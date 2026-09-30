scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'संस्कारी' इमेज छोड़ बोल्ड हुईं बिहार की मनीषा रानी, Beach पर भीगते हुए ढाया कहर, फैंस बोले- फायर

खुले बाल, सटल ग्लोइंग मेकअप और बोल्ड अंदाज... मनीषा रानी का किलर बीच लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. एक्ट्रेस के इस गॉर्जियस अवतार से फैंस नजरें नहीं हटा पा रहे हैं.

Advertisement
X
मनीषा रानी ने बोल्ड लुक से ढाया कहर (Photo: Screengrab)
मनीषा रानी ने बोल्ड लुक से ढाया कहर (Photo: Screengrab)

बिहार की देसी क्वीन मनीषा रानी अब ग्लैमर डीवा बन चुकी हैं. मनीषा अपनी अदाओं और कातिलाना अंदाज से फैंस को घायल कर देती हैं. मनीषा का नया बीच लुक देखकर फैंस भी मदहोश हो रहे हैं. 

बोल्ड लुक में छाईं मनीषा

मनीषा रानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल अपना एक किलर वीडियो शेयर किया है. मनीषा बीच पर अपने बोल्ड अंदाज से जलवे बिखेरती हुई दिखाई दे रही हैं. मनीषा बीच पर ब्रालेट स्टाइल डीप नेकलाइन क्रॉप टॉप और बिकिनी बॉटम पहने हुए नजर आईं. उन्होंने मैचिंग शर्ट को मपर पर बांधा हुआ है. 

सम्बंधित ख़बरें

Manisha Rani Bihar Home
मुंबई के बाद मनीषा रानी बिहार में बना रहीं लैविश बंगला, बिजनेस करके कमाएंगी करोड़ों, होंगी मालामाल
Manisha Rani flaunts bold look
बिहार की मनीषा रानी का पेरिस की सड़कों पर दिखा बोल्ड अवतार, टॉप पर लिखा 'BB Ki Heroine', फैंस हुए दीवाने
manisha rani lavish 3bhk mumbai home inside photos
बेडरूम की दीवार पर बना 'पहाड़'-कैफे जैसा किचन, करोड़ों का है बिहार की मनीषा रानी का घर, देखें Inside Photos
Manisha Rani
4 बच्चों को अकेले पाला, क्यों मनीषा के पिता ने नहीं की दूसरी शादी?
Manisha rani rise and fall journey
मनीषा रानी के पापा का TV डेब्यू, पैसों की खातिर किया शो

मनीषा ने अपने बोल्ड बीच लुक को ट्रेंडी जूलरी के साथ खूबसूरती से पेयर किया है. खुले बिखरे बाल, आंखों पर काला चश्मा और सटल ग्लोइंग मेकअप में उनका गॉर्जियस अंदाज देखते ही बन रहा है. समंदर के पानी में भीगती और खिलखिलाती मनीषा ने बीच पर एक से बढ़कर एक किलर पोज दिए, जिसने फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं.

 

मनीषा पर फिदा हुए फैंस

मनीषा का टशन और स्वैग देखते ही बनता है. फैंस मनीषा रानी के बोल्ड अंदाज पर दिल हार रहे हैं. कमेंट सेक्शन उनकी तारीफों से भर गया है. एक्ट्रेस युविका चौधरी ने मनीषा के वीडियो पर फायर इमोजी बनाई है. अर्चना गौतम ने लिखा- लाल परी. मनीषा को कोई रेड प्रिंसेस कह रहा है तो कोई उन्हें डीवा बता रहा है. वैसे कहना पड़ेगा बिहार की सीधी-सादी मनीषा रानी के तेवर पूरी तरह से बदल गए हैं.

Advertisement

बता दें कि मनीषा को सबसे तगड़ी पहचान बिग बॉस ओटीटी से मिली. उनका नटखट और बिंदास अंदाज लोगों को खूब पसंद आया था. मनीषा कई म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. 

वैसे आपको मनीषा रानी का बोल्ड अवतार कैसा लगा?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राश‍ि के अनुसार पूजा में क्या चढाने से होगा लाभ? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    नेपाल से छूटे पानी से बिहार और यूपी में हाहाकार, कई गांव डूबे, देखें |
    'हम कहां जा रहे हैं...', कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी, अपनी ही सरकार से क्यों हैं नाराज |
    फॉर्म 6 के साथ अब नहीं देना होगा Annexure-D, विवाद के बाद चुनाव आयोग का फैसला |
    यूपी 2027 चुनाव को लेकर BJP का मेगा प्लान, अक्टूबर में लखनऊ-मथुरा से वाराणसी तक बैठकों पर बैठकें |
    'अखिलेश के बिना सब सूना है...' सपा-कांग्रेस गठबंधन पर बृजभूषण सिंह के बयान से सियासी पारा हाई |
    लाइट, कैमरा, एक्शन... हर चीज की नॉलेज, फिल्म में करियर बनाने के लिए लगते हैं इतने पैसे? क्या कोर्स के बाद ही मिल जाता है काम |
    Palak Chilla Recipe: सुबह के नाश्ते में बनाएं हेल्दी और क्रिस्पी पालक चीला, स्वाद के साथ सेहत का भी रखेगा ख्याल |
    'पैसा मुझसे लेते हो और वोट नीतीश...', बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए बोले सांसद पप्पू यादव- VIDEO |
    एक बच्चे को बचाने नदी में उतरे थे, फिर एक-एक कर पांच जिंदगियां डूब गईं... पितृपक्ष में उजड़ गया पूरा परिवार
    Advertisement