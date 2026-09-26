Homemade Lip Balm: बाजार के महंगे लिप बाम छोड़ें, घर की इन 2 चीजों से बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ बनेंगे मक्खन जैसे मुलायम

मौसम बदलने के साथ ही सूखे, फटे और बेजान होंठों की समस्या आम हो जाती है. इसके लिए हम अक्सर बाजार में मिलने वाले महंगे और केमिकल युक्त लिप बाम खरीद लाते हैं, जो कुछ देर तो होंठों को नमी देते हैं, लेकिन लंबे समय में उन्हें काला और ड्राई बना देते हैं. ऐसे में आपको महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर पैसे बर्बाद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपकी रसोई और घर में मौजूद सिर्फ 2 प्राकृतिक चीजों की मदद से आप एक बेहतरीन नेचुरल लिप बाम तैयार कर सकते हैं.

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यह होममेड लिप बाम न केवल आपके होंठों को गहराई से मॉइश्चराइज करके मक्खन जैसा मुलायम बनाता है, बल्कि होंठों का प्राकृतिक गुलाबीपन भी वापस लाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका!

सामग्री:

1 चम्मच शुद्ध देसी घी

1 छोटा चम्मच नारियल तेल (नमी को लॉक करने के लिए)/ नारियल तेल की जगह आप बीजवैक्स (मोम के टुकड़े) भी यूज कर सकते हैं.

विटामिन ई कैप्सूल: 1 से 2 (पोषण और सुरक्षा के लिए)

बनाने और लगाने की विधि:

एक छोटी कटोरी में चुकंदर को कद्दूकस करके उसका 1 चम्मच गाढ़ा रस निचोड़ लें.

अब इसमें 1 चम्मच पिघला हुआ देसी घी मिलाएं.

दोनों चीज़ों को चम्मच की मदद से तब तक फेंटें जब तक कि यह एक क्रीमी पेस्ट न बन जाए.

इस मिश्रण को किसी छोटे कांच के डिब्बे या पुराने लिप बाम के कंटेनर में भरें.

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इसे 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि यह जम जाए.

इस्तेमाल: रोजाना रात को सोने से पहले और दिन में 2-3 बार इसे अपने होंठों पर लगाएं. देसी घी गहराई से पोषण देगा और चुकंदर होंठों को प्राकृतिक गुलाबी रंगत देगा.

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