन में परेशानी हुई थी.

फिलहाल बैंक इस पूरे मामले की जांच कर रहा है. हालांकि, अभी तक प्रभावित कस्टमर्स की सही संख्या और साइबर अटैक के पीछे शामिल हैकर्स के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है.

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