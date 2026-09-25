Bajaj कर रहा बड़ी तैयारी, नए अवतार में आएंगी ये तीन Pulsar, चल रही टेस्टिंग

बजाज ऑटो भारतीय बाजार में अपनी तमाम बाइक्स को अपडेट कर रही है. कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स को अपडेट कर दिया है. वहीं कुछ प्रोडक्ट्स जो बाकी हैं, उनका अपडेट भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है. इस क्रम में अगला नंबर तीन पल्सर का है, जिनका अपडेट आने वाला है.

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हम बात कर रहे हैं बजाज पल्सर एनएस200 (Bajaj Pulsar NS200), एन250 (Pulsar N250) और एनएस 400 जेड (NS400Z) की, जिन्हें नए अपडेट्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है. इन तीनों ही मोटरसाइकिलों को नए इक्विपमेंट के साथ टेस्ट करते हुए देखा गया है. आइए जानते हैं इन बाइक्स में क्या कुछ खास होने वाला है.

क्या होगा इन बाइक्स में नया?

तीनों ही बाइक्स में 5-इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, जैसा कंपनी ने पल्सर एन160 एसएस में दिया है. अपडेटेड मोटरसाइकिलों को रोड पर टेस्ट करते हुए देखा जा चुका है. यानी इसकी लॉन्चिंग ज्यादा दूर नहीं होगी. नया टीएफटी डिस्प्ले मौजूदा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को रिप्लेस करेगा.

ये स्क्रीन स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आएगी. इसमें गूगल मैप्स मिररिंग, म्यूजिक कंट्रोल्स, थर्ड पार्टी नोटिफिकेशन्स और डॉक्यूमेंट स्टोरेज जैसी सुविधाएं मिल सकती है. Pulsar N160 SS में मिलने वाली स्क्रीन इन फीचर्स के साथ आती है. इसके अलावा इन तीनों बाइक्स में स्विचगियर को भी रिवाइज किया जा सकता है.

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इसमें फोर-वे कंट्रोलर जोड़ा जा सकता है, जो डिस्प्ले के तमाम फंक्शन्स को एक्सेस करने में मदद करेगा. 2026 Bajaj Pulsar NS200 में सबसे बड़ा बदलाव नया फ्रंट सस्पेंशन होगा, जिसके साथ इसे टेस्ट करते हुए देखा गया है. इसमें डब्लूपी का अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क मिलेगा.

इसके अलावा टेस्ट बाइक में एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लिवर भी दिखे हैं, जो नई बाइक में मिल सकते हैं. इंजन और चेसिस में कोई बदलाव नहीं होगा. यानी इन बाइक्स के अपडेटेड वर्जन में बदलाव सिर्फ फीचर्स के मामले में होगा.

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इंजन और पावर

बजाज पल्सर एनएस 200 में 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 24.5 पीएस की पावर और 18.74 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. वहीं पल्सर एन250 में 249.07 सीसी का ऑयल-कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 24.5 पीएस की पावर 21.5 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है.

इसके साथ 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है. बजाज पल्सर एनएस 400 जेड में 349.13 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 40.6 पीएस की पावर और 33.2 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसके साथ कंपनी 6 स्पीड वाला गियरबॉक्स देती है.

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