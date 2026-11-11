टीचर से बनीं 'टर्मरिक ट्रिनिटी', लाकाडोंग हल्दी की खेती से सैकड़ों किसानों को जोड़ा

मेघालय के एक छोटे से गांव से निकलकर लाकाडोंग हल्दी को देश-दुनिया तक पहुंचाने वाली ट्रिनिटी की कहानी खेती में नई सोच और सामूहिक प्रयास की मिसाल है. पेशे से स्कूल टीचर रहीं ट्रिनिटी ने साल 2003 में लाकाडोंग हल्दी की खेती को नए तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला किया. उन्होंने न सिर्फ इस पारंपरिक फसल की गुणवत्ता और औषधीय महत्व को पहचाना, बल्कि गांव की दूसरी महिलाओं और किसानों को भी इससे जोड़ने का काम किया. महज 10-11 किसानों के साथ शुरू हुआ उनका यह प्रयास आज सैकड़ों किसानों और 100 से अधिक स्वयं सहायता समूहों तक पहुंच चुका है. उनके काम को देखते हुए साल 2020 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया.

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भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 के 'कृषि वीर' सत्र में शामिल हुईं ट्रिनिटी ने बताया कि किस तरह उन्होंने पारंपरिक खेती को एक नए नजरिए से देखा और लाकाडोंग हल्दी को किसानों की आमदनी का जरिया बनाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि वह किसान परिवार से आती हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन बचपन से ही खेती-किसानी उनके जीवन का हिस्सा रही. उन्होंने अपने माता-पिता को खेतों में काम करते देखा और खुद भी खेती के काम में हाथ बंटाया.

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पारंपरिक हल्दी में पहचानी कमाई की संभावना

ट्रिनिटी के इलाके में पीढ़ियों से लाकाडोंग हल्दी की खेती होती रही है, हालांकि, पारंपरिक तरीके से खेती करने के बावजूद किसानों को इससे अच्छी आमदनी नहीं हो पा रही थी, ट्रिनिटी ने इस हल्दी के बारे में और जानकारी जुटाई, उन्होंने इसकी गुणवत्ता और औषधीय महत्व को समझने की कोशिश की, इसके बाद साल 2003 में उन्होंने खुद इसकी खेती को आगे बढ़ाने का फैसला किया.

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उन्होंने शुरुआत में अपने गांव के करीब 10-11 किसानों को साथ लिया. ट्रिनिटी के मुताबिक, उन्हें भरोसा था कि लाकाडोंग हल्दी की खासियत को सही तरीके से पहचानकर और उसका बेहतर प्रचार-प्रसार करके किसानों को इसका अच्छा बाजार मिल सकता है, उन्होंने किसानों को इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया और धीरे-धीरे इस काम का दायरा बढ़ने लगा.

दूसरे किसानों और महिलाओं को भी जोड़ा

ट्रिनिटी का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ खुद सफल होना नहीं था, वह चाहती थीं कि उनके आसपास के दूसरे किसान भी खेती के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकें. इसी सोच के साथ उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क किया, शुरुआत में वह एक गांव से दूसरे गांव तक पैदल जाती थीं, इसके लिए उन्हें कई किलोमीटर चलना पड़ता था. अब वह वाहन के जरिए 15 से 20 किलोमीटर तक के इलाकों में किसानों की मदद के लिए पहुंचती हैं.

उन्होंने खासतौर पर महिलाओं को लाकाडोंग हल्दी की खेती, जैविक उत्पादन और बेहतर मार्केटिंग से जोड़ने पर जोर दिया. उनके प्रयासों से महिलाओं के समूहों का दायरा बढ़ा और यह पहल सैकड़ों किसानों और 100 से अधिक स्वयं सहायता समूहों तक पहुंच गई.

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ट्रिनिटी ने बताया कि लाकाडोंग हल्दी मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल्स क्षेत्र में उगाई जाती है. यह एक खास किस्म की हल्दी है, जिसकी गुणवत्ता और करक्यूमिन तत्व की मात्रा को लेकर इसकी अलग पहचान है, उन्होंने बताया कि इसकी खेती दूसरे इलाकों में करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वहां इसकी वही गुणवत्ता नहीं मिल पाती. इसी वजह से वह चाहती हैं कि लाकाडोंग हल्दी की असली पहचान और गुणवत्ता को बनाए रखा जाए.

उनका कहना है कि बाजार में इस हल्दी को दूसरी किस्मों के साथ मिलाकर नहीं बेचना चाहिए. इसकी अलग पहचान बनाए रखना जरूरी है, ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके. ट्रिनिटी ने बताया कि इस हल्दी की मांग विदेशों में भी है और इसे दूसरे बाजारों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है.

किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश

ट्रिनिटी खेती को बढ़ावा देने के साथ किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम भी कर रही हैं, उन्होंने बताया कि इस साल भी उन्होंने स्पाइसेस बोर्ड के माध्यम से करीब 200 किसानों को सब्सिडी का लाभ दिलाने में मदद की. इसके अलावा मेघालय सरकार की ओर से लाकाडोंग मिशन और सीडीवी प्रोजेक्ट के जरिए भी किसानों को सहायता मिल रही है.

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युवाओं से खेती से जुड़े रहने की अपील

ट्रिनिटी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि लाकाडोंग हल्दी की खेती का विस्तार हो और इसे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर पहचान मिले, इसके लिए किसानों को पारंपरिक खेती के साथ नई जानकारी और बाजार की जरूरतों को भी समझना होगा.

उन्होंने युवाओं से अपने माता-पिता और परिवार की खेती-किसानी की विरासत से जुड़े रहने की अपील की, उनका कहना है कि खेती को केवल पुराना पेशा समझकर छोड़ना नहीं चाहिए, नई पीढ़ी इसमें नई तकनीक, बेहतर उत्पादन और मार्केटिंग के जरिए अवसर तलाश सकती है.

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