'संस्कारी' इमेज छोड़ बोल्ड हुईं बिहार की मनीषा रानी, Beach पर भीगते हुए ढाया कहर, फैंस बोले- फायर

बिहार की देसी क्वीन मनीषा रानी अब ग्लैमर डीवा बन चुकी हैं. मनीषा अपनी अदाओं और कातिलाना अंदाज से फैंस को घायल कर देती हैं. मनीषा का नया बीच लुक देखकर फैंस भी मदहोश हो रहे हैं.

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बोल्ड लुक में छाईं मनीषा

मनीषा रानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल अपना एक किलर वीडियो शेयर किया है. मनीषा बीच पर अपने बोल्ड अंदाज से जलवे बिखेरती हुई दिखाई दे रही हैं. मनीषा बीच पर ब्रालेट स्टाइल डीप नेकलाइन क्रॉप टॉप और बिकिनी बॉटम पहने हुए नजर आईं. उन्होंने मैचिंग शर्ट को मपर पर बांधा हुआ है.

मनीषा ने अपने बोल्ड बीच लुक को ट्रेंडी जूलरी के साथ खूबसूरती से पेयर किया है. खुले बिखरे बाल, आंखों पर काला चश्मा और सटल ग्लोइंग मेकअप में उनका गॉर्जियस अंदाज देखते ही बन रहा है. समंदर के पानी में भीगती और खिलखिलाती मनीषा ने बीच पर एक से बढ़कर एक किलर पोज दिए, जिसने फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं.

मनीषा पर फिदा हुए फैंस

मनीषा का टशन और स्वैग देखते ही बनता है. फैंस मनीषा रानी के बोल्ड अंदाज पर दिल हार रहे हैं. कमेंट सेक्शन उनकी तारीफों से भर गया है. एक्ट्रेस युविका चौधरी ने मनीषा के वीडियो पर फायर इमोजी बनाई है. अर्चना गौतम ने लिखा- लाल परी. मनीषा को कोई रेड प्रिंसेस कह रहा है तो कोई उन्हें डीवा बता रहा है. वैसे कहना पड़ेगा बिहार की सीधी-सादी मनीषा रानी के तेवर पूरी तरह से बदल गए हैं.

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बता दें कि मनीषा को सबसे तगड़ी पहचान बिग बॉस ओटीटी से मिली. उनका नटखट और बिंदास अंदाज लोगों को खूब पसंद आया था. मनीषा कई म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है.

वैसे आपको मनीषा रानी का बोल्ड अवतार कैसा लगा?

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