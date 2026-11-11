scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टीचर से बनीं 'टर्मरिक ट्रिनिटी', लाकाडोंग हल्दी की खेती से सैकड़ों किसानों को जोड़ा

ट्रिनिटी ने कहा कि किसान खेत में नहीं रहेगा तो जीवन की बुनियादी जरूरतें कैसे पूरी होंगी. उनका मानना है कि खेती को मजबूत बनाए रखना जरूरी है और इसके लिए किसानों को सही जानकारी, सहयोग और बाजार मिलना चाहिए

Advertisement
X
भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में ट्रिनिटी (Photo-ITG)
भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में ट्रिनिटी (Photo-ITG)

मेघालय के एक छोटे से गांव से निकलकर लाकाडोंग हल्दी को देश-दुनिया तक पहुंचाने वाली ट्रिनिटी की कहानी खेती में नई सोच और सामूहिक प्रयास की मिसाल है. पेशे से स्कूल टीचर रहीं ट्रिनिटी ने साल 2003 में लाकाडोंग हल्दी की खेती को नए तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला किया. उन्होंने न सिर्फ इस पारंपरिक फसल की गुणवत्ता और औषधीय महत्व को पहचाना, बल्कि गांव की दूसरी महिलाओं और किसानों को भी इससे जोड़ने का काम किया. महज 10-11 किसानों के साथ शुरू हुआ उनका यह प्रयास आज सैकड़ों किसानों और 100 से अधिक स्वयं सहायता समूहों तक पहुंच चुका है. उनके काम को देखते हुए साल 2020 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया.

भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 के 'कृषि वीर' सत्र में शामिल हुईं ट्रिनिटी ने बताया कि किस तरह उन्होंने पारंपरिक खेती को एक नए नजरिए से देखा और लाकाडोंग हल्दी को किसानों की आमदनी का जरिया बनाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि वह किसान परिवार से आती हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन बचपन से ही खेती-किसानी उनके जीवन का हिस्सा रही. उन्होंने अपने माता-पिता को खेतों में काम करते देखा और खुद भी खेती के काम में हाथ बंटाया.

यह भी पढ़ें: 'भारत बनेगा ग्लोबल फूड बास्केट', चिराग पासवान ने बताया कृषि क्षेत्र का रोडमैप

से

और भी
मध्य प्रदेश के 466 पशुपालकों के खातों में पहुंचे 2.95 करोड़ रुपये, CM मोहन यादव ने किया सम्मानित

मध्य प्रदेश के 466 पशुपालकों के खातों में पहुंचे 2.95 करोड़ रुपये, CM मोहन यादव ने किया सम्मानित
देसी बीजों को बचाने के लिए छेड़ी मुहिम, आज 'बीज माता' के नाम से मशहूर हैं पद्मश्री राहीबाई, पढ़ें सफलता की कहानी

देसी बीजों को बचाने के लिए छेड़ी मुहिम, आज 'बीज माता' के नाम से मशहूर हैं पद्मश्री राहीबाई, पढ़ें सफलता की कहानी
सूखे की मार के बीच साहूकारों पर शिकंजा: लातूर में किसानों को लौटाई गई दशकों से हड़पी जमीन

सूखे की मार के बीच साहूकारों पर शिकंजा: लातूर में किसानों को लौटाई गई दशकों से हड़पी जमीन

यूपी में पराली बनी कमाई का जरिया: बाराबंकी में बायोगैस प्लांट से किसानों को राहत, 78 और प्लांट लगेंगे

यूपी में पराली बनी कमाई का जरिया: बाराबंकी में बायोगैस प्लांट से किसानों को राहत, 78 और प्लांट लगेंगे

खेती में जहरीले केमिकल के इस्‍तेमाल से खाद्य सुरक्षा पर बढ़ा खतरा, COP31 में आई नई रिपोर्ट

खेती में जहरीले केमिकल के इस्‍तेमाल से खाद्य सुरक्षा पर बढ़ा खतरा, COP31 में आई नई रिपोर्ट

पारंपरिक हल्दी में पहचानी कमाई की संभावना

ट्रिनिटी के इलाके में पीढ़ियों से लाकाडोंग हल्दी की खेती होती रही है, हालांकि, पारंपरिक तरीके से खेती करने के बावजूद किसानों को इससे अच्छी आमदनी नहीं हो पा रही थी, ट्रिनिटी ने इस हल्दी के बारे में और जानकारी जुटाई, उन्होंने इसकी गुणवत्ता और औषधीय महत्व को समझने की कोशिश की, इसके बाद साल 2003 में उन्होंने खुद इसकी खेती को आगे बढ़ाने का फैसला किया.

Advertisement

उन्होंने शुरुआत में अपने गांव के करीब 10-11 किसानों को साथ लिया. ट्रिनिटी के मुताबिक, उन्हें भरोसा था कि लाकाडोंग हल्दी की खासियत को सही तरीके से पहचानकर और उसका बेहतर प्रचार-प्रसार करके किसानों को इसका अच्छा बाजार मिल सकता है, उन्होंने किसानों को इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया और धीरे-धीरे इस काम का दायरा बढ़ने लगा.

