65 हजार की बाइक के दीवाने हुए लोग... 31 दिनों में 1,80,626 ने खरीदी

होंडा टू-व्हीलर इंडिया के लिए अगस्त का महीना शानदार रहा है. अगस्त महीने में कंपनी ने 5,17,331 दोपहिया बेची हैं. पिछले साल यानी अगस्त 2025 के मुकाबले इस साल कंपनी की सेल्स में 7.54 परसेंट का इजाफा हुआ है. यानी कंपनी ने 36,273 यूनिट्स ज्यादा बेची हैं. वहीं जुलाई 2026 के मुकाबले इस महीने सेल्स में 8.58 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है.

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कंपनी ने जुलाई में 4,76,436 यूनिट्स को बेचा था. कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा बिकने वाला नाम एक्टिवा (Honda Activa) का है. हालांकि, सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक होंडा शाइन (Honda Shine) है. वैसे होंडा के पोर्टफोलियो में मल्टीपल शाइन आती हैं. कंपनी 100 सीसी और 125 सीसी इंजन के साथ अलग-अलग शाइन को बेचती है.

कितनी यूनिट्स बिकी हैं?

अगस्त 2026 में होंडा ने शाइन 125 और एसपी 125 की कुल 1,60,731 यूनिट्स को बेचा है. सिर्फ शाइन नेम प्लेट की बात करें, तो कंपनी ने अगस्त में इस नेमप्लेट के तहत 1,80,626 बाइक्स को बेचा है. पिछले साल अगस्त के मुकाबले इस नेमप्लेट की सेल्स में 10 परसेंट का इजाफा हुआ है. अगस्त 2025 में कंपनी ने कुल 1,63,963 यूनिट्स बेची थीं.

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सिर्फ शाइन 100 की बात करें, तो कंपनी ने अगस्त में इसकी 19,895 यूनिट्स को बेचा है. पिछली अगस्त के मुकाबले इस साल बाइक की सेल्स में 12.09 परसेंट की गिरावट है. होंडा के लिए बाइक सेगमेंट में शाइन सबसे पॉपुलर नाम है.

कीमत और इंजन

होंडा शाइन 100 की कीमत 65,642 रुपये एक्स शोरूम नई दिल्ली से शुरू होती है. वहीं होंडा शाइन 125 की कीमत 87,081 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. जबकि होंडा एसपी 125 की कीमत 97,335 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है.

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शाइन 125 में कंपनी ने 123.94 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन दिया है. ये इनज 8kW की पावर और 10.9 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. वहीं होंडा शाइन 100 में 98.98 सीसी का 4 स्ट्रोक एसआई इंजन दिया गया है, जो 5.43kW की पावर और 8.05 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है.

होंडा के पोर्टफोलियो में शाइन के अलावा यूनिकॉर्न तीसरा सबसे पॉपुलर नाम है. इसकी 35,394 यूनिट्स अगस्त में बिकी हैं. वहीं होंडा डिओ की 27,670 यूनिट्स, सीबी 350 की 5757 यूनिट्स, हॉर्नेट 125 की 4089 यूनिट्स, हायनेस 350 की 3295 यूनिट्स और एसपी 160 की 2028 यूनिट्स अगस्त 2026 में बिकी हैं.

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