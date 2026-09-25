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स्कॉर्पियो की टक्कर में आ रही नई 7-सीटर, टेस्टिंग में नजर आई खास SUV

निसान को ग्रेवाइट और टेकटॉन की लॉन्चिंग का फायदा मिला है. कंपनी की सेल्स में कई परसेंट का इजाफा हुआ है. इसे देखते हुए कंपनी ने एक और कार को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है. ब्रांड एक 7-सीटर एसयूवी लेकर आ रहा है, जिसका सीधा मुकाबला महिंद्रा की स्कॉर्पियो और एक्सयूवी 7एक्सओ जैसी कारों से होगा. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

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Nissan Tekton पर बेस्ड एक 7-सीटर एसयूवी ला रही कंपनी. (Photo: Nissan)
Nissan Tekton पर बेस्ड एक 7-सीटर एसयूवी ला रही कंपनी. (Photo: Nissan)

निसान मोटर इंडिया भारतीय बाजार में अपनी नई कार लाने की तैयारी में लगी हुई है. आपको लग रहा होगा कि कंपनी ने हाल में ही तो अपनी नई एसयूवी को लॉन्च किया, तो अब निसान क्या ला रही है. निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) और टेकटॉन (Nissan Tekton) के बाद कंपनी एक बड़े साइज की एसयूवी प्लान कर रही है. 

इस एसयूवी को भारतीय सड़कों पर टेस्ट करते हुए देखा गया है. जहां ग्रेवाइट और टेकटॉन ने लोगों का ध्यान खींचा है. वहीं कंपनी ने 7-सीटर टेकटॉन की तैयारी शुरू कर दी है. ये मौजूदा टेकटॉन का एक्सटेंडेड वर्नज होगी. इस कार को पहले भी टेस्ट करते हुए देखा गया है. आइए जानते हैं इसमें क्या कुछ खास होने वाला है. 

7-सीटर अवतार में आ रही टेकटॉन 

निसान टेकटॉन के 7-सीटर अवतार को पहले भी स्पॉट किया गया है. लेकिन ये पहला मौका है जब इसका फ्रंट और रियर लाइटिंग सिग्नेचर स्पॉट किया गया है. कंपनी इस कार को 5-सीटर टेकटॉन से अलग लुक देने की कोशिश करेगी. हालांकि, इस कार की लॉन्चिंग को लेकर कंपनी ने फिलहाल कोई खास जानकारी नहीं दी है. 

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टेकटॉन की लॉन्चिंग के बाद निसान की सेल्स में उछाल आया है. कंपनी ने इस कार को जुलाई में लॉन्च किया था. हालांकि, अगस्त में जुलाई के मुकाबले निसान की सेल कम हुई है. लेकिन पिछले साल के अगस्त के मुकाबले कंपनी की सेल बेहतर है. 7-सीटर एसयूवी के आने से कंपनी की सेल में और भी इजाफा होने की उम्मीद है. 

अगल होगा निसान टेकटॉन से डिजाइन

निसान की 7-सीटर एसयूवी में हमें यूनिक रियर एलईडी टेल लाइट मिलेगी. इसमें सी-शेप्ड लाइट्स की जगह पर बूमरैंग टाइप की लाइट्स मिलेंगी, जो नीचे की ओर बढ़ती हैं. दोनों टेल लाइट्स को जोड़ता हुआ एक एलईडी लाइट बार मिलेगा. इससे कार का लुक बोल्ड होगा. फिलहाल एसयूवी कैमोफ्लॉज से ढकी हुई थी. 

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देखने से साफ पता चल रहा है कि ये कार मौजूदा टेकटॉन से लगभग 300 एमएम बड़ी है. फ्रंट में हमें टेकटॉन जैसे ही इन्वर्टेड एल शेप्ड एलईडी डीआरएल्स और एलईडी रिफ्लेक्टर मिलेंगे. कार के फ्रंट में हमें नई ग्रिल, रिडिजाइन बंपर और कई दूसरे नए एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं. 

इंजन की बात करें, तो इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं मिलेगा. कंपनी इस कार को 1.3 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च कर सकती है. कुछ संभावना है कि कंपनी इसके साथ 1.8 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और हाइब्रिड सेटअप दे सकती है. हालांकि, टेकटॉन में ये इंजन नहीं आता है. ये कार कब तक लॉन्च होगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है.

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