दूसरे किसानों और महिलाओं को भी जोड़ा

ट्रिनिटी का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ खुद सफल होना नहीं था, वह चाहती थीं कि उनके आसपास के दूसरे किसान भी खेती के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकें. इसी सोच के साथ उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क किया, शुरुआत में वह एक गांव से दूसरे गांव तक पैदल जाती थीं, इसके लिए उन्हें कई किलोमीटर चलना पड़ता था. अब वह वाहन के जरिए 15 से 20 किलोमीटर तक के इलाकों में किसानों की मदद के लिए पहुंचती हैं.

उन्होंने खासतौर पर महिलाओं को लाकाडोंग हल्दी की खेती, जैविक उत्पादन और बेहतर मार्केटिंग से जोड़ने पर जोर दिया. उनके प्रयासों से महिलाओं के समूहों का दायरा बढ़ा और यह पहल सैकड़ों किसानों और 100 से अधिक स्वयं सहायता समूहों तक पहुंच गई.

यह भी पढ़ें: 10 रुपये से शुरू किया महिला संगठन, आज 3500 महिलाएं जुड़ीं, 'बीज माता' रहिबाई पोपरे की कहानी

Advertisement

ट्रिनिटी ने बताया कि लाकाडोंग हल्दी मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल्स क्षेत्र में उगाई जाती है. यह एक खास किस्म की हल्दी है, जिसकी गुणवत्ता और करक्यूमिन तत्व की मात्रा को लेकर इसकी अलग पहचान है, उन्होंने बताया कि इसकी खेती दूसरे इलाकों में करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वहां इसकी वही गुणवत्ता नहीं मिल पाती. इसी वजह से वह चाहती हैं कि लाकाडोंग हल्दी की असली पहचान और गुणवत्ता को बनाए रखा जाए.

उनका कहना है कि बाजार में इस हल्दी को दूसरी किस्मों के साथ मिलाकर नहीं बेचना चाहिए. इसकी अलग पहचान बनाए रखना जरूरी है, ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके. ट्रिनिटी ने बताया कि इस हल्दी की मांग विदेशों में भी है और इसे दूसरे बाजारों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है.

किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश

ट्रिनिटी खेती को बढ़ावा देने के साथ किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम भी कर रही हैं, उन्होंने बताया कि इस साल भी उन्होंने स्पाइसेस बोर्ड के माध्यम से करीब 200 किसानों को सब्सिडी का लाभ दिलाने में मदद की. इसके अलावा मेघालय सरकार की ओर से लाकाडोंग मिशन और सीडीवी प्रोजेक्ट के जरिए भी किसानों को सहायता मिल रही है.

Advertisement

युवाओं से खेती से जुड़े रहने की अपील

ट्रिनिटी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि लाकाडोंग हल्दी की खेती का विस्तार हो और इसे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर पहचान मिले, इसके लिए किसानों को पारंपरिक खेती के साथ नई जानकारी और बाजार की जरूरतों को भी समझना होगा. 

उन्होंने युवाओं से अपने माता-पिता और परिवार की खेती-किसानी की विरासत से जुड़े रहने की अपील की, उनका कहना है कि खेती को केवल पुराना पेशा समझकर छोड़ना नहीं चाहिए, नई पीढ़ी इसमें नई तकनीक, बेहतर उत्पादन और मार्केटिंग के जरिए अवसर तलाश सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    महाराष्ट्र मंत्री के घर में लगी भीषण आग, AC में शॉर्ट सर्किट की आशंका |
    Radhika-Anant Diwali: 'तूने मुझे बुलाया शेरावालिये...' भजन पर भक्ति में डूबे अनंत-राधिका, भारत से कोसों दूर इस अंदाज में मनाई दिवाली, VIDEO |
    चीन बॉर्डर के पास राफेल-सुखोई-मिराज-तेजस, जानिए एयरफोर्स का क्या है प्लान |
    करीब डेढ़ लाख फूल, इतने दिन इंतजार... क्यों इतना महंगा बिकता है केसर? |
    एक तरफ मां हुई बेहोश, दूसरी तरफ बाल्टी में डूब गया मासूम... रुला देगी अनिरुद्ध की मौत |
    सवाल पूछने वाली मह‍िला पत्रकार पर क्यों ट्रंप गुस्सा, देखें US Top-10 |
    जिंदगी दांव पर थी तो पूरी ताकत से दौड़ा ग्रामीण, पीछे पड़ गया था जंगली हाथी 'कबरा'... कैमरे में कैद हुआ मंजर |
    10 रुपये से शुरू किया महिला संगठन, आज 3500 महिलाएं जुड़ीं, 'बीज माता' रहिबाई पोपरे की कहानी |
    'हम डंडे उड़ा देंगे'! MI के लिए अर्शदीप लाएंगे तबाही...सामने आया VIDEO, मुंबई के ग्रैंड वेलकम ने मचाया गदर |
    यूपी चुनाव में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने बनाया तीसरा मोर्चा, कल लखनऊ में होगा ऐलान
    Advertisement