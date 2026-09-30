क्लास 9C में छात्र पर सहपाठी ने किया हमला, खून से लथपथ हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती

कोलकाता के साउथ पॉइंट हाई स्कूल में बुधवार दोपहर क्लास 9 के एक छात्र पर उसके क्लास में ही पढ़ने वाले दोस्त ने क्लासरूम के भीतर तेजधार वस्तु से हमला कर दिया. हमले में छात्र घायल हो गया और उसके शरीर से खून निकलने लगा. स्कूल स्टाफ ने तुरंत उसे इलाज के लिए स्कूल की इंफर्मरी पहुंचाया. घटना गारियाहाट थाना क्षेत्र की है.

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आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, घटना दोपहर करीब 12:29 बजे कक्षा 9C में हुई. उस समय क्लास टीचर भी कमरे में मौजूद थे. हमले में घायल छात्र को स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए इंफर्मरी पहुंचाया. शुरुआती इलाज के बाद उसे बेहतर चिकित्सा के लिए रूबी जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया.

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अस्पताल और पुलिस की ओर से बताया गया कि घायल छात्र की हालत फिलहाल स्थिर है. घटना की जानकारी मिलने के बाद स्कूल प्रशासन ने उसके माता-पिता को सूचित किया. इसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां स्कूल के अधिकारी भी परिवार को जरूरी सहयोग उपलब्ध करा रहे हैं.

हमले के बाद सहपाठी को क्लास से हटाया

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घटना के बाद जिस छात्र पर हमले का आरोप है, उसे कक्षा से अलग कर दिया गया है. स्कूल के मनोवैज्ञानिकों ने उसकी काउंसलिंग की. इसके बाद उसे उसके पिता के हवाले कर दिया गया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, स्कूल प्रबंधन से मिली प्रारंभिक जानकारी में कहा गया है कि आरोपी छात्र ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है.

गारियाहाट पुलिस स्टेशन को स्कूल प्रबंधन की ओर से घटना की औपचारिक शिकायत दी गई है. पुलिस ने संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब पुलिस घटना की परिस्थितियों, हमले में इस्तेमाल वस्तु और दोनों छात्रों से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है.

पुलिस मामले में स्कूल प्रशासन और प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटा रही है. वहीं, घायल छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है. उसकी हालत स्थिर होने की बात सामने आई है.

स्कूल ने घटना पर जताया दुख

साउथ पॉइंट हाई स्कूल ने एक आधिकारिक बयान जारी कर घटना पर गहरा दुख जताया है. स्कूल प्रशासन ने बताया कि घटना के तुरंत बाद घायल छात्र को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई और उसके परिवार से संपर्क किया गया.

स्कूल की ओर से घायल छात्र के परिजनों को अस्पताल में जरूरी सहयोग दिया जा रहा है. घटना के बाद आरोपी छात्र को कक्षा से हटाकर काउंसलिंग कराई गई और फिर उसके पिता को सौंप दिया गया.

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फिलहाल, गारियाहाट पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पुलिस की जांच के आधार पर घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया जाएगा.

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