Shani Margi 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मफल दाता कहा जाता है. मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. जब भी शनि की चाल में बदलाव होता है, तो इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है. बता दें कि दिसंबर में शनि देव अपनी वक्री चाल समाप्त करके सीधी चाल चलने जा रहे हैं. शनि की इस चाल में बदलाव से कुछ राशियों को लंबे समय से चल रही परेशानियों से राहत मिल सकती है. खासतौर पर तीन राशियों के लिए यह समय नई उम्मीदें और अच्छे अवसर लेकर आ सकता है. आइए जानते हैं कि ये भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं.

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कब सीधी चाल चलेंगे शनि देव?

पंचांग के अनुसार, शनि देव 11 दिसंबर 2026 को मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं. दरअसल, शनि ग्रह अब उल्टी दिशा में चलने के बजाय सीधी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे. ज्योतिष में शनि की इस स्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि शनि के मार्गी होने पर रुके हुए कामों में गति आने लगती है और लंबे समय से चल रही परेशानियों में कमी आ सकती है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए शनि की सीधी चाल राहत लेकर आ सकती है. पिछले कुछ समय से इस राशि के लोगों को कामकाज और पैसों से जुड़े मामलों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था. अब धीरे-धीरे स्थितियां बेहतर हो सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं. लंबे समय से नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को भी अच्छी खबर मिल सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभ पहुंचा सकते हैं. परिवार में चल रही अनबन दूर होने से रिश्तों में भी मधुरता आएगी.

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कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए शनि की मार्गी चाल कई मामलों में राहत लेकर आ सकती है. इस दौरान कामकाज में आ रही रुकावटें धीरे-धीरे दूर हो सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. जो लोग लंबे समय से किसी नए काम या कारोबार की योजना बना रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. पैसों से जुड़ी परेशानियां कम होने की उम्मीद है. पुराने निवेश से लाभ मिलने के भी संकेत बन सकते हैं. पारिवारिक जीवन में भी पहले के मुकाबले बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है. मानसिक तनाव कम होगा. इस दौरान आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए भी शनि की सीधी चाल राहत देने वाली हो सकती है. इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है. ऐसे में शनि के मार्गी होने से जीवन में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनका अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा. नौकरी और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतर हो सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. लंबे समय से अटके काम पूरे होने से मन खुश रहेगा. रिश्तों में भी सुधार आ सकता है.

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