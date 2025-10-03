Citroen Aircross X: 5-स्टार सेफ्टी... धांसू फीचर्स! 8.29 लाख में क्रेटा और विटारा को टक्कर देने आई नई SUV

Citroen Aircross X Price & Features: भारत के एसयूवी बाजार में एक और फ्रेंच रंग घुल चुका है. Citroen India ने अपनी नई एसयूवी Aircross X को लॉन्च किया है. आकर्षक लुक और पावरफुल इंजन से लैस इस एसयूवरी की शुरुआती कीमत 8.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. यह कंपनी की Citroen 2.0 "शिफ्ट इनटू द न्यू" स्ट्रेटेजी के तहत तीसरा मॉडल है. इससे पहले कंपनी ने C3X और Basalt X उतारे थे. 'X' नाम के साथ आई इस नई एसयूवी को कंपनी ने फीचर्स और इंटीरियर अपग्रेड देकर और भी प्रीमियम टच देने की कोशिश की है.

क्या है खास?

बाहर से इसमें नया डीप फॉरेस्ट ग्रीन कलर और टेलगेट पर ‘X’ बैजिंग दी गई है, जबकि असली काम अंदर हुआ है. एसयूवी के केबिन को अपग्रेड करते हुए कंपनी ने इसमें सॉफ्ट-टच लेदरेट रैपिंग, बेज़ल-लेस 10.25-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और गोल्ड एक्सेंट्स शामिल किए हैं. इसके अलावा एसयूवी में नए डिज़ाइन का गियर लीवर, वेंटिलेटेड लेदरेट सीट्स, डीप ब्राउन इंटीरियर थीम और एम्बिएंट व फुटवेल लाइटिंग भी दी गई है, जिससे इसका प्रीमियम फील और बढ़ गया है.

Aircross X को नए फीचर्स के साथ अपग्रेड कर और प्रीमियम बनाया गया है. Photo ITG

मिलते हैं ये फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो सिट्रोएन ने इसमें पैसिव एंट्री और पुश-स्टार्ट बटन, क्रूज़ कंट्रोल और स्पीड लिमिटर, ऑटो इन साइड रियर व्यू मिरर (IRVM), LED प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, वेंटिलेटेड सीट्स और सैटेलाइट व्यू के साथ 360-डिग्री कैमरा दिया गया है. इसके अलावा कंपनी ने इसमें अपना स्मार्ट CARA AI असिस्टेंट भी दिया है, जिसे पहले Basalt X में पेश किया गया था.

इंटीरियर अपग्रेड्स

सिट्रोएन ने Aircross X के केबिन को प्रीमियम टच देने के लिए कई बदलाव किए हैं.

सॉफ्ट-टच लेदरेट रैपिंग: इंस्ट्रूमेंट पैनल और डोर बोल्स्टर्स पर

बेज़ल-लेस 10.25-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले

7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

गोल्ड एक्सेंट्स डैशबोर्ड और केबिन पार्ट्स पर

नई गियर लीवर डिज़ाइन

वेंटिलेटेड लेदरेट सीट्स

डीप ब्राउन इंटीरियर थीम

डिफ्यूज़ एम्बिएंट लाइटिंग और फुटवेल लाइटिंग

Aircross X उन ग्राहकों को टारगेट करती है जो सिर्फ SUV का साइज़ नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और प्रीमियम इंटीरियर एक्सपीरियंस भी चाहते हैं. 8.29 लाख की शुरुआती कीमत इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बेहतर ऑप्शन बनाती है. इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टॉस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसे पॉपुलर मॉडलों से होगा.

Citroen Aircross X में तीन अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन मिलता है. Photo: ITG

Citroen Aircross X वेरिएंट्स और कीमतें

वेरिएंट प्योरटेक 82 मैनुअल प्योरटेक 110 मैनुअल प्योरटेक 110 ऑटोमेटिक पावरट्रेन 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर टर्बो 1.2 लीटर टर्बो सीट 5 7 7 YOU 8,29,000 – – PLUS 9,77,000 11,37,000 – MAX – 12,34,500 13,49,100

सेफ्टी है जबरदस्त

सिट्रोन का दावा है कि इस एसयूवी में 40 से ज्याद एक्टिव और पैसिव सेफ़्टी फीचर्स दिए गए हैं. बता दें कि, हाल ही में इस कार को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया था. इस क्रैश टेस्ट में एसयूवी को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 5-स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 4-स्टार रेटिंग मिली है. इस टेस्ट में Aircross 5S वेरिएंट ने वयस्कों की सुरक्षा (AOP) के मामले में कुल 32 में से 27.05 प्वाइंट और बच्चों की सुरक्षा (COP) में 49 में से 40 प्वाइंट स्कोर किया है.

Citroen Aircross X का मुकाबला ग्रैंड विटारा और क्रेटा जैसी कारों से है. Photo: ITG

इंजन ऑप्शन

इंजन ऑप्शंस की बात करें तो Aircross में दो विकल्प मिलते हैं, जिसमें 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन और नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन शामिल हैं. ये 110hp तक की पावर और 205Nm का टॉर्क जेनरेट करते हैं. साथ में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प भी दिया गया है. SUV 5-सीटर और 5+2 सीटिंग लेआउट में उपलब्ध है.

ख़ास बातें

बेस वेरिएंट YOU (प्योरटेक 82 मैनुअल ट्रांसमिशन) सिर्फ 5-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है.

PLUS वेरिएंट से 7-सीटर ऑप्शन जुड़ता है, जिसमें टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है.

टॉप-एंड MAX वेरिएंट में 7-सीटर, ज्यादा प्रीमियम फीचर्स और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मौजूद है.

कीमतें 8.29 लाख से शुरू होकर 13.49 लाख तक जाती हैं.

