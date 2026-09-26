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शवों के टुकड़े, मुर्दाघर फुल और अपनों की तलाश में भटकते लोग... बाढ़ के एक महीने बाद भी नेपाल में 5300 लोग लापता

नेपाल में एक महीने पहले आई भयंकर बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है जिसमें 1,453 लोगों की मौत हो गई और 5,285 लोग लापता हैं. भोटेकोशी नदी में बाढ़ के कारण घर, सड़कें, पुल और हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है.

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नेपाल बाढ़ में अब तक 1,453 लोगों की मौत (Photo: ITG)
नेपाल बाढ़ में अब तक 1,453 लोगों की मौत (Photo: ITG)

नेपाल में एक महीने पहले आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई. नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) के मुताबिक, बाढ़ में 1,453 लोगों की मौत हो गई. जबकि 5,285 लोग लापता बताए जा रहे हैं. 

नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) के मुताबिक, शनिवार तक लगभग 13, 795 लोगों को बचाया जा चुका है. इनमें नुवाकोट से 187, रसुवा से 805 और धाडिंग ज़िलों से 121 लोगों समेत कुल 1,113 लोग फिलहाल 21 होल्डिंग सेंटर में रहने को मजबूर हैं. बाढ़ ने कई गांवों, कस्बों को एक झटके में तबाह कर दिया.  

भोटेकोशी नदी ने काफी तबाही मचाई. बाढ़ के पानी में घर, गाड़ियां, सड़कें और पुल बह गए. कई हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को भी भारी नुकसान पहुंचा. चीनी मीडिया का कहना है कि इस आपदा में तिब्बत के 43 लोगों की मौत हुई है और 500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं. सुरक्षा एजेंसियां अब भी बचाव अभियान में लगी हैं.

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सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक लगभग 11 हजार लोगों को चिकित्सीय सहायता दिलाई है. वहीं, कई घायलों का अब भी इलाज जारी है. इस आपदा के एक महीने के बाद भी कई मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है. NDRRMA के मुताबिक, 1,453 शवों में से 112 की पहचान कर उन्हें उनके परिजनों को सौंपा गया है. वहीं, बाकी की तलाश जारी है. 

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यह भी पढ़ें: नेपाल में भारी बारिश का अलर्ट, बढ़ने लगा गंडक नदी का पानी, प्रशासन अलर्ट पर

बता दें, बचाव अभियान के दौरान कई शव बहुत ही बुरी अवस्था में मिले. शवों के टुकड़े भी मिले हैं, ऐसे में पहचान करना मुश्किल हो गया है. नेपाल पुलिस DNA प्रोफाइलिंग के जरिए लापता लोगों और बरामद शवों के बीच संबंध की तलाश कर रही है. पुलिस के मुताबिक, शवों और अवशेषों से 1,329 DNA सैंपल और लापता लोगों के रिश्तेदारों से 2,060 और सैंपल लिए गए हैं.

मुर्दाघर हुए फुल

नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर अधिकारियों ने 1,421 अनजान शवों की डिटेल्स भी अपलोड की हैं, ताकि परिवारों को उनकी पहचान करने में मदद मिल सके. इसके बावजूद, अब भी कई परिवार ऐसे हैं, जो अपनों की तलाश में लगे हैं. बड़ी संख्या में शव मिलने की वजह से मुर्दाघरों में भी उन्हें रखने के लिए जगह नहीं है. ऐसे में, अधिकारियों ने जरूरी प्रक्रिया पूरी करने, DNA सैंपल और पहचान से जुड़ी जानकारी जुटाने के बाद कई अनजान लाशों को सुरक्षित रूप से दफना दिया है.

नेपाल के अधिकारियों और स्थानीय मीडिया की मानें तो इन सैंपल्स को संभालकर रखा जा रहा है, ताकि लाशों की पहचान की जा सके. लापता लोगों के रिश्तेदारों से DNA प्रोफाइलिंग के लिए ब्लड सैंपल देने को भी कहा गया है. 

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सड़क कनेक्टिविटी बहाल करने की कोशिश जारी

अधिकारी रोड कनेक्टिवटी को भी बहाल करने की कोशिश में लगे हैं. बेली ब्रिज लगाए जा रहे हैं. देवीघाट पर आर्मी के बनाए एक पुल से गलछी-बिदुर सड़क मार्ग खुल गया है. वहीं, बेत्रावती में और एक और बेली ब्रिज लगाने का काम जारी है. 

यह भी पढ़ें: UNGA के मंच पर नेपाल पीएम ने की भारत की दिल खोलकर तारीफ, हिमालय को लेकर रखा ये प्रस्ताव

हालांकि, स्याब्रुबेसी से रसुवागढ़ी तक की मेन सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है. अधिकारियों ने नई सड़क बनाने के लिए क्षेत्र का सर्वे भी शुरू कर दिया है. वहीं, सरकार अक्टूबर के बीच तक गलछी-स्याब्रुबेसी सेक्शन पर ट्रैफिक बहाल करने में लगी है. क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण राहत का सामान पहुंचाने में दिक्कत हो रही है. रसुवा में, धुनचे में सप्लाई जमा हो गई है, जबकि कुछ गांव खाना और दूसरी ज़रूरी चीज़ें पाने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और टेम्पररी क्रॉसिंग पर निर्भर है.

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