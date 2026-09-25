scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bajaj कर रहा बड़ी तैयारी, नए अवतार में आएंगी ये तीन Pulsar, चल रही टेस्टिंग

बजाज अपनी तमाम बाइकों को लगातार अपडेट कर रहा है. कंपनी जल्द ही तीन दमदार बाइकों का नया अपडेटेड वर्जन लाने वाली है. इन बाइक्स में नई टीएफटी स्क्रीन मिलेगी, जिस पर नेविगेशन से लेकर म्यूजिक कंट्रोल तक कई फीचर्स मिलेंगे. इन बाइक्स में किसी मैकेनिकल अपडेट की उम्मीद नहीं है. इन्हें टेस्ट करते हुए स्पॉट किया गया है. आइए जानते हैं इनमें क्या कुछ खास होने वाला है.

Advertisement
X
Bajaj Pulsar NS400Z के इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा. (Photo: Bajaj Auto)
Bajaj Pulsar NS400Z के इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा. (Photo: Bajaj Auto)

बजाज ऑटो भारतीय बाजार में अपनी तमाम बाइक्स को अपडेट कर रही है. कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स को अपडेट कर दिया है. वहीं कुछ प्रोडक्ट्स जो बाकी हैं, उनका अपडेट भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है. इस क्रम में अगला नंबर तीन पल्सर का है, जिनका अपडेट आने वाला है. 

हम बात कर रहे हैं बजाज पल्सर एनएस200 (Bajaj Pulsar NS200), एन250 (Pulsar N250) और एनएस 400 जेड (NS400Z) की, जिन्हें नए अपडेट्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है. इन तीनों ही मोटरसाइकिलों को नए इक्विपमेंट के साथ टेस्ट करते हुए देखा गया है. आइए जानते हैं इन बाइक्स में क्या कुछ खास होने वाला है. 

क्या होगा इन बाइक्स में नया?

तीनों ही बाइक्स में 5-इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, जैसा कंपनी ने पल्सर एन160 एसएस में दिया है. अपडेटेड मोटरसाइकिलों को रोड पर टेस्ट करते हुए देखा जा चुका है. यानी इसकी लॉन्चिंग ज्यादा दूर नहीं होगी. नया टीएफटी डिस्प्ले मौजूदा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को रिप्लेस करेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

2026 Bajaj Pulsar 125 launched
ज्यादा पावर, किलर फीचर्स! सबसे सस्ती PULSAR लॉन्च, कीमत बस इतनी
New Bajaj Pulsar 150 Launch
ज्यादा टॉर्क... हाईटेक फीचर्स! पूरी ड्राइविंग बदल देगी नई Pulsar
Bajaj Chetak 2026
35 रुपये में 153KM, दीवाने हुए लोग, 307% बढ़ी इस स्कूटर की सेल
Pulsar N160
Bajaj का धमाका, लॉन्च की दो नई Pulsar, इतने रुपये है कीमत
Pulsar N125
बंद हो गई बजाज की ये दमदार बाइक, दो साल पहले हुई थी लॉन्च

ये स्क्रीन स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आएगी. इसमें गूगल मैप्स मिररिंग, म्यूजिक कंट्रोल्स, थर्ड पार्टी नोटिफिकेशन्स और डॉक्यूमेंट स्टोरेज जैसी सुविधाएं मिल सकती है. Pulsar N160 SS में मिलने वाली स्क्रीन इन फीचर्स के साथ आती है. इसके अलावा इन तीनों बाइक्स में स्विचगियर को भी रिवाइज किया जा सकता है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Pulsar के बाद बड़ी तैयारी में Bajaj, ला रही है 6 नई बाइक्स

इसमें फोर-वे कंट्रोलर जोड़ा जा सकता है, जो डिस्प्ले के तमाम फंक्शन्स को एक्सेस करने में मदद करेगा. 2026 Bajaj Pulsar NS200 में सबसे बड़ा बदलाव नया फ्रंट सस्पेंशन होगा, जिसके साथ इसे टेस्ट करते हुए देखा गया है. इसमें डब्लूपी का अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क मिलेगा. 

इसके अलावा टेस्ट बाइक में एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लिवर भी दिखे हैं, जो नई बाइक में मिल सकते हैं. इंजन और चेसिस में कोई बदलाव नहीं होगा. यानी इन बाइक्स के अपडेटेड वर्जन में बदलाव सिर्फ फीचर्स के मामले में होगा. 

यह भी पढ़ें: Bajaj Chetak: 35 रुपये में 153KM, दीवाने हुए लोग... 307% बढ़ी इस स्कूटर की सेल

इंजन और पावर

बजाज पल्सर एनएस 200 में 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 24.5 पीएस की पावर और 18.74 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. वहीं पल्सर एन250 में 249.07 सीसी का ऑयल-कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 24.5 पीएस की पावर 21.5 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. 

इसके साथ 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है. बजाज पल्सर एनएस 400 जेड में 349.13 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 40.6 पीएस की पावर और 33.2 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसके साथ कंपनी 6 स्पीड वाला गियरबॉक्स देती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मॉनसून अभी गया नहीं... विदाई से पहले 72 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, UP-उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट |
    रांची में हुआ मंत्री दीपिका पांडेय की बेटी का अंतिम संस्कार |
    Pitra Paksha 2026: श्राद्ध पूजा के तुरंत बाद भूलकर भी न करें ये 4 काम, वरना नाराज हो जाएंगे पितर! |
    'अपने रिस्क पर करें एंट्री...', छत्तीसगढ़ के धमतरी में 8 चर्चों ने गैर-ईसाइयों की प्रार्थना पर लगाया बैन |
    CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल, देखें शहर-शहर प्रदर्शन |
    EPFO Alert: अटका है PF का पुराना काम, नहीं हो रही सुनवाई? कैंप में मिलेगा झटपट समाधान, चेक करें डेट-टाइम |
    'यूपी अब भयमुक्त होकर निवेश का केंद्र बना', UP इंटरनेशनल ट्रेड शो में बोले अमित शाह |
    NEP vs AFG: नेपाल ने किया अफगानिस्तान का T20I में काम तमाम, एशियन गेम्स में दी पटखनी, ऐसे पलटी हारी हुई बाजी |
    43 की उम्र में तीसरी बार प्रेग्नेंट एक्ट्रेस? पति ने दी गुड न्यूज, हुआ इमोशनल |
    आंध्र प्रदेश में डिप्रेशन का असर? येलरु का पानी सड़कों पर आया, TIDCO कॉलोनी डूबी... खेतों में भी जलभराव
    Advertisement