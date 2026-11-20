मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स- एमसीयू की सबसे बड़ी फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे को आने में चार हफ्ते बचे हैं. लेकिन इंडिया में इसे एक दिन पहले यानी 17 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा. रिलीज से महीनेभर पहले इसकी एडवांस बुकिंग चालू भी हो गई है, और फैंस अपनी पसंदीदा टिकट पाने के लिए टूट पड़े हैं.

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एडवांस बुकिंग में डूम्सडे की दहाड़

एवेंजर्स डूम्सडे जिस तरह से एडवांस बुकिंग में रिकॉर्डतोड़ टिकटें बेच रही है, ऐसी उम्मीदें बन रही हैं कि ये इंडिया में 100 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है. अगर सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट्स की मानें, तो 20 नवंबर तक एडवांस बुकिंग से ही डूम्सडे ने ब्लॉक्ड सीट्स के साथ 42.07 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. इसमें अंग्रेजी भाषा ने अपना दबदबा दिखाया है, वहीं हिंदी और बाकी रीजनल भाषाएं भी दमदार दिखी हैं.

42.07 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन चार दिनों को मिलाकर हुआ है, जिसमें से सबसे ज्यादा पहले दिन 19.14 करोड़ कमाई हुई. पहले ही दिन थिएटरों में 49% की ऑक्यूपेंसी नोट की गई है. अभी इसमें स्पॉट बुकिंग वाला आंकड़ा भी आना बाकी है. ये आंकड़े इसलिए भी खास हैं, क्योंकि फिल्म की रिलीज में अभी करीब 4 हफ्ते बाकी हैं. फिलहाल बुकिंग कुछ चुनिंदा थिएटरों में ही शुरू हुई है और देशभर में इसकी बुकिंग अभी पूरी तरह से नहीं खुली है.

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स्पाइडर-मैन का टूटेगा रिकॉर्ड!

एवेंजर्स डूम्सडे के पहले दिन 100 करोड़ रुपये कमाने की संभावना अब चर्चा का बड़ा विषय बन गई है. अभी तक भारत में किसी भी हॉलीवुड फिल्म ने पहले दिन 100 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई नहीं की है. इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए फिल्म को मौजूदा ओपनिंग डे रिकॉर्ड से करीब 38 फीसदी ज्यादा कमाई करनी होगी. शुरुआती बुकिंग का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, लेकिन अभी टिकटों की बिक्री बड़े शहरों और महंगे टिकट वाले थिएटरों तक ज्यादा सीमित है.

फिल्म की असली कमाई का अंदाजा तब लगेगा, जब देशभर में बुकिंग शुरू होगी और हिंदी समेत दूसरी भाषाओं में भी टिकटों की बिक्री बढ़ेगी. इस साल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स- एमसीयू की स्पाइडर-मैन ब्रैंड न्यू डे ने हॉलीवुड की ओर से इंडिया में सबड़ी बड़ी ओपनिंग करके रिकॉर्ड बनाया था. अब एवेंजर्स डूम्सडे के पास ये मौका है क्योंकि उनके पास इस फिल्म में वो सबकुछ है जिसकी एक मार्वल फैन इच्छा रखता है.

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