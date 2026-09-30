'अखिलेश के बिना सब सूना, PDA भी जुमला', सपा प्रमुख पर दयाशंकर-बृजभूषण का निशाना

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान सामने आए हैं. मंत्री दयाशंकर सिंह ने PDA को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा. वहीं, बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने INDIA ब्लॉक में सीट शेयरिंग के सवाल पर अखिलेश का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अखिलेश के बिना सब सूना है.
'अखिलेश खुद PDA को लेकर कंफ्यूज हैं'
दयाशंकर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव समय-समय पर PDA की परिभाषा बदलते रहते हैं. उनके मुताबिक, कभी PDA का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया जाता है. कभी इसमें पंडित और आधी आबादी को शामिल किया जाता है.
दयाशंकर सिंह ने कहा कि PDA कोई विचार नहीं है. यह सिर्फ एक जुमला है. उन्होंने सपा की सोच को भी परिवारवादी बताया. उनका कहना है कि पार्टी का पूरा नेतृत्व एक ही परिवार के इर्द-गिर्द घूमता है.
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दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव की रथ यात्रा का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि PDA के रथ को भगवा रंग में बनाया गया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भगवा रंग से पता चलता है कि सपा भी जानती है कि जनता को भगवा पसंद है. दयाशंकर सिंह ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भगवा सरकार बनेगी.
बृजभूषण शरण सिंह बोले-अखिलेश के बिना सब सूना है
वहीं, दिल्ली में बृजभूषण शरण सिंह से यूपी विधानसभा चुनाव में INDIA ब्लॉक के सीट शेयरिंग को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश के बिना सब सूना है. हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने सीट शेयरिंग को लेकर कोई विस्तृत फॉर्मूला नहीं बताया.
दरअसल, यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं. समाजवादी पार्टी की राजनीति में PDA एक प्रमुख मुद्दा रहा है. वहीं, गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो रही है. इसी बीच बीजेपी नेताओं के ये बयान सामने आए हैं. दयाशंकर सिंह ने PDA और सपा की राजनीति को लेकर सवाल उठाए. वहीं, बृजभूषण शरण सिंह ने INDIA ब्लॉक में अखिलेश यादव की भूमिका को लेकर अपनी टिप्पणी की.