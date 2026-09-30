912KM रेंज, 10 मिनट में चार्ज... बेहद खास है BMW की ये कार

बीएमडब्लू (BMW) ने नेक्स्ट जनरेशन 3-सीरीज सेडान को अनवील कर दिया है. इसके साथ ही कंपनी ने फुली इलेक्ट्रिक आई3 (BMW i3) को भी पेश किया है. इस प्रीमियम सेडान में कंपनी ने डिजाइन के साथ ही कैबिन और पावरट्रेन को भी अपडेट किया है. कंपनी ने इस लाइन-अप में तीन पेट्रोल वर्जन और दो इलेक्ट्रिक वर्जन की डिटेल्स को रिवील किया है.

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इलेक्ट्रिक लाइन-अप की बात करें, तो इसमें आई3 40 एक्सड्राइव (i3 40 xDrive) और आई3 50 एक्सड्राइव (i3 50 xDrive) आएगी. आई3 50 एक्सड्राइव वाले वेरिएंट की क्लेम्ड रेंज 912 किलोमीटर है. ये कार 469 एचपी और 645 एनएम टॉर्क वाले डुअल मोटर सेटअप के साथ आएगी.

10 मिनट में चार्ज, 423KM रेंज

कंपनी की मानें, तो ये सेडान 4.7 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. इसमें 108.7kWh की बैटरी मिलेगी. ब्रांड का कहना है कि ये कार सिर्फ 10 मिनट चार्ज होने पर 423 किलोमीटर तक की WLTP (वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज्ड लाइट टेस्ट प्रोसीजर) रेंज ऑफर करेगी.

वहीं कार के आई3 40 एक्सड्राइव वर्जन की बात करें, तो ये कार 374 एचपी की पावर और 82.8kWh की बैटरी के साथ आएगी. इसमें सेडान की क्लेम्ड रेंज 710 किलोमीटर है. बात करें कार के एक्सटीरियर की तो, पेट्रोल और इलेक्ट्रिन वर्जन का डिजाइन एक जैसा ही होगा.

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कई पावरट्रेन में आएगी कार

इस सीरीज में कंपनी अगले साल एक प्लग-इन हाइब्रिड को जोड़ सकती है. 8वीं जनरेशन की बीएमडब्लू 3 सीरीज इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, 48वी माइल्ड हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड अवतार में आएगी. कंपनी ने इलेक्ट्रिक रेंज को दो वेरिएंट्स में पेश किया है. इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में कंपनी एक ज्यादा पावरफुल i3 M60 xDrive वर्जन अगले साल लॉन्च करेगी.

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इस कार में 3डी हेट्स-अप डिस्प्ले मिलेगा, 17.9 इंच का सेंट्रल स्क्रीन और एक रिडिजाइन मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलेगा. कार में ऐमेजॉन एलेक्सा प्लस टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो बेहतर वॉयस इंटरैक्शन ऑफर करेगी. इसके अलावा कार में एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स मेमोरी फंक्शन के साथ मिलेगी. इसमें रियर हीटिंग सीट मिलेगी और हरमन कार्डन का ऑडियो सिस्टम मिलेगा.

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