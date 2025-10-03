Citroen Aircross X: 5-स्टार सेफ्टी... धांसू फीचर्स! 8.29 लाख में क्रेटा और विटारा को टक्कर देने आई नई SUV

Citroen Aircross X Price & Features: भारत के एसयूवी बाजार में एक और फ्रेंच रंग घुल चुका है. Citroen India ने अपनी नई एसयूवी Aircross X को लॉन्च किया है. आकर्षक लुक और पावरफुल इंजन से लैस इस एसयूवरी की शुरुआती कीमत 8.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. यह कंपनी की Citroen 2.0 "शिफ्ट इनटू द न्यू" स्ट्रेटेजी के तहत तीसरा मॉडल है. इससे पहले कंपनी ने C3X और Basalt X उतारे थे. 'X' नाम के साथ आई इस नई एसयूवी को कंपनी ने फीचर्स और इंटीरियर अपग्रेड देकर और भी प्रीमियम टच देने की कोशिश की है.
बाहर से इसमें नया डीप फॉरेस्ट ग्रीन कलर और टेलगेट पर ‘X’ बैजिंग दी गई है, जबकि असली काम अंदर हुआ है. एसयूवी के केबिन को अपग्रेड करते हुए कंपनी ने इसमें सॉफ्ट-टच लेदरेट रैपिंग, बेज़ल-लेस 10.25-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और गोल्ड एक्सेंट्स शामिल किए हैं. इसके अलावा एसयूवी में नए डिज़ाइन का गियर लीवर, वेंटिलेटेड लेदरेट सीट्स, डीप ब्राउन इंटीरियर थीम और एम्बिएंट व फुटवेल लाइटिंग भी दी गई है, जिससे इसका प्रीमियम फील और बढ़ गया है.
फीचर्स की बात करें तो सिट्रोएन ने इसमें पैसिव एंट्री और पुश-स्टार्ट बटन, क्रूज़ कंट्रोल और स्पीड लिमिटर, ऑटो इन साइड रियर व्यू मिरर (IRVM), LED प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, वेंटिलेटेड सीट्स और सैटेलाइट व्यू के साथ 360-डिग्री कैमरा दिया गया है. इसके अलावा कंपनी ने इसमें अपना स्मार्ट CARA AI असिस्टेंट भी दिया है, जिसे पहले Basalt X में पेश किया गया था.
इंटीरियर अपग्रेड्स
Aircross X उन ग्राहकों को टारगेट करती है जो सिर्फ SUV का साइज़ नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और प्रीमियम इंटीरियर एक्सपीरियंस भी चाहते हैं. 8.29 लाख की शुरुआती कीमत इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बेहतर ऑप्शन बनाती है. इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टॉस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसे पॉपुलर मॉडलों से होगा.
|वेरिएंट
|प्योरटेक 82 मैनुअल
|प्योरटेक 110 मैनुअल
|प्योरटेक 110 ऑटोमेटिक
|पावरट्रेन
|1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड
|1.2 लीटर टर्बो
|1.2 लीटर टर्बो
|सीट
|5
|7
|7
|YOU
|8,29,000
|–
|–
|PLUS
|9,77,000
|11,37,000
|–
|MAX
|–
|12,34,500
|13,49,100
सिट्रोन का दावा है कि इस एसयूवी में 40 से ज्याद एक्टिव और पैसिव सेफ़्टी फीचर्स दिए गए हैं. बता दें कि, हाल ही में इस कार को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया था. इस क्रैश टेस्ट में एसयूवी को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 5-स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 4-स्टार रेटिंग मिली है. इस टेस्ट में Aircross 5S वेरिएंट ने वयस्कों की सुरक्षा (AOP) के मामले में कुल 32 में से 27.05 प्वाइंट और बच्चों की सुरक्षा (COP) में 49 में से 40 प्वाइंट स्कोर किया है.
इंजन ऑप्शंस की बात करें तो Aircross में दो विकल्प मिलते हैं, जिसमें 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन और नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन शामिल हैं. ये 110hp तक की पावर और 205Nm का टॉर्क जेनरेट करते हैं. साथ में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प भी दिया गया है. SUV 5-सीटर और 5+2 सीटिंग लेआउट में उपलब्ध है.