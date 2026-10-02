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अनंत सिंह और JDU उम्मीदवार की अदावत से परेशान पार्टी, संजय झा ने कही बड़ी बात

पटना स्नातक एमएलसी सीट पर जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ अनंत सिंह के खुले विरोध से पार्टी के भीतर विवाद तेज हो गया है और मामला शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गया है. संजय झा ने कहा है कि ललन सिंह को बातचीत कर हल निकालने की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए अब नजर पार्टी के अगले कदम पर है.

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अनंत सिंह, संजय झा, नीरज कुमार . (Photo- ITG)
अनंत सिंह, संजय झा, नीरज कुमार . (Photo- ITG)

बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जेडीयू के अंदर चल रही खींचतान अब पार्टी के लिए परेशानी बनती दिख रही है. मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह पटना स्नातक सीट से पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार का खुलकर विरोध कर रहे हैं. वह जन सुराज के उम्मीदवार डॉ. अनुज कुमार सिंह का समर्थन कर रहे हैं और उनके नामांकन में भी पहुंचे थे.

इस पूरे विवाद पर जेडीयू नेता और मंत्री संजय झा ने कहा कि पार्टी के संज्ञान में यह मामला है. उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के क्षेत्र का भी मुद्दा है और पार्टी ने उनसे इस मामले पर बात करके इसे सुलझाने की जिम्मेदारी दी है.

संजय झा ने क्या कहा?

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संजय झा ने कहा, "ऐसा है, यह बात पार्टी के संज्ञान में है और यह हमारे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी के क्षेत्र का भी मुद्दा है. पार्टी ने उनसे बात की है और उन्हें ही यह जवाबदेही दी है कि वे इस मामले पर बात करके इसे सुलझाएं."

उन्होंने आगे कहा, "साथ ही, मोकामा के विधायक का भी अपना एक मुद्दा है, जो विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ था. तो, इन सभी बातों को संज्ञान में लेते हुए, पार्टी ने माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी से ही कहा है कि वे इस पर बात करके इसे सुलझाएं, क्योंकि यह क्षेत्र भी उन्हीं का है. मुझे लगता है कि इसका रास्ता निकल जाएगा."

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नीरज कुमार के खिलाफ अनंत सिंह ने खोला मोर्चा

पटना स्नातक सीट से जेडीयू ने अपने मुख्य प्रवक्ता और मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है. वहीं जन सुराज ने डॉ. अनुज कुमार सिंह को मैदान में उतारा है. अनंत सिंह खुलकर अनुज कुमार सिंह का समर्थन कर रहे हैं.

अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच राजनीतिक अदावत पुरानी है. दोनों नेता पटना के बाढ़-मोकामा इलाके से आते हैं और कई सालों से एक-दूसरे पर सार्वजनिक तौर पर निशाना साधते रहे हैं. अब विधान परिषद चुनाव में यह विवाद एक बार फिर खुलकर सामने आया है.

बिहार विधान परिषद की ग्रेजुएट और टीचर्स सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान होना है और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी. पटना स्नातक सीट पर अब चुनावी मुकाबले के साथ-साथ जेडीयू के भीतर चल रही इस खींचतान पर भी नजर है.

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